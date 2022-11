Stark reduziert: Einen der besten Kontaktgrills im Test gibt’s gerade für unter 100 Euro

Im Black Friday Deal reduziert der Discounter Lidl den Tefal Optigrill GC7058. Der 2.000 Watt starke Kontaktgrill mit einigen mehr oder weniger smarten Funktionen wird zu einem nie dagewesenen Preis verkauft. Dank Rabattcoupon, der dir die Versandkosten erlässt, bleibst du beim Kauf unter 100 Euro.

Tefal Optigrill: So günstig war er noch nie

Bei Lidl gibt es den Optigrill von Tefal jetzt für 99,99 Euro. Der einst für über 300 Euro gestartete Küchenhelfer war zwar längst nicht mehr so teuer wie vom Hersteller empfohlen, aber immer noch deutlich über der 100-Euro-Marke.

Lidl unterbietet diese Grenze nun. Online kommen eigentlich noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro dazu. In der Black Week kannst du dir diese aber mit Eingabe des Gutscheincodes „BW22“ sparen.

Note 2,2 bei Stiftung Warentest

2020 erreichte die GC7XXX-Serie von Tefal die gute Note 2,2 im großen Grill-Test der Stiftung Warentest. Besonders gut schnitt der Kontaktgrill hier in der Disziplin „Grillen“ ab. Dabei bedient sich das Gerät einigen coolen Funktionen, die das Ergebnis besser und schmackhafter machen.

So gibt es eine automatische Anpassung der Grilltemperatur und der Grillzyklen an die Dicke des zwischen die Platten gelegten Grillguts. So wird etwa ein Steak nach Wunsch auf den richtigen Garpunkt gebraten. Unterstützt wird die Funktion durch visuelle und akustische Hinweise, die dir zu verstehen geben, wie der Status ist.

Dazu gibt es sechs voreingestellte Grillprogramme, mit denen du ohne Weiteres das eingelegte Grillgut optimal zubereitest. Es sind: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch. Nicht zu vernachlässigen ist bei Tefal-Kontaktgrills immer: Die Grillplatten sind spülmaschinengeeignet.

Black Friday bei Lidl

Das Angebot ist Teil der Black-Friday-Deals von Lidl, die am Montag einen neuen Schwung an Angeboten bekommen haben. Weitere interessante Deals gibt es auch zu Fernsehern – etwa von LG. Auch sonst sind die Angebote einen Blick wert. Bei den besten Schnäppchen gibt es allerdings eine latente Ausverkauf-Gefahr. Viel Zeit solltest du dir nicht lassen, auch wenn die Schnäppchen-Aktion insgesamt noch bis Ende November läuft.