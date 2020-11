Sonos-Deals bei Media Markt: Mehr Rabatt als bei Sonos selbst

Den Rabatt gewährt Media Markt auf Sonos One und Sonos One SL, den Subwoofer Sonos Sub, die Soundbar-Alternative Sonos Beam sowie den portablen Sonos Move. Insbesondere dem Sonos Beam als auch dem Sonos Move gilt dabei besondere Aufmerksamkeit. Denn sie sind im Rahmen der MediaMarkt-Aktion so günstig wie noch nie.

Der Sonos Move, der sich einerseits nahtlos als Lautsprecher in dein Sonos-System einfügt und aufgrund des integrierten Akkus von Raum zu Raum getragen werden kann, kostet üblicherweise 399 Euro. Rabatte waren lange Zeit Fehlanzeige oder auf kleine zweistellige Euro-Beträge begrenzt. Jetzt aber bekommst du den Sonos Move für 291,46 Euro bei Media Markt. Versandkosten fallen nicht an. Einen Testbericht des Sonos Move haben wir kurz nach dessen Marktstart veröffentlicht.

Sonos: Rabatt für Beam und Sonos Sub

Auch die Soundbar Sonos Beam bekommst du bei Media Markt aktuell günstiger den je. 330,45 Euro zieht Media Markt von deinem Konto oder deiner Kreditkarte ab. Die Preisempfehlung der smarten Soundbar liegt bei 449 Euro, der übliche Marktpreis hat sich bei knapp unter 400 Euro eingependelt.

Den Sonos Sub der 3. Generation, den Sonos erst im Sommer 2020 auf den Markt gebracht hat, verkauft Media Markt für 671,63 Euro. Zugegeben, viel Geld für einen Subwoofer, der weitere Sonos-Lautsprecher voraussetzt. Doch wer einmal den Unterschied zwischen einem Sonos-Soundsystem mit Subwoofer und ohne Subwoofer gehört hat, wird den Sub nicht mehr hergeben wollen.

Sonos One mit 74 Euro Rabatt

Last not least: Die günstige Sound-Komponente von Sonos, die für jeden Raum der Wohnung geeignet ist und das Multiroom-System so erst wirklich zu einem Soundsystem für die ganze Wohnung macht, ist ebenfalls rabattiert. Für den Sonos One SL musst du üblicherweise 189 Euro auf den Tisch legen. Im Rahmen der Media Markt Aktion sind es nun 144,99 Euro. Alternativ gibt es den Sonos One der 2. Generation, der wahlweise Amazons Alexa oder die Google Sprachsteuerung unterstützt aktuell 154,99 Euro statt 229 Euro. Unsere Empfehlung, wenn du keine Abneigung gegen die Sprachassistenten hast: Entscheide dich für Sonos One.

Media Markt ist übrigens günstiger als Sonos direkt, da Media Markt die aktuelle Mehrwertsteuer-Senkung an dich weitergibt, während Sonos die Preise nicht angepasst hat und die Differenz zur Gewinnoptimierung nutzt. Daher bekommst du bei Media Markt auch die neueste Sonos Arc, auf die es keinen Rabatt gibt, günstiger als bei Sonos direkt.

Ein Hinweis noch: Den als „Red-Friday“ titulierten Rabatt gibt es offiziell bis zum 30. November. Doch es gilt: Wenn weg, dann weg. Und Sonos-Artikel sind in der Regel schnell ausverkauft. Zögere also nicht zu lange.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.