Singles Day Schnäppchen-Ticker: Die besten Deals des Tages

Viele große und kleine Händler sowie originale Marken-Shops machen beim Singles Day mit. Der Fokus liegt oft und gerne auf Technik und Unterhaltungselektronik. Aber auch aus vielen weiteren Bereichen – etwa Haushalt, Lifestyle, Beauty oder Kleidung sind Singles Day Angebote im Netz auffindbar.

Die besten Angebote am Singles Day

Bereits in der gesamten Woche sind Singles-Day-Angebote bei einigen Händlern und Hersteller-Shops verfügbar. Hier gibt es starke Rabatte und da sind Kombi-Angebote an der Tagesordnung, die sich vor allem im Set lohnen.

Amazon: Beim Online-Giganten laufen am Singles Day die „frühen Black Friday Angebote“. Vier Top-Deals am heutigen Tag:

Otto: Der Versandhändler hat schon vor dem eigentlichen Singles Day eine Aktion parat, bei der es 11 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Artikel gibt. Darunter Multimedia-Produkte, Artikel aus dem Wohnbereich und mehr. Zu den Angeboten.

Lidl Online-Shop: Im Lidl Online-Shop gibt es die gesamte Woche über eine große Auswahl an Singles Day Angeboten. Neben Preisrabatten entfallen hier auch die Versandkosten, wenn du den passenden Gutscheincode SD21 eingibst. Unter anderem sind einige Fernseher im Angebot. Aber auch aus den Bereichen Küche, Hobby und Co. sind viele Deals verfügbar. Zu den Angeboten.

ebay: Auf dem Online-Marktplatz gibt es heute bei zahlreichen teilnehmenden Händlern 20 Prozent Rabatt zusätzlich. Viele schon reduzierte Produkte werden dadurch günstiger. Zu den Angeboten.

notebooksbilligder.de: Beim IT- und Laptop-Spezialisten gibt es am Singles Day bis zu 42 Prozent Rabatt auf 11 erlesene Angebote. Dazu gibt es in der Weihnachtszeit eine verlängerte Rückgabefrist. Zu den Angeboten.

Douglas und Flaconi: Non-Tech-Deals für Weihnachten. Soll es ein neuer Duft werden? Im Beauty-Bereich ist der Singles Day ebenfalls ein festes Datum. Bei Douglas sind nach eigenen Angaben tausende Artikel um 20 Prozent reduziert. Dazu gibt es 5 Prozent Sonderrabatt mit dem Code EXTRA. Beim Konkurrenten Flaconi läuft ebenfalls eine Singles-Day-Aktion mit 30 Prozent Rabatt auf Produkte ab 59 Euro und 10 Prozent Nachlass auf reduzierte Ware.

tink: Beim Smart-Home-Händler gibt es heute Restposten-Deals mit Rabatten von bis zu 60 Prozent. Mit dabei sind starke Marken wie Google, Sonos, ring, Netatmo oder Bosch. Zu den Angeboten.

Angebote in den Hersteller-Shops

Teufel: Der Berliner Hersteller von Premium-Soundanlagen reduziert einge ganze Bandbreite an Produkten zum Singles Day. Die Angebote sind bereits die ganze Woche aktiv und erstrecken sich vom kleinen In-Ear-Kopfhörer bis zur großen HiFi-Soundanlage mit allem Drum und Dran. Zu den Angeboten.

Huawei: Bei Huawei ist die Singles Week mit Angeboten zu Notebooks, Tablets, Monitoren, Smartwatches und Kopfhörern gestartet. Cool: Kaufst du ein Notebook, gibt es passendes Zubehör zu äußerst kleinen Preisen ergänzend dazu. Zu den Angeboten.

Xiaomi: Der Technik-Tausendsassa bietet Smartphones, Haushaltsgeräte, Smart-Home-Produkte und mehr mit bis zu 40 Prozent Rabatt an. Außerdem gibt’s Rucksäcke gratis für Bestellungen ab 100 Euro via App. Zu den Angeboten.

MediaMarkt & Saturn mit 11-Prozent-Aktion

Saturn hat auf dieser Angebote-Seite schon um Mitternacht eine pauschale 11-Prozent-Rabattaktion gestartet. Die Angebote gelten 3 Tage lang. MediaMarkt hat die Aktion ebenfalls aufgenommen. (mehr dazu in diesem Artikel).

Tarife und Abos

Low Budget: Beim Mobilfunk-Label Crash gibt’s einen Low-Budget-Tarif, der dir 2 GB Vodafone-LTE-Datenvolumen sowie 100 Freiminuten und -SMS für nur 2,99 Euro bietet. Dazu entfällt der Anschlusspreis. Zum Angebot.

DeinHandy: Der Online-Shop für Handys und Mobilfunk hat einige der selbst vertriebenen SIM-Only-Angebote (O2-Netz) zum Singles Day reduziert. Gestaffelt gibt es das Gigabyte ab rund einem Euro. Dazu sind die Tarife monatlich kündbar. Hier kommt die Übersicht:

10 GB LTE + Allnet-Flat – 9,99 Euro → Zum Angebot

8 GB LTE + Allnet-Flat – 7,99 Euro → Zum Angebot

4 GB LTE + Allnet-Flat – 5,99 Euro → Zum Angebot

Benötigst du mehr Datenvolumen und kannst dich auch länger binden, gibt es den Tarif „High 24/20″, der 20 GB LTE-Datenvolumen bietet und sogar im Telekom-Netz (LTE25) funkt, für 20 Euro pro Monat. Auch diese Option kostet keinen Anschlusspreis. Zum Angebot.

Mit Handy: Bei MediaMarkt gibt es das Samsung Galaxy S20 FE für einmal 1 Euro und monatlich 19,99 Euro mit 6-GB-Tarif im Telekom-Netz. Zum Angebot.

NordVPN: Der beliebte VPN-Dienst lockt im November mit einem 72-Prozent-Rabatt auf seine Dienste, wenn du ein Zwei-Jahres-Abo buchst. Zum Angebot.

Der Ticker-Artikel wird laufend aktualisiert.