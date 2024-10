Siemens Haushaltsgeräte im Abverkauf: MediaMarkt streicht Preise klein & packt Überraschung mit dazu

MediaMarkt streicht momentan aber nicht nur die Preise für Haushaltsgeräte der Marke Siemens klein. Neben großen Rabatten von teilweise sogar 62 Prozent auf Geschirrspüler und Co. bekommst du beim Kauf eines teilnehmenden Aktionsprodukts obendrein noch eine HelloFresh Kochbox mit frischen Zutaten gratis mit dazu. Wir stellen dir die Aktion sowie einige Highlight-Angebote in diesem Artikel genauer vor.

Siemens Geschirrspüler mit 62 Prozent Rabatt

Nun fragst du dich sicherlich, welche Produkte überhaupt Teil der Aktion sind. Du bekommst gerade einerseits Siemens Einbauherde sowie Geschirrspüler deutlich günstiger. Wenn du dich weiter durch die Aktion klickst, tauchen aber auch noch einige Angebote zu Kühlschränken und Kühlgefrierkombinationen der Marke auf. Und die Rabatte sind dabei teils richtig ordentlich. So haben wir unter den teilnehmenden Produkten zum Beispiel ein Einbauherdset mit 47 Prozent Rabatt gefunden oder einen Geschirrspüler mit satten 62 Prozent Vergünstigung.

Der Geschirrspüler von Siemens mit 62 Prozent Rabatt trägt die Bezeichnung “SN53ES14VE iQ300″. Statt über 1.300 Euro (UVP), zahlst du hierfür jetzt nur noch 499,99 Euro. Für den Preis kannst du zwischen den Optionen teil- oder vollintegrierbar wählen und bist so flexibel in deiner Küche. Das Modell gibt es für einen Aufpreis aber auch als freistehende oder unterbaufähige Variante. Generell bekommst du hiermit dein Geschirr im Handumdrehen blitzeblank und kannst den Spülvorgang sogar bei Bedarf aus der Ferne per App starten. So ist die Spülmaschine etwa direkt fertig, wenn du wieder nach Hause kommst. Für die Sicherheit sorgt zudem ein direkt integriertes aquaStop-System, das den Wasserzulauf bei Undichtigkeit sofort stoppt.

Weitere Geschirrspüler findest du auf der Aktionsseite!

Einbauherdset mit Induktionskochfeld über die Hälfte reduziert

Satte 47 Prozent Rabatt gewährt dir MediaMarkt darüber hinaus auf dieses Einbauherdset (PQ611IAAB iQ300) von Siemens. Dadurch zahlst du nur noch 1.139 statt 2.179 Euro für die Kombination aus Backofen und Induktionskochfeld. Der Backofen bietet dabei etwa verschiedene Automatikprogramme für leckere Gerichte und die sogenannte 3D-Heißluft-Funktion sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung auf allen Ebenen.

Wer einmal auf Induktion umgestiegen ist, möchte wohl kaum wieder zurück zu anderen Kochplatten wechseln. Die Platten heizen den Inhalt deiner Töpfe und Pfannen superschnell auf, sparen Energie und verhindern Verbrennungen oder Brände. Zudem praktisch: Dieses Induktionskochfeld hat einen Timer mit Sicherheitsabschaltung sowie eine Kindersicherung integriert.

Noch mehr Einbauherdsets findest du auf der Aktionsseite!

Deine HelloFresh Kochbox sicherst du dir stets, wenn du bis zum 31. Dezember eines der Aktionsprodukte kaufst, dir anschließend ein Benutzerkonto für MySiemens einrichtest und deinen Kaufbeleg bis zum 31. Januar 2025 bei HelloFresh registrierst. Danach bekommst du deine Kochbox gratis nach Hause geliefert. Als kostenfreies Extra zum neuen Küchengroßgerät definitiv eine coole Sache.

Bist du auf der Suche nach einer neuen Kühlgefrierkombination, schau doch einmal hier vorbei!