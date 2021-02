Schnäppchen-Schlacht bei Media Markt: Die 6 besten Angebote im "WSV"

WSV bei MediaMarkt: Das steht hier nicht für Winter-Schluss-Verkauf, sondern für „Wahnsinns-Schnell-Verkauf„. Dahinter verbirgt sich eine beliebte Aktion des Händlers, die auf Kurzfristigkeit und kleine Angebots-Kontingente setzt. Die Schnäppchen lassen sich sehen.

Generell gibt es für Einläufe ab 59 Euro keine Versandkosten – sofern es nicht unter Sperrgut fällt. Aber auch hier, etwa bei Fernsehern, werden einige Aktionsprodukte gratis geliefert.

Media Markt WSV: 300 Euro Direktabzug im Warenkorb

Neben einigen schnell wechselnden Highlight-Angeboten gibt es auch Dauer-Aktionen, bei denen es Pauschal-Rabatt auf einige Produktgruppen gibt. Zum Beispiel bis zu:

→ … 300 Euro Direktabzug auf Fernseher ab 599 Euro,

→ … 300 Euro Direktabzug auf Notebooks ab 599 Euro,

→ … 50 Euro Direktabzug auf Saugroboter und Bodenpflegeprodukte ab 399 Euro,

→ … 50 Euro Direktabzug auf Kaffeevollautomaten ab 399 Euro und

→ ausgewählte Einbaugeräte zum halben Preis.

Hier wird der Rabatt dann erst im Warenkorb geltend gemacht, sodass die Deals versteckt sind und beispielsweise nicht bei Preisvergleichen auftauchen. Hieraus stammen unsere Schnäppchen-Favoriten der WSV-Aktion von Media Markt.

LG OLED Fernseher mit Doppel-Rabatt

Der LG OLED-Fernseher 55CX9LA ist im Rahmen des WSV um 700 Euro reduziert. Statt 2.299 Euro kostet das als Highlight-Angebot angepriesene TV-Gerät 1.599 Euro. Aber das ist nicht alles. Durch den angesprochenen Extra-Rabatt auf Fernseher gibt es hier noch mal zusätzliche 200 Euro Sofortabzug im Warenkorb. Der Preis sinkt auf letztendlich 1.399 Euro, die Lieferung ist kostenlos, der OLED-TV mit 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) Bildschirmdiagonale wird zum echten Schnäppchen.

Der Vorteil von OLED- gegenüber LED-Fernsehern liegt vor allem im besseren Kontrast und damit feinerem Gesamtbild bei gleicher Auflösung – bei diesem Modell also 4K. Anstatt, dass Pixel von einer Hintergrundbeleuchtung beleuchtet und als Bildausgabe gefiltert werden, leuchtet bei OLED jedes Pixel einzeln. Dadurch wird im Zweifel das erreicht, was Experten einen „echten Schwarzwert“ nennen. Nebeneffekt: Das Prinzip ist energiesparend.

→ Zum LG-OLED-Angebot

Preisvergleich: Das Angebot taucht dank des Sonderrabattes nicht weit oben im Preisvergleich auf. Mit 1.398 Euro liegt ein Händler (Gamingoase) sogar noch einen Euro drunter. Auf den ersten Blick. Da bei Media Markt im Vergleich aber keine Lieferkosten anfallen, ist der WSV-Deal besser.

Microsoft Surface Pro 7 mit Gratis Tastatur-Dock

Microsofts Mobilitäts- und Produktivitäts-Tablet Surface Pro 7 ist ebenfalls reduziert. Für 1.129 Euro gibt es das Tablet in der Ausstattung mit i5-Prozessor (10. Generation), 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Das Tablet mit einem 12,3-Zoll-Display ist bereits um 220 Euro reduziert.

Zum Deal wird es dank Gratis-Zugabe des Surface Pro Type Covers. Die Andock-Tastatur, die gleichzeitig als Displayschutz dient, kostet normalerweise über 100 Euro und liegt beim Kauf während des Media Markt WSV gratis mit dabei. Das Cover macht aus dem Tablet ein kleines Notebook – ideal für Schüler, Studenten, aber auch Arbeitnehmer, die viel Wert auf ein mobiles Arbeitsgerät legen.

→ Hier geht’s zum Surface-Angebot

Gekontert: Das MediaMarkt-Angebot wurde in der Zwischenzeit von Amazon unterboten. Hier kostet das Tablet – jedoch ohne Type Cover – 999 Euro. Mit weniger Speicher ist es sogar für 895 Euro zu haben. Hier ist das Type-Cover mit dabei. Apropos Surface: Auch das Surface Book 3, eines unserer Top-Notebooks 2020, ist im Angebot. In der Version mit i5-Prozessor sowie 8 und 256 GB Speicher kostet es 1.479 Euro.

SodaStream Crystal mit 3 Glasflaschen unter 100 Euro

Stylische Wassersprudler von SodaStream erlebten mit der Einführung der Crystal-Serie, die auf Glaskaraffen setzt, einen Boom. Bei Media Markt ist jetzt ein großes Set rund um den Sprudler im Angebot: Für 99,99 Euro gibt es den Wassersprudler samt 3 Glaskaraffen. Ein erster Kohlensäurezylinder (reicht für bis zu 60 Liter) ist ebenfalls im Lieferumfang.

Da die Glasflaschen mit 0,6 Litern Fassungsvermögen recht klein ausfallen, sind drei Karaffen eine gute Startausrüstung. Den leeren Zylinder kannst du in den allermeisten Supermärkten, Discountern, Drogerien und sogar Baumärkten zum kleinen Preis (5-8 Euro) gegen einen vollen umtauschen. Ein komplett neuer Zylinder kostet etwa 20 Euro. Damit du immer einen zum Wechseln da hast, empfehlen wir die Anschaffung einer zweiten Kartusche.

→ Zum Sprudelwasser-Deal

Gekontert: Bei ebay gibt es das Paket mit den drei Glasflaschen auch schon für 92,45 Euro. Der Händler – Sprudelwelt – ist ein gewerblicher Verkäufer und bezeichnet sich selbst als offiziellen Verkaufskanal für Sodastream-Produkte.

Media Markt WSV: SSD-Festplatten deutlich reduziert

Brückentechnologie im Home-Office: Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Home-Office an. Wer aus diversen Gründen nicht alles via Cloud- und Web-Diensten verfügbar macht, muss auf Speichermedien setzen. Externe Festplatten erleben so ein Revival. Im WSV von Media Markt sind einige Modelle im Angebot – hier einige Beispiele:

Crucial P2 interne SSD, 500 GB – 49,99 Euro

Crucial BX500 interne SSD, 2 TB – 169,99 Euro

SanDisk Extreme externe SSD, 500 GB – 79,99 Euro

WD Elements externe HDD, 5 TB – 94,99 Euro

State of the Art in Sachen Festplatten sind die SSDs (Solid State Drive). Sie sind im Vergleich zu den HDDs (Hard Disk Drive) deutlich schneller und auch bei höherer Auslastung noch sehr performant. Gerade im internen Gebraucht, solltest du auf SSDs setzen, die zudem auch eine längere Halbwertszeit versprechen. HDDs haben den Vorteil, dass sie aktuell deutlich mehr Speicherplatz für weniger Geld bieten. So kostet in unserer Aufstellung die 5 TB große externe HDD-Festplatte im Media Markt WSV nur 15 Euro mehr als die SSD-Variante, die gerade mal ein Zehntel der Kapazität bietet.

Mitgezogen: Amazon bietet die SSDs ebenfalls zu den genannten Preisen an.

Oral-B Genius X 20100S bei Media Markt WSV 40 Euro günstiger

Zahnpflege wie von selbst? Die elektrische Zahnbürste Oral-B Genius X (20100S) von Braun ist im WSV von 149,99 Euro nun auf 109 Euro reduziert. Die Bürste reinigt mit künstlicher Intelligenz und optimiert durch Hinweise dein Zahnputzverhalten.

Sensoren prüfen nicht nur, wo und wie gründlich geputzt wird, sondern auch mit welchem Druck. So wird sichergestellt, dass du Zähnen und Zahnfleisch nicht schadest, anstatt sie zu pflegen. Media Markt bietet hier – mit Konzernschwester Saturn – den Bestpreis.

P30 lite: Das letzte Google-Huawei-Handy ohne Speicher-Sorgen

Für 215 Euro gibt es das Huawei P30 lite „New Edition“ im WSV bei MediaMarkt zu kaufen. Der Sonderpreis gilt aber nur für die schwarze Version. Das Handy wird zum Preis-Tipp für alle Huawei-Fans, die sich ein Preis-Limit von 300 Euro gesetzt haben und gerne ein Modell wünschen, das noch den vollen Google-Dienste-Support bietet.

Kaufargument Nummer 1 ist aber der große Speicher des Smartphones: Anstelle von 64 oder 128 GB, die in dieser Preisklasse üblich sind, ist in die Neuauflage des P30 lite sogar ein 256-GB-Speicherchip eingebaut. Ansonsten überzeugt das Handy mit seiner Kamera und der starken Grundleistung. 5G-Mobilfunk gibt es mit dem Smartphone jedoch noch nicht.

→ Hier findest du das Angebot

Mitgezogen: Weitere Händler bieten das Handy auch für 215 Euro an. Darunter Lidl, Alternate, oder Galaxus – mit eingerechnetem Versand auch notebooksbilliger.de.

