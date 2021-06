MediaMarkt und Saturn: Die 4 Top-Angebote am Wochenende

Die altbekannten Angebots-Aktionen von Saturn („Weekend-Deals„) und MediaMarkt („Breaking Deals„) laufen wieder. Die Händler zeigen wieder mehr oder weniger deckungsgleiche Angebote aus vielen Technik-Bereichen. Neben einigen Fernsehern in Kleinwagen-Preisbereichen gibt es aber auch viele günstigere Artikel für den Alltagsgebrauch – gerade für den nahenden Hochsommer.

Zeitgleich läuft bei Saturn außerdem auch die „Alles-muss-raus“-Aktion, bei der es bei vielen Restposten deutliche Rabatte und viele Direktabzug-Preisnachlässe im Warenkorb gibt. Diese „Super Sale“ genannte Aktion wird auch über das aktuelle Prospekt des Händlers beworben.

Bei MediaMarkt läuft gleichzeitig die „Google Week“ (endet am Sonntag, 20. Juni), die zahlreiche Angebote rund um Pixel, Chromecast und der Smart-Home-Sparte Google Nest zusammenfasst.

Dyson Turmventilator um 100 Euro reduziert

Bei Saturn gibt es etwa den Dyson 300912-01 AM 07 Turmventilator. Das rotorlose Gerät sorgt im Sommer für angenehme und im besten Fall kühlende Luftzirkulation im Raum. Ein idealer Helfer fürs Homeoffice. Der Preis fällt im Angebot von 399 Euro um 100 Euro auf 299 Euro.

Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Das ist ein ordentliches Angebot, der auf dem Markt aber nicht exklusiv ist. Noch günstiger ist sogar der Hausgeräte-Händler ao, wo der Dyson-Ventilator derzeit nur 289 Euro kostet.

Das Gerät selbst lässt die Luft dank 56-Watt-Motor strömen und bietet dabei eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung. Als Turmventilator eignet sich der Lufterfrischer nicht nur für auf den Tisch. Dank seiner Höhe von gut einem Meter (1010 Millimeter) macht er sich auch recht gut auf dem Boden.

Samsung Sportler-Duo zum Sparpreis bei MediaMarkt

Ein interessantes Bundle-Angebot kommt derweil von Samsung: Die Smartwatch Galaxy Watch Active2 (Test) ist für einen Preis von 199,99 Euro gelistet. Vor der Aktion kostete sie allerdings noch 189 Euro. Wo ist hier nun das Angebot? Die 199,99 Euro gelten für das Kombi-Angebot aus Galaxy Watch Active2 und den Samsung Galaxy Buds+ – zwei überaus sportliche Begleiter. Die True-Wireless-Headphones haben einen Einzelpreis von normalerweise 119,99 Euro. Zusammen gibt es das Paket, das summiert eigentlich mehr als 300 Euro kostet, somit für rund 200 Euro – ein echtes Kombi-Schnäppchen und für beide Produkte gesprochen – jeweils Bestpreis.

So kommst du an den Deal: Auf der Shop-Seite der Samsung-Uhr kannst du die Watch Active2 entweder solo für die genannten 189 Euro kaufen. Etwas weiter heruntergescrollt findet sich eine Auswahl an Kombi-Möglichkeiten, wo auch das hier beschriebene Duo gelistet ist.

Oral-B Genius X 20100S – smarte elektrische Zahnbürste war noch nie günstiger

Wechselzeit beim Zähneputzen? Die elektrische Zahnbürste Oral-B Genius X fällt bei Saturn wieder auf ihren bisherigen Tiefpreis von 109 Euro. Die Zahnbürste kann per App verknüpft werden und dir beim optimalen Zähneputzen helfen. Generell bietet sie einfache Funktionen wie eine Andruckkontrolle, die vor zu starkem Bürstendruck aufs Zahnfleisch schützt.

Bonus falls du unsicher bist: Der Hersteller gewährt neben dem regulären 14 Tage Widerrufsrecht des Händlers eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bei Nichtgefallen. So bist du auch „nur zum Testen“ auf der sicheren Seite.

4.000-Euro-Fernseher von LG mehr als 50 Prozent günstiger

Ein 8K-„Schnäppchen“ bei den Wochenend-Angeboten: Der LG-Fernseher LG 65NANO999NA NanoCell sinkt im Angebot auf 1.999 Euro. Ursprünglich kostete das Modell einst 4.199 Euro, somit ist es im Vergleich zum Herstellerpreis um über die Hälfte reduziert.

Vorzeige-Feature bei dem 65-Zöller von LG: Der Bildschirm löst in ultrascharfer 8K-Qualität auf. Schon zuletzt bemerkten wir, dass 8K-Fernseher immer günstiger werden. Hier kommt nun der nächste Beweis – wenngleich die rund 2.000 Euro immer noch eine Stange Geld sind. Immerhin bekommst du hierfür einiges geboten. Der Fernseher bietet 120 Hertz Bildwiederholrate und ist – für 8K-Inhalte von extern wichtig – mit 4 Slots des Typs HDMI 2.1 ausgestattet.

Weitere Angebote findest du auf den Schnäppchen-Seiten von MediaMarkt und Saturn. Ende der Wochenend-Angebote ist am Montag (21. Juni), abends gegen Mitternacht.