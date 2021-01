Top-Angebote zum Wochenstart. Die Weekend-Deals bei Saturn bieten Bestpreise für viele Produkte. Und die Aktion gilt auch noch am heutigen Montag. Mit dabei sind sowohl kleine Gadgets wie In-Ear-Kopfhörer als auch dicke Fernseher. Wir haben die drei Top-Deals gefunden.

Ende der Angebote ist am Montag, 18. Januar, um 23:59. Wenn ein Produkt ausverkauft ist, gilt das Angebot aber nicht mehr auf spätere Lieferungen. Dem Zeitgeist geschuldet hat Saturn übrigens auch FFP2-Masken im Angebotssortiment. Der 10er-Pack der Marke Medisana kostet derzeit 29,99 Euro statt sonst 39,99 Euro.

OLED-TV mit Ambilight 1.000 Euro günstiger

Fernseher-Angebot: Der 65 Zoll große Philips 65 OLED754 ist um 1.000 Euro gegenüber dem Herstellerpreis reduziert. Statt 2.799 Euro stehen am Wochenende „nur“ noch 1.799 Euro auf dem Preisschild. Ein Rabatt von 35 Prozent.

Der Fernseher mit 164 Zentimetern Bildschirmdiagonale bietet 4K-Auflösung und nutzt die OLED-Technologie, die aktuell beste (bezahlbare) Technik, die sich insbesondere bei Kontrasten hervortut. Statt einzelnen gefilterten Großflächen-LEDs, wie es bei LED oder QLED der Fall ist, leuchtet bei OLED jedes Pixel einzeln. Und wenn der Bildinhalt schwarz darstellen soll, ist das Pixel aus. So wird im Gegensatz zur normalen LED-Technik ein echter Schwarzwert geschaffen, der den Gesamtkontrast auf eine höhere Stufe stellt.

Daneben bietet der Fernseher das Philips-Feature Ambilight, das den Bildinhalt am Rand des Geräts per Leuchtkette in die nähere Umgebung transportiert und somit eine dynamische und stimmungsvolle Atmosphäre rund um den Fernseher schafft. Kein anderer TV-Hersteller bietet dieses Feature an. Via Philips Hue kann man es lediglich teuer nachrüsten.

→ Zum Philips-OLED-Angebot

WLAN Router mit Dualband: FritzBox 7530 zum Tiefpreis

Die FritzBox 7530 ist der aktuelle Top-Router von AVM, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Bei Saturn kostet der WLAN-Router derzeit 115 Euro. Günstiger gibt es die FritzBox im Netz nicht, Versandkosten fallen bei Saturn nicht an.

Der Router bietet Dualband-WLAN, erzeugt also ein Netz auf der 2,4-GHz-Frequenz und eines auf der 5-GHz-Frequenz. Das vergrößert die Kapazität des Netzes und ist insbesondere dann nützlich, wenn besonders viele Geräte auf das WLAN zugreifen. Gerade in Zeiten von Smart Home und viel Heimvernetzung ist das nicht zu verachten. Im WLAN-Netzwerk selbst sind somit Übertragungsgeschwindigkeiten von 1.266 Mbit/s möglich. Die Zahl sagt allerdings nichts über deinen DSL-Anschluss aus. Der ist nur so schnell, wie es der Vertrag vorschreibt.

→ Zum Fritzbox-Angebot

ANC-Kopfhörer von Huawei zum Top-Preis

Die einst für 130 Euro eingeführten In-Ear-Kopfhörer Huawei Freebuds 3i sind jetzt deutlich reduziert. Die kleinen Kabellos-Kopfhörer gelten als gute Alternative zu Apples AirPods und bieten unter anderem aktive Geräuschunterdrückung (ANC).

Im Angebot bei Saturn kosten die Huawei-Kopfhörer nun 69 Euro. Aktueller Bestpreis für die Gadgets, die selbstverständlich nicht nur in Kombination mit Huawei-Smartphones funktionieren.

→ Freebuds 3i bei saturn.de kaufen

Die Weekend-Deals bei Saturn gelten nur online oder in den meisten Regionen zur Marktabholung. Ende ist wie oben erwähnt am Montagabend.

