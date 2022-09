Saturn schnürt attraktives Aktionsbundle: 12-GB-Tarif gratis

Rabattaktionen bei Saturn sind keine Seltenheit – einige sind jedoch interessanter als andere. Im Rahmen der aktuell laufenden Samsung Galaxy Week bei Saturn lassen sich zahlreiche Smartphones, Notebooks, Smartwatches und Kopfhörer des südkoreanischen Herstellers vergünstigt erwerben. Zudem hat Saturn ein Tarif-Bundle mit einem Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 GB) geschnürt, das sich wirklich sehen lassen kann.

Saturn-Deal: Samsung-Handy + O2-Tarif

Grundsätzlich besteht das Aktionsbundle aus einem Samsung Galaxy S21 FE 5G und dem Tarif O2 Blue All-in M. Dieser umfasst satte 12 GB Datenvolumen, welche mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s verschleudert werden können. Darüber hinaus ist auch eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive – selbiges gilt für EU-Roaming. Kostenpunkt: monatlich 19,99 Euro zuzüglich eines einmaligen Gerätepreises (1 Euro), den Lieferkosten (3,95 Euro) und Anschlusskosten von 39,99 Euro. Daraus ergibt sich über die zweijährige Laufzeit ein Gesamtbetrag in Höhe von knapp 525 Euro.

Dem gegenüber steht ein Gerätepreis von aktuell bestenfalls rund 454 Euro (inklusive Versand). Darüber hinaus erhalten Käufer die Kopfhörer Samsung Galaxy Buds 2 in der Farbe Graphite „kostenlos“ dazu. Diese legen ihrerseits bestenfalls knapp 77 Euro auf die Preiswaage; folglich kristallisiert sich ein Gerätepreis von insgesamt 531 Euro heraus.

Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass der Kauf der beiden oben genannten Geräte zu den aktuell günstigsten Bedingungen dennoch 6 Euro teurer ausfällt als das Saturn-Aktionsbundle. Und den 12-GB-Tarif bekommst du sozusagen noch kostenfrei dazu geschenkt. Wenn dir das Samsung Galaxy S21 FE 5G zusagt, ist das daher ein echt gutes Angebot. Achtung: Der Vertrag wird nicht direkt mit Saturn geschlossen, sondern mit dessen Partner, der S-Kon Gruppe. Das ist allerdings keine neue Entwicklung. Die Saturn Tarifwelt wird seit jeher von der S-Kon Gruppe getragen.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (128 GB)

Das Galaxy S21 FE 5G entstammt der Flaggschiff-Serie des südkoreanischen Herstellers. Es kam als Fan Edition zwar erst im Januar 2022 in die deutschen Läden, lässt sich technisch allerdings eher in das Jahr 2021 einordnen. Was jedoch absolut nicht weiter schlimm ist. Denn der High-End-Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 liefert mehr als genug Leistung, das AMOLED-Display löst mit 1.080 x 2.400 Pixeln auf und eine Triple-Kamera mit bis zu 64 Megapixel Auflösung und einer Blendenzahl von bis zu f/1.8 ist ebenfalls an Bord. Unterm Strich handelt es sich bei dem Samsung Galaxy S21 FE 5G daher nach wie vor um ein absolutes Oberklasse-Smartphone, das kaum Wünsche offen lässt.

Samsung Galaxy S21 FE 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S21 FE 5G (6/128 GB): 749 €, Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB): 819 € Marktstart Januar 2022

Abseits des Bundles findest du im Rahmen der Samsung Galaxy Week zahlreiche weitere Hardware-Angebote bei Saturn.