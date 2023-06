Samsung Smart Deals: Gratis Tablet oder Kopfhörer zum OLED-TV

Joko und Klaas machen nicht nur lustige Fernseh-Shows, sondern bringen dir in Zusammenarbeit mit Samsung jetzt auch eine coole TV-Aktion. Im Rahmen der Samsung Smart Deals mit Joko & Klaas bekommst du bei ausgewählten 4K-Geräten und Soundbars nämlich entweder ein Galaxy Tab oder Galaxy Buds umsonst dazu. Gleichzeitig kannst du auch von bis zu 600 Euro Cashback profitieren. So kommst du bei MediaMarkt etwa für 1.879 Euro (inklusive Cashback) an einen 55 Zoll großen OLED-TV der Marke.

Samsung Smart Deals mit Joko & Klaas – So funktioniert die Aktion

Bis zum 9. Juli kannst du im Rahmen der Samsung Smart Deals mit Joko & Klaas gratis Galaxy Buds oder ein Galaxy Tab abgreifen. Dafür musst du zwar einen der ausgewählten 4K-Fernseher oder Soundbars kaufen, doch wenn du ohnehin über ein Upgrade für dein Wohnzimmer nachgedacht hast, können sich die Deals absolut lohnen. Teil der Aktion sind dabei die unterschiedlichsten TVs in allen Größen und verschiedenen Preisklassen – unser Highlight der Angebote zeigen wir dir im Anschluss.

Joko und Klaas werben für coole Samsung TV-Aktion

Wichtig ist, dass du dein neues Gerät nach dem Kauf bis zum 23. Juli unter samsung.de/tvdeals registrierst. Das entsprechende Tablet oder die Kopfhörer werden dir anschließend von Samsung innerhalb von 45 Tagen ohne Aufpreis zugesandt. Besonders cool: Die Smart Deals sind gleichzeitig auch mit der „Samsung SuperHelden“-Aktion kombinierbar. Über diese Aktionsseite gibt’s bis zum 9. Juli auf ausgewählte 4K-Fernseher noch mal bis zu 600 Euro Cashback on top.

Unsere Empfehlung: Brandneuer Samsung 55 Zoll OLED-TV

Unter den 4K-Fernsehern gibt es zahlreiche tolle Geräte, unsere Empfehlung ist jedoch der Samsung GQ55S90CAT OLED-TV in 55 Zoll für 1.879 Euro (inklusive Cashback). Für dieses durchaus deftige Preisschild wird dir nämlich ein hervorragender OLED-TV geboten, der gerade erst dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Vor allem die realitätsnahe Farbdarstellung mit über 2.000 Pantone-Farben kann sich wortwörtlich sehen lassen. Gleichzeitig werden dank der Quantum Dots Technologie ebenso tiefe Schwarzwerte sowie ein klares Weiß dargestellt, was für tolle Kontraste sorgt. Die Bildwiederholungsfrequenz von 100 Hz ist ebenfalls ordentlich. Alle Gamer setzen dabei auf den Motion Xcelerator Turbo Pro, wodurch die Bildwiederholrate auf bis zu 140 Hz hochgeschraubt werden soll.

Generell unterstützt der OLED-TV selbstverständlich die gängigen HDR-Formate rund um HDR10+, sowie Dolby Atmos für ein hervorragendes Sound-Erlebnis. Durch das 4K AI Upscaling erstrahlen dabei auch ältere Serien und Filme in neuem Glanz. Bei den Anschlüssen setzt Samsung auf gleich vier HDMI-Stecker, zwei USB-Slots sowie einen digitalen Audioausgang. Nachdem du den Fernseher via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden hast, kannst du zudem im Handumdrehen auf deine Lieblingsinhalte über Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ zugreifen.

Dank der Smart Deals gibt’s dabei das Galaxy Tab S6 Lite LTE mit 64 GB Speicher als Geschenk dazu. Egal, ob als Second Screen beim Fernsehen, zum Zeichnen oder papierlosen Arbeiten – das gratis Extra im Wert von aktuell rund 349 Euro kann sich absolut sehen lassen. Doch nicht nur das: Zusätzlich kannst du dir auch 100 Euro Cashback schnappen. Dadurch zahlst du für den OLED-TV in 55 Zoll nur noch 1.879 Euro.

→ 55 Zoll Samsung OLED-TV mit gratis Galaxy Tab S6 Lite für 1.879 Euro (inklusive Cashback)