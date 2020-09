Mit Vertrag: Das bessere Galaxy S10 mit 6 GB Vodafone-LTE für 22 Euro

Das Galaxy S10+ ist im Angebot im Tarif „green LTE 6GB“ und mit titelgebenden 6 GB LTE-Datenvolumen im Paket für 21,99 Euro Grundgebühr erhältlich. Den Deal findest du sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt im Tarifeshop. Erstmals ist das S10+ damit auch mit gutem Vertrag so erschwinglich. Wer jetzt glaubt, dass dafür die Einmalzahlung für das Premium-Smartphone umso höher ist, liegt falsch.

Galaxy S10+ im Top-Tarif-Deal: Alle Details

Einmalig werden für das S10 Plus nur 8,77 Euro fällig. Die reduzierte Mehrwertsteuer erzielt den krummen Preis hier. Somit gibt es also das folgende Paket mit diesen Kosten:

Samsung Galaxy S10+ für 8,77 Euro

Tarif green LTE für 21,99 Euro pro Monat

Darin enthalten: 6 GB Datenvolumen (LTE50 im Vodafone-Netz), Allnet-Flat (Anrufe), freenet Hotspot-Flat (weltweit)

Versandkosten entstehen keine. Für den Vertragsabschluss fällt einmalig die obligatorische Anschlussgebühr von 39,99 Euro an.

Wichtig zu wissen: Bis zum 31.12.2020 ist die Grundgebühr sogar noch günstiger, weil bis dahin noch jeden Monat die reduzierte Mehrwertsteuer gilt. Zum Ende der zweijährigen Vertragslaufzeit solltest du aufpassen. Kündigst du nicht rechtzeitig, wird der Vertrag nämlich teurer: Dann fallen nämlich 26,99 Euro Grundgebühr an. Ohnehin empfehlen wir eine Kündigung, da nach den zwei Jahren das Smartphone als abbezahlt gilt. Ein Tarif, der mit 6 GB Datenvolumen dann immer noch mehr als 20 Euro kostet, ist zu teuer.

Übrigens: Wenn dir die 6 GB zu wenig sind, gibt es das S10+ auch im green LTE Vertrag mit 10 GB Datenvolumen. Die Inhaltsstoffe des Tarifs sind ansonsten identisch. Dieser Vertrag kostet monatlich dann 24,99 Euro – also 3 Euro mehr – und das Handy ist beim Einmalpreis mit 97 Cent sogar etwas günstiger. Dafür fallen noch Versandkosten von rund 4 Euro an.

→ Zum Angebot mit 10 GB LTE

Galaxy S10+: Das beste Galaxy aller Zeiten?

Nicht nur bei uns im Test konnte das Galaxy S10+ seinerzeit alle 5 Sterne absahnen. Das Handy überzeugte insbesondere in den Disziplinen Display, Kamera, Akku und Schnelligkeit. Insgesamt spuckte unser Testsystem das S10+ als bestes Smartphone 2019 aus. Darüber hinaus kürte auch die Stiftung Warentest das Galaxy S10+ als das insgesamt beste Handy der gesammelten Jahre 2018 und 2019.

Das S20 – selbst mit den Premium-Varianten Plus und Ultra – kam vergleichsweise nicht so gut weg, wie seinerzeit das S10 beziehungsweise S10+. Auch wenn die S20-Serie technisch weiterentwickelt ist, so scheint es so, als sei Samsungs S20 nicht ganz so komplett wie noch das S10+ aus dem Vorjahr. Die Leistungsspitzen, die das S20+ dem S10+ voraus hat, dürften im Alltag die allerwenigsten Nutzern wirklich kriegsentscheidend sein. Für die S20-Serie spricht allenfalls die Software-Aktualität, die in der Theorie ein Jahr und damit eine Android-Version länger gegeben sein wird.

