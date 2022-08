Samsungs neues Falt-Smartphone mit Monster-Tarif zum fairen Preis

Unter anderem bei O₂ laufen die Bestellungen für das neue Samsung Galaxy Z Flip 4, das in dieser Woche auf dem Markt startet. Vor allem dank des immer noch – jedoch nicht mehr lange – zum Sonderpreis verfügbaren O₂-Special-Tarifs mit dem Namen „Grow“ ist auch das ganz neue Samsung-Handy zum attraktiven Preis zu haben. Wir rechnen nach und zeigen, was du bekommst.

Statt über 1.000 kostet das Flip 4 hier faktisch keine 400 Euro

Das Flip4 kostet ohne Vertrag mindestens 1.099 Euro. Das ist der Hersteller-Preis der kleinsten Speicherversion mit 8 und 128 GB. Im Vertrag bietet O₂ das Falt-Handy recht preiswert an. Einmalig sind nur 1 Euro Hardwarepauschale und 4,99 Euro Versandkosten zu entrichten. Ein Anschlusspreis (sonst rund 40 Euro) fällt nicht an.

Nun zu den „richtigen“ Kosten: Und die sind gar nicht so hoch, wie man es bei einem 1.000-Euro-Smartphone erwarten würde: Statt 29,99 Euro im SIM-Only-Tarif, kostet die Kombi aus O₂ Grow und Galaxy Z Flip 4 über 36 Monate jeweils 39,99 Euro. Also lediglich 10 Euro pro Monat Aufpreis – was bei 36 Monaten 360 Euro macht.

Klar, das Handy wird auch über den hier vollständig veranschlagten Tarifpreis subventioniert. Und so spricht die Rechnung inklusive des Tarifs noch eine andere, teurere Sprache. Allerdings bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis ein gutes. Vor allem, wenn noch die Vorbesteller-Extras mit einberechnet werden. Mehr dazu weiter unten.

Insgesamt zahlst du in dieser Konfiguration mit 36-Monats-Vertrag 1.445,63 Euro. Das ist mehr als das Handy solo kostet und folglich lohnt sich der Deal auch nur, wenn du den Tarif entsprechend wertschätzt. Übrig bleiben nach Abzug der gedachten Handy-Kosten noch 346,63 Euro und somit monatlich effektive 9,63 Euro. Immer noch ein Top-Kurs für den mitwachsenden 40-, 50-, 60-GB-Vertrag mit 5G, Allnet-Flat und Aufteilung auf bis zu 10 SIM-Karten.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Insofern also schon ein guter Deal und auch zusammengerechnet noch wertvoller als der Top-Deal zum Tarif, in dem es ohne Aufpreis einen 500-Euro-Coupon gibt. Der wird noch einmal deutlich verbessert, wenn die Extras, die O₂ und Samsung in der Vorbesteller-Zeit (bis 26. August) anbieten, berücksichtigt werden.

Alles zum neuen Samsung Z Flip 4 und dessen Geschwister-Modell Z Fold 4, erfährst du in diesem Artikel.

Das gibt’s für Vorbesteller dazu

Die Vorbesteller-Aktion besteht auch diesmal wieder aus der altbekannten Trade-In-Aktion. Gibst du dein altes Smartphone gegen das neue Handy in Zahlung, erhältst du garantiert 150 Euro Bonus – plus den Wert deines eingereichten Geräts. Außerdem ist dein neues Flip 4 für ein Jahr komplett via Samsung Care+ versichert.

Wie im ersten Teil beschrieben, ist der reine Preis für das Z Flip 4 mit O₂ Grow bereits fair. Nimmst du nun noch die Vorbesteller-Extras hinzu – wird das Angebot für ein brandneues Smartphones sogar richtig preiswert. Wichtig ist dabei nur: Am Ende steht hier eben eine Investition von fast 1.500 Euro. Ja, über eine gewisse Zeit, aber immerhin. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für das gebotene aber sehr ordentlich.