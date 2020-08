Neues Smartphone gefällig? Wenn du auf der Suche nach einem neuen Einsteiger- oder Zweithandy sein solltest oder vielleicht deine Kinder zum ersten Mal mit einem Smartphone ausstatten möchtest, empfehlen wir dir einen Blick auf die neuen Aldi-Angebote, die ab Donnertag, 27. August, in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd zu haben sind. Dann kannst du nämlich nicht nur Computer zum Sonderpreis kaufen, sondern auch das Samsung Galaxy A10. Und zwar so günstig wie nie zuvor.

Samsung Galaxy A10 kommt erneut zu Aldi

Es ist nicht das erste Mal, dass das aktuell preiswerteste A-Klasse-Modell der Galaxy-Smartphone-Reihe von Samsung bei Aldi zu haben ist. So günstig wie ab morgen war es bis heute aber noch nie. Knapp 120 Euro waren bisher bei Aldi das beste Angebot, knapp 116 Euro im Online-Fachhandel. Im Rahmen der Hardware-Angebote-Woche steht das Galaxy A10 dann in rund einer Woche für 115 Euro in den Verkaufsregalen von Aldi. Vor allem mit Blick auf die aktuell überraschend hohen Online-Preise – mindestens 143 Euro werden aktuellen in Webshops fällig – sind die 115 Euro bei Aldi unschlagbar.

Beim Samsung Galaxy A10 handelt es sich um das schwächste Smartphone der beliebten A-Klasse von Samsung. Gehüllt in ein modernes Design steht unter der Haube neben einer 13-Megapixel-Kamera ein Achtkern-Prozessor samt 32 GB (erweiterbarem) Speicherplatz zur Verfügung. Das TFT-Display ist 6,1 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 720 x 1.520 Pixeln. Als Betriebssystem ist Android 9 vorinstalliert, ein Update auf Android 10 inzwischen aber auch in Deutschland möglich.

Samsung Galaxy A10 Software Android 9 Prozessor Exynos 7884 Display 6,2 Zoll, 720 x 1.520 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 168 g Farbe Einführungspreis 169 € Marktstart Juni 2019

Im Lieferumfang für 115 Euro inklusive: Ein Starter-Set für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Du kannst das Samsung Galaxy A10 aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen.

Kaufen oder nicht kaufen?

Bei der Frage, ob man sich nun für oder gegen das Samsung Galaxy A10 entscheiden sollte, gilt ganz klar die Botschaft: Es ist unter dem Strich nur für Einsteiger interessant. Nur wer in erster Linie mobil erreichbar sein möchte, ist mit dem Galaxy A10 wirklich gut bedient. Denn die Leistung ist ziemlich überschaubar und 2 GB RAM alles andere als viel. Zudem kannst du auf der Rückseite nur eine einzelne 13-Megapixel-Kamera nutzen. Fotos mit Tiefenschärfe-Effekten sind also nicht möglich. Praktisch: Der interne Speicher fällt mit 32 GB recht klein aus, im Lieferumfang ist aber eine Speicherkarte (Micro-SD) mit einer Kapazität von weiteren 32 GB bereits inklusive.

Tipp: Wenn du dir ein Bild dazu machen möchtest, welche Handys unter 100, 200 oder 300 Euro aktuell besonders zu empfehlen sind, ist ein Blick in unsere Bestenlisten eine geeignete Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen.