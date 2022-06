Preiskracher für wenige Stunden: 50 GB Vodafone-LTE für 14,99 Euro

Das Angebot des Providers mobilcom-debitel gilt nur bis Donnerstag, 11:00 Uhr und ist so in bester Gesellschaft der beiden ebenfalls laufenden Low-Budget-Deals mit 15 und 5 GB Datenvolumen. Der nun gestartete Top-Deal richtet sich jedoch an Power-User. Dafür spricht die Dreifach-Flat mit Anrufen, SMS und 50 GB Internet-Datenvolumen. Das Top-Kaufargument ist der Angebotspreis – 14,99 Euro pro Monat.

50 GB für 15 Euro: Vodafone-Kracher nur für ein paar Stunden buchbar

Diesen Tarif kannst du jetzt zum Preis von 14,99 Euro monatlicher Grundgebühr hier abschließen. Das Angebot gilt wie üblich bei solchen Sonderrabatten nur kurzzeitig – in diesem Fall sogar nur für einige Stunden (Ende: 30. Juni, 11:00 Uhr).

Den Tarif im Angebot schließt du für 24 Monate ab, danach solltest du über eine Kündigung nachdenken, da der Tarif dann auch teurer wird. Der Angebotspreis gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit. Der Normalpreis liegt viel höher – bei 49,99 Euro, was im Übrigen sogar für diesen Vertrag ein Stück zu teuer ist. Einmalig gibt es noch einen Anschlusspreis: 19,99 Euro musst du hier noch extra einkalkulieren.

Dieses Tarif-Detail ist bemerkenswert

Der Tarif bietet für seine 15 Euro Grundgebühr noch keinen 5G-Zugang im Vodafone-Netz. Allerdings lohnt sich ein tieferer Blick auf die LTE-Konditionen. Denn du kannst hier auf eine Downloadrate von bis zu 100 Mbit/s zurückgreifen, was für einen Tarif bei einem solchen Preispunkt durchaus bemerkenswert ist. Sonst haben 15-Euro-Tarife eher einen Geschwindigkeits-Deckel bei 22, 25 oder 50 Mbit/s. Mit 100 Mbit/s reicht die Bandbreite nicht nur für ordentliches Videostreaming ohne Ruckeln, sondern bietet auch eine ansprechende Kapazität für mehrere Geräte im Hotspot-WLAN.

Hier sind die Tarif-Infos auf einem Blick:

14,99 Euro Grundgebühr (statt 49,99 Euro)

50 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz (LTE100)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Angebot gilt nur bis 30.6.2022, 11:00 Uhr

Da der Tarif auch eSIM-fähig ist, kannst du ihn beispielsweise in einer entsprechend ausgerüsteten Smartwatch ohne gekoppeltes Handy unterwegs nutzen. Anderes Szenario: Die virtuelle SIM-Karte als Zweit-SIM in einem iPhone, Google Pixel oder Samsung-Foldable aktivieren und dir dort per Dual-SIM-Funktion ein ordentliches Vodafone-Datenpolster einrichten.