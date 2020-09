Als im April das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro vorgestellt wurden, waren sie mit Preisen ab 699 beziehungsweise ab 899 Euro schon kleine Kaufempfehlungen in der Oberklasse neuer 5G-Smartphones. Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, wandelt sich die vorsichtige Empfehlung zu einem waschechten Kauftipp. Denn bei Amazon sind die beiden Smartphones am heutigen Freitag so günstig wie noch nie zu haben. Das OnePlus 8 fällt dabei zum ersten Mal unter die Schwelle von 470 Euro.

OnePlus 8 bei Amazon kaufen

Am günstigsten ist bei Amazon am heutigen Freitag das OnePlus 8 zu haben. Mit 128 GB Speicherplatz kostet es aktuell nur 467,65 Euro. Kein anderer namhafter Online-Shop bietet das Smartphone günstiger an. Normalerweise liegt der Verkaufspreis abseits des Amazon Marketplace bei deutlich über 500 Euro.

Noch ein bisschen mehr lohnt sich der Kauf der OnePlus-8-Version mit 256 GB Speicherplatz. Denn die gibt es bei Amazon heute für 499,94 Euro zu kaufen. Doppelt soviel Speicherplatz kostet also gerade einmal rund 32 Euro mehr. Das ist ziemlich ungewöhnlich und ein echtes Schnäppchen. Deutlich wird das auch, wenn man sich vor Augen führt, dass das Smartphone in dieser Ausführung normalerweise mindestens 625 Euro kostet und die Smartphones des Herstellers vergleichsweise preisstabil sind.

Mit Blick auf die integrierte Hardware kannst du dich unter anderem auf einen der aktuell schnellsten Smartphone-Prozessoren freuen: den Qualcomm Snapdragon 865. Dazu gesellen sich 8 GB RAM bei jener Version mit 128 GB Speicherplatz. 12 GB gibt es bei der Variante mit 256 GB Speicher. Das AMOLED-Display ist 6,55 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Auf der Rückseite kannst du neben einer Sony-Hauptkamera (IMX586 mit 48 Megapixeln) auf eine Ultraweitwinkel-Kamera (16 Megapixel) und ein Makro-Modul (2 Megapixel) zählen.

OnePlus OnePlus 8 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,55 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.300 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 180 g Farbe Einführungspreis 799 € Marktstart April 2020

OnePlus 8 Pro bei Amazon kaufen

Eine noch etwas bessere Ausstattung – unter anderem ein 6,78 Zoll großes 120-Hertz-Display und eine bessere Kamera – bietet das OnePlus 8 Pro. Hier kommt auf der Rückseite eine Quad-Kamera zum Einsatz. Das Haupt-Modul mit 48 Megapixeln Auflösung stammt wie beim kleineren Schwestermodell von Sony, allerdings greift OnePlus etwas höher im Regel zu. Denn verbaut wird der etwas hochwertigere Sensor IMX689. Dazu gesellen sich ein Ultraweitwinkel-Modul (48 Megapixel), ein Tele-Modul (8 Megapixel) und ein Farbfilter-Modul (5 Megapixel). Als CPU ist auch hier der Snapdragon 865 von Qualcomm verbaut.

OnePlus OnePlus 8 Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdargon 865 Display 6,78 Zoll, 1.440 x 3.168 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.510 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 199 g Farbe Einführungspreis 999 € Marktstart April 2020

Amazon bietet dieses Smartphone am heutigen Freitag mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz zu einem Preis von 694,07 Euro an. Das sind rund 100 Euro weniger als günstigstenfalls bei andere namhaften Online-Shops fällig werden.

Soll es lieber das OnePlus 8 Pro mit 256 GB Speicherplatz und 12 GB Arbeitsspeicher sein? Für 799,78 Euro kannst du jetzt bei Amazon in dieser Konfiguration zuschlagen. Auch das sind 100 Euro weniger als bei anderen Online-Shops. Sie verkaufen das Smartphone aktuell in der Regel für mehr als 900 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.