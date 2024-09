Nur noch kurze Zeit: MediaMarkt will jetzt bloß 279 Euro für diesen Dyson-Akkusauger

Noch bis Montag, den 30. September (9 Uhr), läuft bei MediaMarkt der sogenannte „Wahnsinns Schnell Verkauf“ – oder auch kurz: WSV. Dabei reduziert der Elektronikhändler Produkte aus sämtlichen Kategorien um bis zu 70 Prozent. Ein Angebot ist uns dabei besonders ins Auge gesprungen. Denn den Dyson V8T Advanced Akkusauger gibt’s jetzt dank 30 Prozent Rabatt für nur noch 279 Euro. Was er kann und wie gut der Preis ist, erfährst du hier.

Dyson V8T Advanced: Darum ist der Akkusauger perfekt für Haushalte mit Haustieren

Wie die meisten Akkusauger von Dyson, ist auch der V8T Advanced in den ikonischen Farben Grau/Silber und Violett designt. So wird er für den einen oder anderen zu einem echten Blickfang in Küche oder Wohnzimmer. Wer sich hingegen um das Aussehen nicht so schert, bekommt auch innere Werte, die überzeugen. So bietet der Akkusauger von Dyson einerseits eine hohe Saugkraft von bis zu 130 AW. Andererseits bietet er eine lange Laufzeit, um deine Wohnung in einem Rutsch sauber zu bekommen. Bis zu 40 Minuten kommt der kabellose Sauger mit einer Aufladung aus.

Darüber hinaus ist er perfekt für Haushalte mit Haustieren. Denn die Bodenbürste ist so konzipiert, dass sich auch lange Haare nicht verheddern und dadurch die Saugleistung nicht gemindert wird. Deine Haustiere werden dir ebenfalls danken, dass der Staubsauger verhältnismäßig leise ist – dem Schallschutz sei Dank. Und bist du allergisch gegen Hausstaub, erledigt das Filtrationssystem von Dyson einen guten Job. Denn bis zu 99,99 Prozent kleinster Partikel soll der Akkusauger herausfiltern können.

Dazu ist im Lieferumfang neben dem Handgerät samt Saugrohr und Motorbar-Bodendüse noch eine Wandhalterung zur Aufbewahrung sowie ein Ladegerät enthalten. Mit der beiliegenden Fugendüse kommst du außerdem problemlos in Ritzen und andere schmale Bereiche. Und die Kombi-Zubehördüse ist ideal für die Reinigung von Oberflächen, wie Regalen oder Fußleisten. Das Zubehör kannst du wahlweise direkt mit dem Handgerät verbinden oder mit dem Saugrohr, um auch weiter entfernte Bereiche reinigen zu können.

30 Prozent Rabatt: So günstig war der Akkusauger noch nie

Statt 399 Euro kostet der Dyson V8T Advanced jetzt nur noch 279 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 30 Prozent auf den UVP. Aber ist das auch im Vergleich ein gutes Angebot? Dafür schauen wir auf den Preisvergleich und -verlauf. Und siehe da: Der Akkusauger ist weder irgendwo anders günstiger, noch war er in der Vergangenheit zu einem niedrigeren Preis erhältlich. Allerdings läuft das Angebot im Rahmen der WSV-Aktion nur noch bis zum 30. September um 9 Uhr morgens. Du solltest also nicht zu lange warten.

Der Dyson Akkusauger ist doch nichts für dich? Dann schau doch mal so bei der WSV-Aktion vorbei und stöbere durch die vielseitigen Angebote von MediaMarkt!