Nur für kurze Zeit: TV-Streaming für unter 4 Euro im Monat

Im November kannst du nicht nur beim Kauf von Hardware und Weihnachtsgeschenken ordentlich sparen. Bei waipu.tv ist die Cyberweek gestartet, und das bedeutet, dass sich auch beim TV-Streaminganbieter einiges an Sparpotential versteckt. Die Angebote gelten nicht nur auf die Standard-Pakete von waipu.tv, sondern auch in Kombination mit Netflix oder Disney+ kommen Neukunden jetzt richtig günstig weg.

TV-Streaming: Jetzt wird es richtig günstig

Bei waipu.tv erhältst du, abhängig von dem Abo, für das du dich entscheidest, Zugriff auf 226 oder 299 Sender. Davon sind 193 beziehungsweise 285 in HD empfangbar. Deine liebsten Sendungen kannst du aufnehmen und bei Bedarf im Live-TV auch unterbrechen und neu starten. Außerdem stehen dir in der waiputhek bis zu 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf zur Verfügung.

Dank Cyberweek Rabatt sind die Angebote jetzt um 50 Prozent reduziert, sodass du an das günstigste Abo schon für nur 3,74 Euro monatlich herankommst. Für diesen Preis sicherst du dir das waipu.tv Comfort Paket mit insgesamt 226 Sendern. Wenn es etwas mehr sein darf, gibt es das Perfect Plus Abo für nur 6,50 Euro pro Monat anstatt 14,99 Euro. Wenn du dein Fernseherlebnis auf das nächste Level heben möchtest, kannst du das Perfect Plus Abo auch mit dem 4K-Stick für nur 8 Euro anstatt 15,99 Euro monatlich zuzüglich 4,99 Euro Versand buchen.

Noch mehr Unterhaltung mit Netflix oder Disney+

Für alle, die nicht nur TV-Streaming, sondern auch Netflix oder Disney+ genießen wollen, hat waipu.tv auch bei den Kombi-Paketen den Rotstift gezückt. Das Netflix-Abo mit Werbung gibt es aktuell schon für 8 Euro im Monat. Wer keine Werbeunterbrechungen möchte, kann auf Netflix Standard aufstocken und zahlt so statt 27,49 Euro im Monat nur 12,74 Euro. Für Netflix Premium sind 15,74 Euro anstatt 33,49 Euro fällig.

Die Kombipakete inklusive Netflix auf einen Blick

Die Abos in Kombination mit Disney+ staffeln sich ähnlich. Hier kostet die Variante inklusive Werbung nur 9 Euro im Monat. Ohne Werbung verlangt der Anbieter statt 23,49 Euro aktuell nur 10,74 Euro. Disney+ Premium gibts dann mit waipu.tv Perfect Plus für 12,74 Euro und nicht wie sonst für 27,49 Euro.

Hier die Angebote mit Disney+

Alle Pakete bis auf die Version mit dem 4K-Stick sind monatlich kündbar. Du kannst die Angebote also erst einmal testen und bleibst dabei maximal flexibel. Aber aufgepasst: Der Rabatt gilt nur noch bis zum 2. Dezember, ab dann sind für alle Bundles wieder die doppelten Preise fällig.

Außerdem gilt die Vergünstigung nicht für immer, sondern insgesamt nur für die ersten zwölf Monate. Den Angebotspreis zahlst du für zwei Monate, die restlichen zehn Monate wird es einen Euro teurer. Danach steigen die Kosten wieder an. Denk also an eine rechtzeitige Kündigung, wenn du diesen Preis dann nicht mehr zahlen möchtest. Bis dahin kannst du dir aber, je nach Abo, bis zu 199 Euro sparen und dabei großartige Unterhaltung genießen.