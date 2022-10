Neues Google Phone & Pixel Watch vorbestellen: Diese Vorbesteller-Aktion ist ein echter Kracher

Die Aktionen für Vorbesteller und Frühentschlossene zum Marktstart haben es bei Google gerne in sich. In den vergangenen Jahren gab es hier gerne High-End-Kopfhörer gratis dazu, die neu fast den halben Preis der Smartphones kosteten. In diesem Jahr bedient sich Google des eigenen Hardware-Portfolios. Attraktiv bleiben die Gratis-Zugaben aber.

Pixel 7 & Pixel 7 Pro: So belohnt Google den frühen Kauf

Wer sich bis zum 17. Oktober eines der neuen Google-Smartphones bestellt, erhält sinnvoll passendes Zubehör gratis dazu. Klingt unspektakulär, ist es aber keineswegs. Denn hierbei handelt es sich nicht etwa um schnöde Handyhüllen.

Das Pixel 7 Pro kostet 899 Euro. Bestellst du es dir bis zum Stichtag, kannst du dir ab dem 1. November auf dieser Seite deine Gratis-Zugabe anfordern. Diese besteht dann in der Google Pixel Watch LTE. Also der autarken Smartwatch, die Google ebenfalls neu vorgestellt hat. Die Watch hat einen Gegenwert von 429 Euro und stellt einen echten Preisvorteil für das brandneue Handy dar.

Das Pixel 7 ohne den Pro-Zusatz (kleineres Display, weniger Akku, Arbeitsspeicher und Kamera-Objektive) kostet 649 Euro. Hier bekommst du die im Sommer vorgestellten Pixel Buds Pro, kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Premium-Anspruch gratis dazu. Deren Marktwert ist mit 219 Euro beziffert und stellt im Verhältnis ebenfalls einen guten Preisvorteil dar.

Beide Deals sind einen Blick wert und beide Zugaben erfüllen den Zweck einer sinnvollen Erweiterung des Ökosystems rund um die neuen Pixel-Smartphones. Zum Vergleich: Die Deals sind so gestrickt, als würdest du zum iPhone eine Apple Watch beziehungsweise AirPods Pro gratis dazu erhalten.

Google Phones kaufen: Diese Farben stehen zur Auswahl

Bei Saturn kannst du die Pixel-7-Serie jetzt vorbestellen. Ab dem 13. Oktober werden die Bestellungen ausgeliefert und die Handys starten offiziell auf dem Markt. Beim Pixel 7 hast du die Auswahl zwischen den Farben „Obsidian“ (Schwarzgrau), „Snow“ (Kreidig-weiß) und „Lemongrass“ (Sanft-hellgrün). Das Pixel 7 Pro gibt es ebenfalls in „Obsidian“ und „Snow“. Als dritte Farbe ist das Pixel 7 Pro in „Hazel“ verfügbar – einem matten Grauton.

Die Pixel Watch solo: Bei Saturn gibt’s einen Coupon dazu

Die Pixel Watch, die es zum Pixel 7 Pro dazu gibt, kannst du dir auch solo als Smartwatch vorbestellen. Beim Kauf über Saturn erhältst du ganz ohne zusätzliche Anforderung einen 50-Euro-Coupon für weitere Saturn-Einkäufe automatisch zugeschickt. Die Watch mit LTE-Modul kostet 429 Euro, die Version nur mit Bluetooth und WiFi kostet 379 Euro.

Was die erste Google-Smartwatch kann und verspricht, kannst du in unserem Vorstellungsartikel zur Pixel Watch nachlesen. Die Uhr gibt es sowohl als LTE- als auch als Bluetooth-Version in verschiedenen Farben.