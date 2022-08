Neue E-Bike-Schnäppchen bei Lidl: Jetzt ordentlich Geld sparen

Drei E-Bikes zwischen 1.100 und 1.300 Euro stehen in der laufenden Woche im Onlineshop von Lidl im Fokus der Vermarktung. Neben einem Cityrad von Grundig ist auch ein Trekking-Rad von Fischer mit von der Partie. Außerdem ein E-Mountainbike, das ebenfalls aus dem Produktangebot des Herstellers Fischer stammt. Aber der Reihe nach.

Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206 bei Lidl kaufen

Wenn du mit deinem neuen E-Bike nicht nur auf kurzen Strecken unterwegs sein möchtest, sondern gelegentlich auch eine längere Radtour auf dem Programm steht, bietet sich ein Trekking-E-Bike an. Das Fischer E-Bike Trekking in der Ausführung für Damen oder Herren ist ein solches Modell. Es ist mit 28 Zoll großen Reifen ausgestattet, der Alu-Rahmen 44 (Damen) respektive 50 Zentimeter (Herren) hoch. Weil es keine Rücktrittbremse bei diesem Rad gibt, ist es umso wichtiger zu erwähnen, dass sowohl vorn als auch hinten hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz kommen.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Sideclick-Akku (422,4 Wh, 8,8 Ah, 48 Volt)

8-Gang-Kettenschaltung

Federgabel am Vorderrad vorhanden

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht 150 Kilogramm

Trekking E-Bike für Einsteiger: das Fischer ETH/ETD 2206 – hier in der Damen-Variante.

Angeboten wird das Fischer Trekking E-Bike zu einem Preis von 1.299 Euro. Das sind 400 Euro weniger als laut unverbindlichem Verkaufspreis (UVP) vom Hersteller empfohlen. Einmalig kommen 14,90 Euro für die Lieferung per Spedition hinzu. In anderen Webshops konnten wir das von Lidl offerierte E-Bike nicht finden, was einen Preisvergleich an dieser Stelle ausscheiden lässt. Aber: Vergleichbare Trekking E-Bikes kannst du aktuell zu Preisen ab circa 1.250 Euro kaufen. Das Lidl-Angebot zu diesem E-Bike ist also gut, aber nicht konkurrenzlos günstig.

Grundig E-Bike Cityrad bei Lidl kaufen

Ebenfalls mit einer 28-Zoll-Bereifung und einem Aluminium-Rahmen ist das von Lidl angebotene Grundig City E-Bike ausgestattet. Der Rahmen ist bei diesem Fahrrad 48 Zentimeter hoch und es kommen mechanische Scheibenbremsen zum Einsatz. Eine Rücktrittbremse gibt es auch bei diesem Rad nicht. Der Akku ist in den Rahmen integriert, ein Gepäckträger am Heck montiert.

Hinterradnabenmotor

Schiebehilfe nicht vorhanden

Sideclick-Akku (504 Wh, 14 Ah, 36 Volt)

7-Gang-Kettenschaltung

Federgabel am Vorderrad vorhanden

Reichweite: bis zu 110 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht 140 Kilogramm

Ein E-Bike, das primär für den Stadtverkehr gedacht ist: Grundig E-Bike Cityrad.

Das Grundig Citybike bietet Lidl aktuell mit 38 Prozent Rabatt an. Statt 1.949 Euro werden nur 1.199 Euro fällig – zuzüglich knapp 15 Euro für den Versand. Ein waschechter Top-Preis, denn in anderen Onlineshops werden für dieses E-Bike aktuell mindestens 1.399 Euro fällig.

Fischer E-MTB Montis 2206 – Einsteiger-Mountainbike mit Trittunterstützung

Oder soll es lieber ein Hardtail-Mountainbike sein? Auch ein solches E-Bike steht jetzt bei Lidl zum Sonderpreis zur Verfügung. Und zwar das Fischer Montis 2206 E-MTB. Es rollt mit 27,5 Zoll großen Reifen über Stock und Stein, bietet eine 48 Zoll hohen Alu-Rahmen und – na klar – hydraulische Scheibenbremsen für einen schnellen und sicheren Halt. Alles andere wäre bei einem E-Mountainbike auch nicht empfehlenswert.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Sideclick-Akku (422,4 Wh, 8,8 Ah, 48 Volt)

9-Gang-Kettenschaltung

Federgabel am Vorderrad vorhanden

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht 135 Kilogramm

E-Mountainbike für Einsteiger: das Fischer E-MTB Montis 2206.

Statt 1.699 Euro berechnet Lidl für das Fischer E-MTV Montis 2206 nur 1.099 Euro. Auch in diesem Fall zuzüglich knapp 15 Euro für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 35 Prozent. In anderen Webshops konnten wir auch dieses E-Bike-Modell zur Stunde nicht finden. Vergleichbare Mountainbikes kosten aktuell aber mindestens 1.111 Euro.