Mit der Bahn durch Europa: Jetzt gibt es Rabatt auf alle Tickets

Große Rabatte bei Interrail sind selten, doch zwei bis drei Mal pro Jahr kannst du die Tickets günstiger erhalten. Da diese vollkommen flexibel sind, musst du beim Buchen auch noch nicht wissen, wann du reisen willst und wohin. Die Tickets sind nämlich ab Kauf 11 Monate gültig und lassen sich flexibel aktivieren.

Offseason-Sale bei Interrail

Im Juni und August ist Ferienzeit. Möchtest du den vollen Stränden und Innenstädten entgehen, ist das aktuelle Angebot perfekt für dich. So lassen sich die reduzierten Aktions-Tickets erst ab dem 1. September 2024 nutzen. Andere Einschränkungen gibt es keine. Vom Kauf-Datum an hast du 11 Monate Zeit deine Reise anzutreten. So können auch alle, die an Schulferien-Zeiten gebunden sind, von der Aktion profitieren und etwa in den Herbst- oder Winter-Ferien reisen.

Ein Interrail-Pass funktioniert so: Du kaufst dir einen Pass für eine Laufzeit deiner Wahl. Zum Beispiel zehn Tage innerhalb von zwei Monaten. Reisezeitraum und Ziel musst du noch nicht kennen. Sobald die Reise ansteht, aktivierst du den Pass in der Interrail-App und hast ab diesem Zeitpunkt dann die zwei Monate Zeit, dein Ticket zu nutzen. Die zehn Tage kannst du dir dabei frei einteilen und an jedem der Tage beliebig durch ganz Europa fahren.

→ Interrail erklärt: So funktioniert das Europa-Ticket der Bahn

Diese Pässe gibt es im Angebot

Im Angebot sind alle globalen Interrail-Pässe. Diese sind nicht auf ein Land beschränkt, sondern erlauben das Reisen durch ganz Europa. Der günstigste Pass bietet vier Tagestickets innerhalb von 31 Tagen und eignet sich perfekt für einen Urlaub. Zwei der Tage nutzt du für Hin- und Rückfahrt. Die anderen zwei kannst du für Tagesausflüge in der Region nutzen.

Natürlich sind auch Tickets mit mehr Reisetagen oder gar einer kompletten Flatrate für bis zu drei Monate verfügbar. Diese Tickets eignen sich ideal für Reisen mit mehreren Stopps. Etwa eine Rundreise durch ein Land oder eine Region deiner Wahl.

→ Zum Interrail-Angebot

Auf alle Tickets gibt es derzeit 20 Prozent Rabatt. Damit sind die Interrail-Tickets teilweise billiger als eine einfache Zugfahrt zum Urlaubsort und zurück. Und man bleibt bis zum Abfahrtstag flexibel.

4 Tage in einem Monat: 283 Euro 227 Euro

227 Euro 5 Tage in einem Monat: 318 Euro 255 Euro

255 Euro 7 Tage in einem Monat: 381 Euro 305 Euro

305 Euro 10 Tage in zwei Monaten: 447 Euro 358 Euro

358 Euro 15 Tage in zwei Monaten: 553 Euro 443 Euro

443 Euro 15 Tage Flatrate: 476 Euro 381 Euro

381 Euro 22 Tage Flatrate: 586 Euro 469 Euro

469 Euro 1 Monat Flatrate: 696 Euro 557 Euro

557 Euro 2 Monate Flatrate: 826 Euro 661 Euro

661 Euro 3 Monate Flatrate: 956 Euro 765 Euro

Für alle Reisenden bis 27 Jahre oder über 60 Jahre gibt es zusätzliche Rabatte auf alle Tickets. Und gegen Aufpreis kannst du alle Tickets auch für die erste Klasse upgraden.

→ Interrail-Tickets mit 20 Prozent Rabatt sichern