"Mehrwertsteuer geschenkt": Alle Samsung-Smartphones günstiger

Ab sofort gibt es mal wieder die „Mehrwertsteuer geschenkt“. Die Aktion bei MediaMarkt und Saturn knüpft direkt an den Singles Day an und geht noch bis Mittwoch, 18. November. Einschränkung: Der Rabatt in Höhe von knapp 14 Prozent gilt nur für Samsung-Produkte mit Galaxy-Label. Also auch auf Galaxy-Smartphones von der A- über die S- bis hin zur Note-Serie.

Der Rabatt steht zwar unter dem Motto „Mehrwertsteuer geschenkt“, tatsächlich sind es aber nur 13,793 Prozent, die im Warenkorb abgezogen werden. Der Grund: Der Staat verzichtet nicht wirklich auf seinen Anteil, aber die Händler reduzieren die Ware um den Anteil, der als Mehrwertsteuer vom Ursprungspreis anfällt. Das sind unterm Strich eben jene fast 14 Prozent. Übrigens: Anders als bei den Singles Day Angeboten gilt der Rabatt für alle und nicht nur für eingeloggte Premium-Kunden.

Übrigens: Amazon hat schnell und wie gewohnt reagiert und seinerseits die Preise für Galaxy-Smartphones angepasst.

Neuer Bestpreis für das Galaxy S10+

Eines der besten Smartphones des Jahres 2019, das Galaxy S10+ wird durch die Aktion nochmal ordentlich günstiger. Mit nun 499,14 Euro rutscht das bessere S10 erstmals unter die 500-Euro-Marke. Auch der Nachfolger, das Galaxy S20+ wird günstiger. Mit 645 Euro Angebotspreis ist es aber noch fast 150 Euro teurer als das S10 Plus – aber nicht 150 Euro besser.

Weitere Samsung-Smartphones werden zum Preistipp. Das brandneue Galaxy S20 FE kostet 525 Euro und war bisher nur am Singles Day (517 Euro) leicht günstiger. Weitere Galaxy-Angebote in der Kurzübersicht:

Bemerkenswert ist, dass auch das ganz neue Galaxy A42, Samsungs günstiges 5G-Handy schon im Preis fällt. Eigentlich kostet es 340 Euro. Dank Rabattaktion fällt es schneller als geglaubt unter die 300-Euro-Linie.

Weitere Angebote in der „Galaxy Week“

Neben den Galaxy-Smartphones sind auch noch Artikel aus anderen Warengruppen reduziert. Im Einzelnen sind Smartwatches (die Galaxy Watch 3 ab 360 Euro) und Kopfhörer wie die neuen Galaxy Buds Live (109 Euro) im Angebot.

Freunde der Speichererweiterung oder Fotografen werden die Auswahl günstigerer Speicherkarten der Samsung-Serien Evo Plus oder Pro Endurance zu schätzen wissen. Auch hier gibt es Angebote. Auf Samsung-Fernseher, –Tablets, weiße Ware und andere Samsung-Artikel gilt der „Mehrwertsteuer-Rabatt“ indes nicht.

Alle Aktionsinformationen

Die Aktionsdetails in Kürze:

Was? 13,793 Prozent Rabatt auf vorrätige Samsung-Smartphones, -Wearables und Zubehör

Wann? Vom 12.11. bis zum 18.11., 23:59 Uhr

Wo? In den (Online-)Shops von MediaMarkt und Saturn

Auch zu dieser Aktion gibt es selbstverständlich einen aufklärenden Rechtstext. Hier der genaue Wortlaut: „Beim Kauf vorrätiger/sofort verfügbarer Samsung Galaxy Smartphone- und Wearable-Modelle und deren Zubehör, sowie True Wireless Kopfhörer […] erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793% des jeweiligen Kaufpreises. Der Abzug des Mehrwertsteueranteils von 13,793% des ursprünglichen Verkaufspreises ist in dem ausgewiesenen Preis bereits berücksichtigt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

