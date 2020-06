Am Wochenende ist wieder Zeit für Schnäppchen. Mit verschiedenen Aktionen locken die Händler zur Jagd auf Sonderangebote, die nur für kurze Zeit verfügbar sind. Wir zeigen, welche Aktionen derzeit laufen.

Saturn: Smartphone-Deals, Sommer-Angebote und weitere Aktionen

Zum Wochenende bietet Saturn unter dem Motto „Weekend-Deals“ Produkte aus diversen Kategorien günstiger an. Fast schon traditionell gibt es bei den „Smartphone-Pruzel-Preisen“ Handys und Zubehör mit Rabatt und Bestpreis-Versprechen zu kaufen. Diesmal mit klarem Fokus auf gute Mittelklasse-Smartphones, wie etwa das Samsung Galaxy Note 10 Lite, das Xiaomi Redmi Note 9 oder das Xiaomi Mi 10 Lite.

→ Hier gibt’s alle Angebote der Aktion „Smartphone Purzel-Preise“

Auch die Deals aus dem aktuellen Prospekt sind noch erhältlich – mit Highlights wie der Oral-B Genius X Zahnbürste, günstigen Philips Ambilight-Fernsehern, Netzwerk-Zubehör (AVM-Bundle) und mehr. Die Prospekt-Deals gelten online und offline – je nach Verfügbarkeit und sind noch bis Montag verfügbar.

→ Zu den aktuellen Prospekt-Angeboten von Saturn

Last but not least läuft auch die Sommer-Aktion unter dem Motto „Heller Wahnsinn“ weiter. Hier gibt es Schnäppchen rund um die Themengebiete Büro, Haushalt, Foto und Audio. Highlights sind etwa eine Jura-Kaffeemaschine, Microsoft-Surface-Produkte sowie große und kleine Kameras. Auch diese Aktion endet schon wieder am Montagmorgen.

→ Hier gibt’s alle Angebote der Aktion „Heller Wahnsinn“

Amazon: Tagesangebote und Fire TV Stick

Bei Amazon wechseln tagtäglich die Angebote – derzeit sind insbesondere viele Tagesdeals aus dem Fashion-Bereich zu beobachten. Aber es gibt hier und da auch Technik günstiger zu kaufen: Allem voran der Fire TV Stick, der nach wie vor für 19,99 Euro verkauft wird, die 4K-Variante für 39,99 Euro.

Unter anderem haben MediaMarkt und Saturn das Fire-TV-Stick-Angebot ebenfalls im Programm, bei Amazon zahlst du aber keine Versandkosten für den Fernseh-Stick, was das Angebot – übrigens für beide Versionen des HDMI-Dongles – zum jeweils besten macht. Nachteil: Die Lieferzeit ist bei Amazon erst im Juli.

Zu den besten Tech-Deals auf Amazon zählt unter anderem das Poco F2 Pro. Das Smartphone von Xiaomis Tochtermarke ist mit dem aktuellen Snapdragon 865 inklusive 5G Support ausgestattet. Bei Amazon bekommst du das Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher zum Bestpreis für 465 Euro.

Ebenfalls stark reduziert sind die Liberty 2 Pro Kopfhörer von Soundcore. Die komplett kabellosen Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von 8 Stunden und werden über ein mitgeliefertes Case aufgeladen. Bei Amazon gibt es die Kopfhörer derzeit für 99 Euro statt 149 Euro.

Zum Testbericht Anker Soundcore Liberty 2 im Test: Solides Gesamtpaket trotz vieler Schwächen

Interessant ist auch ein Amazon-Angebot zum Huawei Mate 10 Pro – das Smartphone von Ende 2017 mag nicht mehr zu den aktuellsten Modellen seiner Zunft gehören, ist aber nach wie vor ein technisch ausgereiftes Flaggschiff. Insbesondere bei der Kamera und bei der Hardware ist das Mate 10 Pro ein Smartphone mit Klasse. Das zeigt nicht zuletzt der einst erschienene Langzeit-Test von uns. Mittlerweile kostet das einstige Premium-Handy – übrigens noch mit vollem Google-Support – keine 300 Euro mehr.

MediaMarkt: EM-Schnäppchen-Aktion ohne EM

Bekannterweise ist die Fußball-Europameisterschaft 2020 verschoben. Kein Grund für MediaMarkt, auf die zugehörige Aktion zu verzichten, mit entsprechend veränderter Tonalität gibt es wechselnde Tagesangebote und auf Dauer angelegte Deals im Rahmen der Aktion „€uro 2020“. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Home-Entertainment-Produkten – vieles aus den Bereichen Fernseher und Audio (mit Samsung, LG, Philips und mehr), aber auch Notebooks, PCs und Hobby-Equipment.

→ Zu den „€uro 2020“-Angeboten

Auch sonst hat MediaMarkt einige Deals am Start – hier eine lose Auswahl:

Da das Online-Geschäft schnelllebig ist, sich Preise rasch ändern können und Angebote schnell angepasst werden, ist ein Preisvergleich in den allermeisten Fällen sinnvoll.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.