MediaMarkt & Saturn: Reste-Schnäppchen oder Deal-Perlen? Neue Angebote zum „Cyber Monday“

Der Cyber Monday pflegt ein eher unglückliches Dasein. Einst erfunden, um tolle Technik-Schnäppchen aus dem Online-Geschäft nach dem Black Friday nachzuschießen, sind die besten Technik-Angebote meist doch schon am Wochenende davor zu finden. Wer aber genau schaut, kann auch am Cyber Monday noch richtig gute Offerten finden und Geschenke-Tipps in Richtung Weihnachten jagen.

Bei MediaMarkt und Saturn sind am Sonntagabend die neuen Angebote zum Cyber Monday gestartet. Nicht mehr in der Vielzahl derer, die wir in der vergangenen Woche beobachten konnten. Aber es sind trotzdem noch einige Schnäppchen-Tipps dabei. Wir haben einige Angebote genauer begutachtet.

Mit dabei sind Deals aus dem Smartphone-, dem Smart-Home- und auch aus dem Unterwegs- und Hobby-Bereich. Die ganz großen Fernseher-Deals sind dafür erst einmal wieder passé.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro unter 200 Euro

Große Smartphones mit guter Leistung zum moderaten Preis laufen bei Xiaomi unter der Redmi-Serie. Das Redmi Note 9 Pro ist seit mehr als einem Jahr ein verlässlicher Tipp in der 250-Euro-Klasse. Nun rutscht das Handy bei MediaMarkt sogar unter die 200-Euro-Marke.

Das Handy mit 128 GB Speicher, 6,67 Zoll großem Full-HD-Display und Triple-Kamera, kostet jetzt 199 Euro. Im Test kurz nach Marktstart konnte es uns als „Mittelklasse-König“ begeistern. Insbesondere der Preis-Leistungs-Aspekt zieht sich durch die verschiedenen Modelle der Redmi-Note-8/9/10-Pro-Reihe.

Das Redmi Note 9 Pro ist beim MediaMarkt Cyber Monday im Angebot.

E-Bike von Fischer nur knapp über 1.000 Euro

Saturn nimmt zum Cyber Monday ein E-Bike ins Sonderangebot auf. Das Mountainbike Fischer EM 1726 mit 422-Wh-Akku ist für 1.079 Euro erhältlich. Das Pedelec wird von einem auf den Rahmen gesetzten Hinterradmotor (Bafang) angetrieben und ist in 27,5-Zoll Laufradgröße sowohl in Schwarz als auch in Schwarz-Rot erhältlich. Mit 29 Zoll Radgröße gibt es das Bike nur in Schwarz, es kostet aber ebenfalls 1.079 Euro.

Philips Hue: Erweiterungspaket zum Spottpreis

Klein, aber fein: Wer zu Hause einige Leuchten von Philips Hue hat oder sich recht günstig und ungezwungen in das System hinein probieren möchte, der kann sich dieses Set bei MediaMarkt genauer ansehen. Für nur 16,99 Euro gibt es jetzt ein Duo aus 800 Lumen starker E27-Leuchte in dimmbarem Weiß und einem Dimmschalter zur Steuerung.

Hast du schon ein System des Lampen-Anbieters zu Hause, kannst du die beiden Gadgets einfach einbinden – Voraussetzung ist natürlich eine freie Lampenfassung des Typs E27. Und am einfachsten ist die Integration, wenn eine Hue Bridge vorhanden ist. Aber auch ohne die zentrale Steuereinheit kann sich das günstige Set zum Ausprobieren lohnen. Denn die Lampe ist auch einfach per Bluetooth ansteuerbar.

FIFA 22 für PS4: So schnell sinkt der Preis, Halb-Profi-Cam von Nikon im Angebot

Da die PlayStation 5 nach wie vor kaum zu bekommen ist und sich das auch im Weihnachtsgeschäft 2021 nicht mehr grundlegend ändern wird, avanciert die nächste Spiele-Generation zum PS4-Bestseller. So auch FIFA 22. Die Fußballsimulation von EA Sports wird dazu jetzt richtig günstig. Bei Saturn ist der Titel am Cyber Monday für 39,99 Euro erhältlich. Das Ende September erschienene Spiel ist damit binnen zwei Monaten um fast den halben Preis gesunken. Zu Beginn kostete FIFA 22 auch für die PS4 noch 70 Euro.

Teilweise galten die Preise für die hier genannten Produkte auch schon am Black Friday. Während die Preise für die allermeisten Angebotsprodukte aus der Black Week jetzt wieder steigen, bleibt es hier jedoch stabil. Und bei diesem Angebot wird es sogar noch günstiger. Die Halb-Profi-Kamera Nikon Z5 kostet im Set mit einem Einsteiger-Objektiv jetzt 1.299 Euro. Zuvor war sie noch 100 Euro teurer. Die Hersteller-Preisangabe liegt sogar bei 1.749 Euro. Es handelt sich um eine (spiegellose) Vollformat-Systemkamera mit CMOS-Sensor und 24,3 Megapixeln Auflösung. Das Zoom-Objektiv bietet eine Brennweite von 24 bis 50 mm und besitzt eine zwischen f/4,0 und f/6.3 einstellbare Blende. Die Systemkamera hat sowohl ein Display als auch einen optischen Sucher.