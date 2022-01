4 Wochenend-Kracher bei MediaMarkt und Saturn: Diese Angebote lohnen sich

Insbesondere die Aktionen „Saturn Hits″ (noch bis 25. Januar) sowie „WSV – Wahnsins-Schnell-Verkauf″ (MediaMarkt, endet am 30. Januar) dominieren das Geschehen in den Online-Shops. Bei näherem Hinsehen gibt es hier einige gute Angebote. Aber auch davon losgelöst sind interessante Schnäppchen zu entdecken. Manche auch erst auf den zweiten Blick – die Deals werden teilweise erst durch einen Warenkorb-Abzug zu solchen. Das hat den Nebeneffekt, dass die Angebote von Preisvergleichs-Seiten nicht als solche erkannt werden.

Mit OLED und Ambilight: Premium-Fernseher von Philips doppelt reduziert

Bei der MediaMarkt-Aktion sind zahlreiche Fernseher im Angebot. Auch Saturn wirbt offensiv mit einem LG-OLED-TV-Angebot für 999 Euro. Uns ist noch ein weiterer TV-Tipp aufgefallen, der nach wie vor hochpreisig scheint, dank Doppel-Rabatt jetzt aber interessant wird. Dazu hat er technisch auch noch einiges auf dem Kasten. Die Rede ist vom Philips 65OLED856/12. Der Fernseher trägt ein Hersteller-Preisschild von stolzen 3.099 Euro.

Nun geht MediaMarkt hin und senkt diesen Herstellerpreis deutlich, auf marktübliche 1.999 Euro. Legst du den 65-Zöller nun in den Warenkorb, greift ein Direktabzug und auf der Rechnung stehen letzten Endes noch 1.699 Euro. Je nach Liefervariante musst du noch 29,90 Euro Versandkosten hinzurechnen. Insgesamt wird der OLED-Fernseher durch den Doppel-Rabatt aber zum Preis-Tipp in dieser Güteklasse.

OLED gilt unter den erschwinglichen Bildtechniken derzeit als die marktführende. Der Clou ist unter anderem, dass hier jedes Pixel einzeln angeleuchtet wird und es keine generelle LED-Hintergrundbeleuchtung mehr gibt. Hierdurch werden exakte Schwarzwerte und so ein besserer Kontrast erzielt. Hinzu kommt, dass der Philips-Fernseher das firmeneigene Lichtspektakel Ambilight unterstützt. Hierbei wird der Bildschirminhalt via Leuchtdioden im Rahmen in die nächste Umgebung als Lichtspiel synchron wiedergegeben und sorgt so für eine Hingucker-Atmosphäre rund um den TV. Des Weiteren gibt der Fernseher Inhalte mit 100 Hertz Bildwiederholrate wieder, Smart-TV-Funktionen gibt es mit Android TV 10. Hier geht’s zum Angebot.

Das Philips-Feature Ambilight sorgt für Licht-Atmosphäre rund um den Fernseher.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: Bei MediaMarkt für unter 200 Euro

Für 199 Euro verkauft Saturn derzeit das Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Das Smartphone, das 2020 erschienen ist, gilt immer noch als ein absoluter Mittelklasse-Tipp. Mit nun knapp weniger als 200 Euro gibt es das Handy sogar zum Preis eines Einsteiger-Smartphones. Saturn unterbietet die Konkurrenz damit um 40 bis 50 Euro. Unter 200 Euro liegt bei der 128-GB-Version sonst kein Handels-Konkurrent.

Vorteile des Smartphones sind einerseits der große Akku, der performante Prozessor und im Test konnten uns auch Kamera und Display des Redmi Note 9 Pro überzeugen. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass das Display mit 6,67 Zoll recht groß geraten ist, wodurch das Xiaomi-Smartphone ein echter Brocken wird. Wer auf der Suche nach einem besonders kleinen Handy ist, sollte sich das Gerät daher unter dieser Berücksichtigung kritisch anschauen.

→ Zum Angebot: Redmi Note 9 Pro für 199 Euro

Haar-Styling-Bestseller von Dyson mit Direktabzug bei MediaMarkt

Ein Haarglätter für über 400 Euro? An sich ein übergeschnappter Preis. Zum Kontext dieses gehört allerdings die Markenzugehörigkeit. Wir reden hier von Dyson und insbesondere vom Haarstyling-Bestseller Dyson Coralle. Der Haarglätter mit Kupfer-Mangan-Beschichtung ist seit seiner Markteinführung äußerst beliebt und – wie viele Dyson-Produkte – sehr preisstabil. Und so wird auch aus diesem Konstrukt ein vergleichsweise bemerkenswertes Angebot:

479,99 Euro stehen bei MediaMarkt noch auf dem Preisschild. Das ist der übliche Kurs für das Dyson-Glätteeisen mit Premium-Anspruch. Dank aktueller Aktion gibt es im Warenkorb noch einmal 50 Euro Direktabzug und somit sinkt der zu bezahlende Preis auf rund 430 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Styling-Gerät.

Kopfhörer mit Noise-Cancelling für 69 statt 199 Euro

Und zum Schluss noch ein Tipp für deutlich unter 100 Euro: Wer auf der Suche nach einem guten Over-Ear-Kopfhörer ist und Noise-Cancelling zur Pflicht macht, der kann sich den JBL Live 650 BTNC genauer anschauen. Bei Saturn ist der JBL-Kopfhörer erheblich reduziert. Will heißen: Statt 199 Euro kostet der Kopfhörer nur noch 69 Euro – ein Rabatt um 65 Prozent. Wichtig: Der Sonderpreis gilt nur für die schwarze Variante. In Weiß und Blau kostet der Kopfhörer noch mehr als 100 Euro.

→ Hier geht’s zum Kopfhörer-Deal

Nichts dabei? Hier geht es direkt zum Saturn-Online-Shop und hier kannst du bei MediaMarkt selbst nach deinen Favoriten suchen.