MediaMarkt ruft zur Super-Spar-Aktion über Nacht

Kurz zu den Rahmenbedingungen: Die MediaMarkt-Aktion „Late Night Shopping“ startet am Mittwochabend um 20 Uhr und endet am Donnerstagmorgen um 8:59 Uhr wieder. Sie gilt nur online – die Filialen haben im Zeitraum ohnehin geschlossen – und ist entsprechend zeitlich stark begrenzt.

Late Night Shopping: Massive Rabatte für kurze Zeit

In diesem Zeitraum gibt es einige Markenartikel mit teils sehr starkem Rabatt. Außerdem werden Bundles geschnürt, durch die einige Angebote auf den zweiten Blick richtig gut werden. Mit dabei sind außerdem Marken, die bei solchen Aktionen sonst gerne ausgenommen werden. Darunter etwa Apple oder auch AVM, der Router- und Netzwerk-Zubehör-Hersteller aus Deutschland. Außerdem werden alle teilnehmenden Artikel versandkostenfrei geliefert. Wir zeigen unsere Schnäppchen-Favoriten.

Das sind die 6 besten Angebote bei MediaMarkt

Auf diese Deals kannst du dich unter anderem ab 20 Uhr bei MediaMarkt freuen. Viele Produkte sind schon vor Angebotsstart reduziert, allerdings rauscht der Preis während der Aktion nochmal ordentlich in die Tiefe.

Nummerisch hoch sind die Rabatte beim iPad Pro oder beim OLED-TV, die von ihrem bereits reduzierten Preis (der LG-TV hat einen UVP in Höhe von über 3.000 Euro) auf rund 1.500 Euro beziehungsweise von rund zweieinhalbtausend Euro auf 1.900 Euro herunterrauschen. Im Falle des Mac mini bot MediaMarkt schon vor Angebotsstart den derzeitigen Bestpreis mit 799 Euro. Der Sprung auf 666 Euro macht den kleinen Computer zum echten Kracher. Günstiger war er noch nie.

Kleinpreisige Schnäppchen-Tipps sind aber vor allem der Bluetooth-Speaker von LG, der satten und tragbaren Sound für nur 59 Euro verspricht. Auch die FritzBox-Kombi mit Festnetz-Telefon oder der Grundig-TV für unter 400 Euro (von 600 Euro kommend) sind echte Top-Angebote.

Bestpreis-Spektakel mit aktuellen und historischen Tiefpreisen

MediaMarkt bietet bei den Deals ausnahmslos den aktuellen Bestpreis. In den meisten Fällen sind es sogar historische Tiefpreise, wie die diversen Preisverläufe zeigen:

Die zeitliche Verknappung, mit der MediaMarkt bei dieser wahrhaftigen Nacht-und-Nebel-Aktion spielt, mündet also tatsächlich in richtig guten Angeboten. Viele Preispunkte dürften in nächster Zeit so nicht wieder erreicht werden. Ende des „Late Night Shopping“ ist am Donnerstag (1.6.) um 8:59 Uhr in der Frühe. Bei allen teilnehmenden Produkten – ob günstiger Bluetooth-Speaker oder großer Fernseher – gilt: Die Versandkosten entfallen.