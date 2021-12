MediaMarkt Geschenke-Aktion: Diese Deals lohnen sich auf den zweiten Blick

Wer hier um die Ecke oder schon etwas weiter denkt, kann richtig gute Schnäppchen machen. Die Geschenke-Aktion von MediaMarkt funktioniert wie folgt: Zu jedem teilnehmenden Produkt, bekommst du einen weitere, sinnvoll passenden Artikel dazu. Bei einigen Angeboten gibt es einen Gutschein, der dann für weitere Einkäufe genutzt wird, ohne Weiteres on top. So kannst du einige Angebote finden, die sich erst auf den zweiten Blick lohnen.

Beispielsweise sind Apples AirPods Pro – die beliebten In-Ear-Kopfhörer mit ANC – für 199 Euro geführt. Das ist kein Sensations-Angebot. Da du allerdings einen 20-Euro-Coupon obendrauf erhältst, sinkt der effektive Preis auf das Top-Level von 179 Euro. Dafür musst du die 20 Euro Ersparnis irgendwann wieder bei MediaMarkt ausgeben – allerdings nicht sofort. Auch bei den Testsieger-Over-Ears von Sony, den WH-1000XM4 (279 Euro) liegt ein Gutschein anbei, hier beträgt der Wert sogar 50 Euro. Interessant auch der Deal, bei dem es eine Xbox Series S zum LG-OLED-TV gibt (Gesamtpreis: 1.699 Euro).

Die Aktion startet am Sonntagabend und endet erst wenige Tage vor Weihnachten, am 19. Dezember. Zeit, um noch einige Geschenke zu shoppen und die Gratis-Produkte selbst einzustreichen. Wir schauen uns die Top-Deals der Aktion an.

Generell gilt Versandkostenfreiheit (ausgenommen sind große Artikel wie Haushaltsgeräte oder Fernseher ab 55 Zoll), dazu bietet MediaMarkt ein verlängertes Umtauschrecht bis 31.12. für alle Artikel, die bis zum 16. Dezember gekauft werden – danach gilt die übliche 14-Tage-Regel.

Dazu gibt es bei MediaMarkt täglich ein neues Adventskalender-Angebot. Hier ist 24 Stunden lang immer ein Top-Angebot online. Am Sonntag (5.12.) sind das die Huawei FreeBuds 4i – kabellose In-Ear-Kpfhörer, die heute nur 49 Euro kosten. Am Montag gibt es dann ein neues Tagesangebot. Nun aber zu den Geschenke-Deals. 3 Top-Aktionen haben wir herausgesucht.

Philips Airfryer mit MediaMarkt-Gutschein

Eines der Hype-Geräte in der modernen Küche ist die Heißluftfritteuse. Das Gerät frittiert fettarm, schnell und bietet noch viele weitere Möglichkeiten. Philips ist mit der Airfryer-Serie hier marktführend und bietet seit jeher gute Qualitätsware an. Bei MediaMarkt ist der Philips Airfryer Essential XL mit 1,2-Kilogramm-Korb und 2.000 Watt Leistung für 149 Euro im Angebot. Das sind 11 Prozent gegenüber dem UVP und soweit nicht spektakulär.

Zum Schnäppchen wir der Deal dank des 30-Euro-Gutscheins, der dabei liegt und das Angebot preislich rund macht. Auch hierzu sei gesagt: Das Angebot lässt sich als solches nicht leugnen, MediaMarkt sichert sich aber deinen Umsatz durch die Gutschein-Beilage. Das Schnäppchen ist nur dann eines, wenn du in den nächsten Wochen und Monaten beabsichtigst, noch mal bei MediaMarkt einzukaufen.

→ Hier geht’s zum Airfryer-Angebot

Philips Airfryer Heißluftfritteuse.

LG OLED mit Soundbar, Samsung QLED mit Galaxy-Smartphone oder Cashback

Einen näheren Blick sind bei den MediaMarkt-Geschenke-Aktionen auch immer die Fernseher-Deals wert. Diesmal sind sie erneut in Vielzahl vertreten, wobei zwei Koppel-Deals hervorstechen.

Der LG OLED Fernseher LG OLED55B19LA ist für 1.088 Euro im Angebot. Das sind schon mehr als 700 Euro Rabatt gegenüber dem Herstellerpreis. Mit dabei liegt sinnvollerweise eine Soundbar, die das Kardinalproblem von Flatscreen-Geräten löst – mickrige Audio-Performance. So wird der OLED-TV seiner Klasse gerecht. Der Mehrwert ist ordentlich: Die Soundbar – eine LG DSN 4 – kostet solo nämlich um die 200 Euro (180 Euro Bestpreis, 245 Euro UVP).

→ Zum LG-OLED-Deal mit Soundbar

Die Samsung-Deals sind etwas anders gestrickt: Zum Fernseher-Kauf von einigen Geräten der QLED-Reihe bekommst du entweder einen Cashback ausgezahlt oder ein Smartphone aus Samsungs Galaxy-Serie ohne Aufpreis geliefert. Diese Zugaben musst du nach dem Kauf noch selbst anfordern. Insgesamt werden so aber attraktive Bündel geschnürt.

Unser Favorit ist der Samsung GQ65LS03A „The Frame“, der auf 1.149 Euro reduziert wird. Mit 65 Zoll (163 Zentimeter) Bildschirmdiagonale ein eher größer Vertreter seiner Zunft, den du im Rahmen der „Samsung Superdeals“ mit einem Galaxy S20 oder einer Cashback-Zahlung in Höhe von 150 Euro ergänzen kannst. Als Fernseher aus der „The Frame“-Serie dient er in ausgeschaltetem Kunstwerk auch als Design-Element und kann beispielsweise Gemälde anzeigen, wodurch der Eindruck erweckt wird, an seiner Stelle sei gar kein Fernseher.

→ Zum Samsung-TV-Deal mit Cashback

Weitere Fernseher-Deals, auch anderer Marken und auch für unter 1.000 Euro, findest du auf der Angebote-Seite von MediaMarkt. Hier gibt es Schnäppchen mit Gutscheinen, Soundbars oder auch völlig absurden anmutenden Kombinationen aus TV und Staubsauger.

Gaming-Deals für fast alle Konsolen: Kauf 3, zahl 2

Eine Aktion in der Aktion: Im Gaming-Part der MediaMarkt-Geschenke, greift eine 3-für-2-Automatik. Unter den teilnehmenden Gaming-Titeln für PS4, PS5, PC, und diverser Xbox-Konsolen, kannst du zwei Spiele kaufen und ein drittes gratis dazulegen. Die Aktion lohnt sich insbesondere, wenn eine neue Konsole – etwa die PlayStation 5 – unter dem Weihnachtsbaum liegt und es noch an einem Grundstock an Spielen fehlt.

Mit dabei sind einige aktuelle Blockbuster sowie auch Klassiker, sodass sowohl für den erfahrenen Gamer auf der Suche nach Neu-Inspiration als auch für den Neuling, der noch nie FIFA oder GTA gespielt hat, einiges dabei ist.

Die Switch ist hier ausgenommen, für die Nintendo-Konsole gibt es einen eigenen Kombi-Deal. Die Konsole gibt’s im Ring-Fit-Adventure-Set zum Preis von 339 Euro. Gratis mit dabei ist dann noch eine normalerweise 46,99 Euro Speicherkarte von SanDisk, die den Speicher der Handheld-Konsole um 128 GB erweitert.

Zur Funktionsweise der MediaMarkt-Aktion: Um dir die Kombi- und Geschenke-Deals zu sichern, musst du die Angebote entweder direkt von der Aktionsseite in den Warenkorb legen oder auf den jeweiligen Produktseiten etwas herunterscrollen, um das Kombi-Angebot zu finden, was dort dann prominent platziert ist.