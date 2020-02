Jecke Angebote überall: Während die einen sich ins bunte Treiben stürzen, sind viele andere froh über jede Ablenkung. Ob du die beim Online-Shopping findest? MediaMarkt hat mit den Karnevals-Deals immerhin eine Möglichkeit geschaffen, an Karneval dem guten alten Motto „sparen durch kaufen“ zu frönen. Hier kommen unsere Top-11-Deals der Aktion. Alaaf!

Die 11 besten Deals bei Media Markt

Mit dabei in unserem Angebots-Elferrat: Kameras, Kopfhörer, ein Gaming-PC, Saugroboter und mehr:

#1 Canon Systemkamera

Die Canon-Systemkamera EOS M100 mit 24,2 Megapixeln und zugehörigem 15-45-mm-Objektiv wird bei Media Markt für einen Preis von 249 Euro verkauft. Normalerweise kostet die kompakte, aber leistungsstarke Kamera knapp 450 Euro – hier sparst du also schon einiges.

#2 SanDisk Extreme Speicherkarte

Passend zur Profi-Kamera ist auch eine Speicherkarte mit entsprechenden Leistungsmerkmalen für 38 Euro im Angebot: Die SanDisk-Micro-SD-Karte mit der „Extreme Pro“-Serie schreibt Daten mit 170 MB pro Sekunde und kann somit auch komplexe Bilddateien – etwa im RAW-Format – schnell aufnehmen.

#3 Gaming-PC von HP für unter 1.000 Euro

Der HP Envy TE01-0000ng kostet im Angebot von Media Markt noch 799 Euro. Deutlich für unter 1.000 Euro erhältst du also einen PC mit diesen Merkmalen:

Intel Core i5-9400F (max. 4,1 GHz)

8 GB Arbeitsspeicher

512 GB SSD Festplatte

Nvidia GeForce RTX 2060 Grafikkarte

Windows 10 Home

#4 Polaroid OneStep+ Sofortbildkamera

Die Direktkamera Polaroid Originals OneStep+ lässt sich einfach mit dem Smartphone verbinden. Über App und Bluetooth-Verbindung kannst du hiermit Fotos schießen und diese nach gutem alten Polaroid-Prinzip direkt ausdrucken lassen. Perfekt als Partyknaller und im Angebot von Media Markt derzeit für jecke 111 Euro zu haben.

#5 JBL Boombox

Ein ordentlicher Bluetooth-Lautsprecher, der etwas abkann: Die JBL Boombox ist so ein Gerät. Stoßsicher, wasserdicht und nicht zu klein für einen guten Klang. Dazu mit großem 20.000-mAh-Akku gesegnet, der für 24 Stunden Musikgenuss ausreichen soll. Bei Media Markt rutscht der tragbare Lautsprecher unter die 300-Euro-Marke.

#6 Spiegelreflexkamera für Einsteiger

Wenn du eine richtige Spiegelreflexkamera haben willst, musst du tief in die Tasche greifen. Profi-Ausrüstung kostet hier gerne mal einen fünfstelligen Betrag. Für Einsteiger könnte sich das Angebot der Canon EOS 2000D lohnen. Mitsamt zwei Objektiven (18-55 mm und 75-300 mm) kostet die DSLR im Angebot jetzt 499 Euro. Für diese Kombi ein fast unschlagbares Angebot.

#7 Staubsaugerroboter unter 200 Euro

Der Saugroboter iRobot Roomba 606 kostet im Angebot 189 Euro. Für unter 200 Euro erhältst du hier einen Sauger, der völlig eigenständig agiert und saugt.

Programmierbar oder direkt auf Schmutz und Staub ausgerichtet, saugt der Roboter laut Herstellerangaben alles von kleinen Partikeln bis hin zu Tierhaaren. Dank Sensorik schmeißt der Saugroboter im Wohnzimmer nichts um, klettert aber auf höhere Teppiche um auch diese gründlich zu saugen.

#8 Nachher feucht durchwischen

Passend zum vorherigen Saugroboter-Deal gibt es auch einen Wischroboter von iRobot im Angebot: Statt Roomba heißt diese Serie von iRobot Braava. Der Braava 390T ist für 159 Euro zu haben und ein sogenannter Nasswischroboter. Insbesondere für Hartböden aus Laminat, Holz, Fliesen oder Stein ist dieses Gerät zu gebrauchen.

#9 Sony-Kopfhörer zum kleinen Preis

Anstatt ursprünglich mal 90 Euro, kosten die Sony MDR-XB650BT im Angebot nur noch 39 Euro. Die Kopfhörer sind kabellos per Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden, haben aber keine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Dennoch: Gerade zu dem Preis von unter 40 Euro sind die Hörer ein gutes Schnäppchen zum Beispiel für Pendler.

#10 Dreibeinstativ für 111 Euro

Zu den vielen Kameras würde natürlich auch ein ordentliches Stativ passen: Das Rollei 22509 CT 5C 52Q kann bis auf eine Höhe von 1,50 Meter eingestellt werden und hält die aufgeschraubte Kamera bombenfest. Normalerweise gibt es das Stativ ab etwa 150 Euro. Zu Karneval kostet es 111 Euro.

#11 Yamaha Soundbar

Du brauchst etwas mehr Sound für deinen Fernseher? Die Yamaha ATS-2070 Soundbar mit Subwoofer könnte eine Lösung sein – im Angebot kostet sie 269 Euro. Der Clou dabei: Der Subwoofer ist via Bluetooth auch kabellos mit dem Rest kombinierbar. Das sperrigste Teil kannst du also auch ohne Kabelsalat in eine ganz andere Ecke deines Zimmers stellen – vorausgesetzt, dort ist eine Steckdose.

Über die Media Markt Aktion

Wie an Karneval gilt auch für die „Karnevalskracher“-Aktion von MediaMarkt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. So endet die Aktion – während der übrigens keine Versandkosten auf die Aktionsprodukte anfallen – am Mittwoch, 26. Februar, um 9:00 Uhr.

Bei allen angegebenen Angeboten bietet Media Markt den derzeitigen Bestpreis. Lediglich bei dem DSLR-Angeboten gibt es laut Preisvergleich günstigere Anbieter. Allerdings bieten diese nicht das zweite Objektiv mit an, was den MediaMarkt-Deal hier wieder besser dastehen lässt.

Alle Angebote und Preise basieren auf Vorabinformationen. Kurzfristige und Last-Minute-Änderungen sind dabei möglich.

