Bei Lidl starten am 5. November neue Angebote, von denen einige auch im Online-Shop gültig sind. Wir legen das Augenmerk auf interessante Deals in Richtung Weihnachten. So sind nämlich einige Lego-Technic-Sets mit deutlichem Rabatt bei Lidl im Angebot.

Lego Technic bei Lidl: 12-Euro-Modell als Schnäppchen-Tipp

Es ist keines der ganz großen Modelle, aber spätestens auf den zweiten Blick ein echter Tipp. Der Bausatz mit der Kennung 42104 „Renn-Truck“ kostet bei Lidl 11,63 Euro. Das eigentliche 20-Euro-Modell ist damit um 40 Prozent reduziert. Das kleine Modell besteht aus 227 Teilen und es lässt sich eine technische Pull-Back-Funktion verbauen. Alleine ist der Bausatz echt günstig und ein schöner Geschenke-Tipp für nebenher. Aber ein Blick auf die weiteren Lego-Angebote lässt den Horizont erweitern.

Neben dem Renn-Truck sind noch der Trecker Mini Claas Xerion (42102) für 9,74 Euro, der Rettungshubschrauber (42092) für 21,33 Euro und das etwas größere (579 Teile) Modell 42093 Corvette für 28,12 Euro im Angebot.

→ Hier geht’s zu den Lego-Technic-Deals bei Lidl

Gerade das Duo aus Corvette und Renn-Truck bietet dank B-Modell vielerlei Möglichkeiten. Die Steine haben außerdem dieselbe Farbe (Orange), was bei Fans und Lego-Technic-Kreativen gerne gesehen ist. Zusammen kosten die beiden Lego Technic Sets bei Lidl keine 40 Euro.

Die dicken Fische sind weiter im Angebot

Aber auch die großen Modelle – teilweise mit über 4.000 Teilen, wie der Liebherr-Bagger – sind hier und da im Angebot. Eine stetig aktuelle Übersicht von neuen und besonders preiswerten Modellen pflegen wir in diesem Artikel.

Grundsätzlich lohnt sich auch ein tieferer Blick in die Materie. So gibt es mittlerweile bei einigen Bausätzen die Möglichkeit der App-Steuerung mittels Control+. Diese Möglichkeit ist in einigen Fan-Kreisen umstritten. Anhand des neuen Volvo-Dumper-Modells (42114) haben wir die App auf den Prüfstand gestellt.

Weitere Lego-Serie im Lidl-Angebot

Ebenfalls eine äußerst beliebte Lego-Serie heißt Ninjago. Die Spielewelt ist neben Lego Technic bei Lidl im Angebot. Ebenfalls mit Rabatten von um die 40 Prozent, was im Endeffekt heißt: fünf verschiedene, angebotene Sets kosten zwischen knapp 10 und 40 Euro.

