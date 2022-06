Apple-Deal: iPhone 13 mit 40-GB-Tarif und 5G für 35 Euro pro Monat

Aktuell bekommst du das iPhone 13 mit 128 GB internem Speicherplatz zusammen mit dem O₂ Free M Boost im interessanten Aktions-Set. Denn für einen monatlichen Grundpreis von nur 34,99 Euro erhältst du zu dem Top-Smartphone von Apple einen passenden Handytarif mit 40 GB Highspeed-Datenvolumen. Mit dem Free M Boost surfst du je nach örtlicher Verfügbarkeit im 4G- oder 5G-Netz. Das iPhone ist technisch für beide Netze ausgelegt. So kannst du dich vielerorts bereits mit dem schnellen Netz verbinden.

iPhone 13 mit O₂ Free M Boost: Das steckt drin

In dem Tarif ist zusätzlich eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten. So kannst du unbegrenzt telefonieren – auch ohne eine Internetverbindung. Und gerade jetzt für die Urlaubszeit wichtig: EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dadurch kannst du EU-weit von denselben Konditionen profitieren, wie in Deutschland.

Falls du dich fragst, wofür du 40 GB Datenvolumen benötigst: Wenn du unterwegs viele Videos in hoher Qualität streamen willst, kann sich der große Datentarif bereits lohnen. Auch, wenn du immer mal wieder einen Hotspot anbieten möchtest, ist das Datenpolster für deine Freunde und anderen Geräte groß genug. Zudem wird der Free M Boost noch attraktiver durch seine Connect-Option. Hierdurch lässt sich das große Datenvolumen auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen. Wie das genau funktioniert? Du kannst bis zu zwei zusätzliche SIM-Karten mit Telefon- und SMS-Flat sowie sieben Datenkarten kostenlos verwenden. Wenn du möchtest, auch als eSIM. So kannst du den Tarif auf Notebook, Tablet und Smartwatch nutzen oder ihn mit deiner Familie teilen.

Das iPhone-13-Angebot bei Saturn.

Über die zwei Jahre Vertragslaufzeit gesehen zahlst du hier 928,75 Euro für das Gesamtpaket. Ein absoluter Preis-Hit im iPhone-Bereich – weniger als 1.000 Euro für das aktuelle iPhone mitsamt einem High-End-Vertrag, denn: Saturn ist hier nur der Vermittler – Vertragspartner ist O2, wo du alle Vorteile eines Netzbetreiber-Tarifs genießt.

Das iPhone 13 kostet ohne Vertrag mindestens 779 Euro. Ziehen wir das von den Gesamtkosten ab, bleiben rund 150 Euro übrig und effektiv nur 6,24 Euro monatlich für den 40-GB-Tarif mit 5G, Top-Speed und der Connect-Option.

Jetzt Bundle günstig sichern

Für das iPhone 13 mit O₂ Free M Boost zahlst du einen einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Hinzu kommt einmalig ein Gerätepreis von 49 Euro – monatlich zahlst du 34,99 Euro für das Aktions-Bundle. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Preislich ist der Deal für das aktuelle iPhone echt bemerkenswert. Beim Netzbetreiber selbst zahlst du 15 Euro mehr pro Monat, bei Telekom und Vodafone ist das Gerät mit Tarif ebenfalls deutlich teurer. Mit dem Saturn-Deal kommst du zu übersichtlichen Kosten an das neue iPhone – und hast direkt einen wirklich guten Tarif an der Hand – inklusive 5G.