Als New Edition hat Huawei das P30 lite rund ein halbes Jahr nach dem ersten P30 lite präsentiert. Neben ein wenig Hardware-Modellpflege hat es einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Mittelklasse-Handys von Huawei – etwa denen der P-smart-Reihe – die zur ähnlichen Zeit erschienen sind: die Macht der Gewohnheit, also den vollen Support der Google-Services. Dazu gehören etwa die tief ins System integrierte Nutzung von Apps wie Maps, GMail, YouTube und mehr.

Das Huawei P30 lite NE bietet diese Vorzüge weiterhin, da das Gerät im Zuge des normalen P30 lite und mit dessen Hardware-Eigenschaften – vorneweg der Kirin 710 Prozessor – für die Google-Nutzung zertifiziert wurde. So unterstützt das P30 lite als eines der letzten Huawei-Smartphones weiterhin alle Google-Dienste.

Huawei P30 lite NE mit Riesen-Speicher bei MediaMarkt kaufen

Rund ein Jahr nach seiner Veröffentlichung ist das Huawei P30 lite New Edition so zum echten Preis-Tipp geworden. Es bietet richtig gute Hardware für mittlerweile nur knapp über 200 Euro.

Bei MediaMarkt kannst du das Handy statt der ursprünglich veranschlagten 349 Euro jetzt für 215 Euro kaufen – drei Farbvarianten (Schwarz, Blau und „Breathing Crystal„) sind verfügbar. Absoluter Kaufgrund: Der üppige Speicher. Während sich in dieser Preisklasse langsam aber sicher die 128 GB als Standard-Größe etablieren, liegt das P30 lite NE sogar bei 256 GB. Für den Hinterkopf: Die Zeit, in der 200-Euro-Handys 16 oder 32 GB internen Speicher hatten, sind noch gar nicht so lange her. In unserem Test der neuen Version waren noch 243 GB nach der Ersteinrichtung verfügbar. Analog zum Speicherplatz wurde auch der Arbeitsspeicher im Vergleich zum ersten p30 lite vergrößert – von 4 auf 6 GB RAM.

Zusätzlich kannst du im P30 lite New Edition eine zweite SIM-Karte (Dual-SIM) oder eine Speicherkarte (bis zu 512 GB) einsetzen und entweder zwei Tarife oder noch mehr Speicher auf dem Gerät nutzen.

Weitere Informationen:

→ Huawei P30 lite vs. P30 lite New Edition – was sind die Unterschiede?

→ Alle technischen Daten des Huawei P30 lite NE

Übrigens gibt es das Handy bei MediaMarkt auch im Kombi-Schnäppchen: Für 100 Euro Aufpreis kannst du auf der Shop-Seite auch direkt die Smartwatch Huawei Watch GT in den Warenkorb legen.

