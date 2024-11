HUAWEI lässt die Preise purzeln: Smartwatches, Tablets, Notebooks und Co. im Black Angebot

Noch bis zum 2. Dezember heißt es bei HUAWEI: sparen, sparen, sparen… Die Black Weeks laufen also noch eine Weile und es gibt einige starke Angebote. So kannst du dir Kopfhörer und Smartphones günstiger sichern, aber etwa auch Tablets und Notebooks. Wir stellen dir hier vor allem zwei Smartwatch-Schnäppchen vor, die echte Besonderheiten haben. So verstecken sich in der HUAWEI WATCH Buds kleine Kopfhörer und in der Huawei Watch D befindet sich eine Minipumpe zur präzisen Blutdruckmessung von unterwegs.

Mit Geheimfach: Watch Buds 40 Prozent günstiger

Generell profitierst du bei den nachfolgenden Angeboten von einer kostenlose Lieferung ab einem Einkaufswert von 99 Euro. Als Student kannst du dir außerdem 10 Prozent Extra-Rabatt sichern.

Ein Highlight der Black Week Angebote ist definitiv die HUAWEI WATCH Buds. Die ist gerade nämlich 40 Prozent günstiger und kostet so nur noch 299 statt 499 Euro. Die Besonderheit: Unter dem digitalen Ziffernblatt versteckt sich ein Geheimfach. Klappst du dieses auf, kommen zwei kleine In-Ear-Kopfhörer zum Vorschein. So hast du die Bluetooth-Kopfhörer immer parat und sie sind immer aufgeladen. Außerdem praktisch: Du musst nur ein Gerät an die Steckdose stecken und lädst gleich zwei Geräte zur selben Zeit auf. Die Smartwatch selbst bietet dir ein Gesundheitsmanagement rund um die Uhr und hilft etwa bei einem gesunden Schlaf oder Stressabbau. Dazu ist sie in der Lage, eine Herzfrequenz- oder SpO 2 -Messung durchzuführen. Uhr und Kopfhörer sind dabei sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel.

HUAWEI WATCH D 100 Euro reduziert + dieses Geschenk gibt’s dazu

Für ebenfalls 299 Euro kommst du während der Black Weeks auch an die HUAWEI WATCH D. Diese ist ganze 25 Prozent reduziert und du erhältst zudem noch eine HUAWEI Scale 3 – also eine smarte Waage mit diversen Gesundheitsfunktionen – gratis dazu. Absolut besonders: Im Inneren stecken eine Minipumpe und ein kleines Luftkissen, die deinen Blutdruck genau messen können. Ferner ist hiermit eine EKG-Messung möglich, um deine Herzgesundheit stets im Blick zu behalten.

Aber auch viele weitere Funktionen unterstützen dich bei einem gesünderen Lebensstil. So gibt es etwa mehr als 70 Workout-Modi, mit denen du deine Lieblings-Sportarten tracken kannst. Eine Aufladung der smarten Uhr reicht dabei für bis zu sieben Tage aus. Als perfekte Ergänzung erhältst du hier zudem eine HUAWEI Scale 3 kostenfrei als Geschenk on top. Die smarte Waage misst nicht nur dein Gewicht, sondern kann auch deinen Körperfettanteil, deinen BMI oder deine Herzfrequenz messen. So bist du immer bestens über deine Gesundheit informiert und kannst frühzeitig handeln.

Weiterhin lohnt sich auch ein Blick auf diese Angebote:

