HP Laptop & Samsung Monitor zu Tiefpreisen: Günstig das Homeoffice aufrüsten

Bis zum Ostersonntag am 9. April kannst du bei Coolblue im Rahmen der Oster-Angebote fleißig sparen. Unsere Highlights der Aktion sind dabei vor allem zwei Geräte fürs Homeoffice und das mobile Arbeiten. Aktuell kommst du nämlich schon zum Tiefstpreis von nur 355 Euro an einen HP-Laptop, während ein 24 Zoll großer Monitor von Samsung ebenfalls zum günstigsten Preis von 109 Euro erhältlich ist – vermutlich sogar der eigentliche Star der Angebote. Alle Details zu den Geräten bekommst du hier.

Perfekt fürs mobile Arbeiten: HP Laptop mit 512 GB SSD

Der HP Laptop (15s-fq2314ng) für 355 Euro ist mit einem Intel Pentium Gold Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher sowie einer Intel UHD Grafikkarte ausgestattet. Die Leistung reicht dabei locker für das Schreiben von Texten und E-Mails sowie das Surfen und Streamen im Internet. Dadurch eignet sich das Gerät sowohl fürs mobile Arbeiten und den Hörsaal, als auch für einen gemütlichen Abend auf der Couch. Dank des entspiegelten 15,6 Zoll großen Bildschirms wirst du dabei nicht von Reflexionen gestört – perfekt, wenn man bei Sonnenschein auch mal im Garten oder auf dem Balkon am Laptop sitzt. Das Display kommt dabei übrigens auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Ein weiteres Highlight des HP-Geräts ist die verbaute 512 GB große SSD-Festplatte. Diese sorgt nicht nur für ordentlich Speicherplatz, sondern auch für ein schnelles Hochfahren. Zu diesem Preis ein echt starkes Gesamtpaket.

Damit du direkt loslegen kannst, ist Windows 11 Home als Betriebssystem bereits vorinstalliert. Die integrierten Stereo-Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon lassen dich in Kombination mit der 720p-Webcam auch problemlos an Videokonferenzen teilnehmen. Ein Kopfhöreranschluss ist hierfür ebenfalls vorhanden. Ausbaufähig ist hingegen die Akkulaufzeit von rund sieben Stunden. Dafür lässt sich das Gerät dank HP Fast Charge in etwa 45 Minuten bereits wieder bis zur Hälfte aufladen. Bei den Anschlüssen setzt HP auf einen USB-C-3.0-Stecker, zwei USB-A-3.0-Slots sowie einen HDMI 1.4-Anschluss. Gefunkt wird bei dem Laptop zudem über WLAN und Bluetooth 4.2.

Das Preisschild von 355 Euro kann sich für den HP Laptop auf jeden Fall sehen lassen. Hierbei handelt es sich nämlich um den absoluten Tiefstpreis!

→ HP Laptop für 355 Euro

Passend dazu: Samsung Monitor zum Tiefstpreis

Ebenfalls perfekt fürs Homeoffice ist dieser Samsung Monitor (LS24R356FZRXEN) zum Tiefstpreis von 109 Euro. Der 24 Zoll große Full-HD-Bildschirm kommt auf eine Reaktionszeit von 5 ms sowie eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. Das verbaute IPS-Panel sorgt dabei für weite Blickwinkel mit möglichst naturgetreuen Farben. Besonders wichtig für die Büroarbeit ist jedoch die flimmerfreie Technologie und der Blaulichtfilter. Diese schonen auch bei längeren Arbeitstagen deine Augen. Dank des HDMI 1.4-Anschlusses kannst du den Bildschirm auch direkt mit dem HP Laptop verbinden. Alternativ ist auch ein VGA-Port verbaut worden. Während du bei Coolblue aktuell nur 109 Euro zahlst, kostet der Monitor bei anderen Anbietern über 140 Euro.

→ Samsung 24-Zoll-Monitor für 109 Euro

Falls du noch mehr Deals entdecken möchtest, solltest du einen Blick auf die Oster-Angebote bei Coolblue werfen. Hier kannst du bis zum 9. April noch einige coole Technik-Deals abgreifen.

→ Die Oster-Angebote bei Coolblue