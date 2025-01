Wer ein top Smartphone haben möchte, dazu auch einen guten Tarif sucht und für all das nicht allzu viel ausgeben möchte, ist hier genau an der richtigen Stelle. Denn wir haben ein Angebot gefunden, bei dem du ein richtig gutes Gesamtpaket bekommst. Was es im Detail bietet, schauen wir uns gemeinsam an.

Das steckt im Galaxy S24 und Tarif

Bei sparhandy.de gibt’s das Samsung Galaxy S24 aktuell mit einem 30-GB-Tarif im Vodafone-Netz zum Schnäppchenpreis. Genauer gesagt, zahlst du hier sogar insgesamt weniger, als wenn du dir das S24 derzeit einzeln kaufen würdest. Es ist dadurch nicht nur günstiger, sondern du bekommst auch noch mehr für dein Geld. Aber fangen wir damit an, was alles in dem Bundle enthalten ist.

Neben dem Galaxy S24 selbst ist der Tarif „Allnet-Flat Classic“ von Otelo enthalten. Den lässt sich der Anbieter normalerweise bereits für 19,99 Euro im Monat bezahlen. Hierbei stehen dir 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone zur Verfügung, die in der Regel bereits für rund 30 Stunden Video-Streaming in HD, 150 Stunden Social Media oder 300 Stunden Musik-Streaming unterwegs ausreichen. Die Downloadgeschwindigkeit beträgt zudem bis zu 50 Mbit/s. Das ist zwar keine Highspeed-Verbindung, aber für alle alltäglichen Tätigkeiten bis hin zu HD-Video-Streaming reicht das in der Regel vollkommen aus. Dazu bekommst du noch eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Wie üblich bindest du dich hier für 24 Monate an den Tarif.

Das Samsung Galaxy S24 selbst ist mit einem kompakten 6,2-Zoll-Bildschirm ausgestattet, der dank AMOLED-Technik absolut satte Farben ermöglicht. Der verbaute Prozessor sorgt zudem für eine reibungslose Performance und beeindruckende Bilder lassen sich mit der Triple-Kamera (50 + 12 + 10 Megapixel) schießen. In unserem Test hat das Gerät mit 4,5 / 5 Sternen abgeschnitten, was ein top Ergebnis ist. Den gesamten Testbericht liest du hier.

Das Smartphone ist hier günstiger als einzeln im Netz – so rechnet sich der Deal

Und was kostet dich das Paket? Einmalig zahlst du für das Handy 99,95 Euro Gerätepreis, dazu kommen 19,99 Euro monatlich für den Tarif (du musst auf der Seite etwas herunterscrollen) sowie ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Außerdem musst du 6,99 Euro für den Versand einplanen. Rechnet man alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zusammen, landet man insgesamt bei 626,69 Euro. Nimmst du aber deine bisherige Rufnummer mit, profitierst du zusätzlich von einem Wechselbonus. Dadurch werden noch einmal 50 Euro von der Rechnung abgezogen. Somit bleiben 576,69 Euro Gesamtkosten übrig. Und das ist echt stark, denn so preiswert kommst du derzeit noch nicht einmal an das Galaxy S24 einzeln (siehe Preisvergleich). Wenn du dir Handy und Tarif im Bundle holst, sparst du also eine Menge.