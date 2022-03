Galaxy A53 5G bei O₂ mit 100 Euro Wechselbonus: Das gibt’s außerdem gratis dazu

Das Samsung Galaxy A53 ist eines der interessantesten Smartphones des Jahres, folgt es doch auf die zuletzt beliebtesten Smartphones des Jahres – zumindest gemäß des inside digital Rankings. Das neue Samrtphone kannst du jetzt bestellen, es ist 5G-fähig und auch mit entsprechenden Verträgen im Angebot.

Galaxy A53 bei O₂: Soviel kostet es mit 5G-Tarif

Bei O₂ ist das A53 beispielhaft im Tarif Free M erhältlich. Diesen kannst du regulär mit 24 Monaten Laufzeit buchen, aber auch über 36 oder 48 Monate strecken. In der klassischen Variante gibt es demnach eine Allnet-Flat und 20 GB 5G-Datenvolumen mit maximal verfügbarer Download-Geschwindigkeit, sprich: Alle Vorteile eines Netzbetreiber-Tarifs. Kostenpunkt: Monatlich 35,99 Euro, einmalig 1 Euro fürs Smartphone, 39,99 Euro Anschlussgebühr und 4,99 Euro Versandkosten.

→ Angebot jetzt bei O₂ entdecken

→ Vorstellung des Galaxy A53: Alle Informationen zur Serie

Wählst du einen S-Tarif, wird es nur minimal günstiger (33,99 Euro). Nach oben ist die Skala offener – bis zur L-Boost-Option mit 120 GB (50,99 Euro) oder dem Rundum-Sorglos Tarif O₂ Free Unlimited Max, der mit dem A53 stolze 65,99 Euro kostet. Allerdings: Ohne Handy kostet dieser Tarif auch schon 59,99 Euro. Hier ist das Handy also für rechnerisch 6 Euro pro Monat mit dabei – wenn wir vom Tarif ausgehen. Ohne Vertrag kostet das Galaxy A53 zum Marktstart 449 Euro in der 128-GB-Version. Bei O₂ gibt es nur diese Speichervariante, sie steht in vier Farben zur Auswahl – Blau, Schwarz, Weiß und „peach“, also einem hellen Orange.

Aktionsextras sichern: 100 Euro Wechselbonus, Gratis-Earbuds, Netflix-Option und Trade-In-Bonus

Den Kauf macht O₂ durch zahlreiche, kombinierbare Aktionsextras attraktiver. Wer sich jetzt für das Galaxy A53 entscheidet, kann diese Extras einstreichen:

100 Euro Wechselbonus: Nimmst du deine Rufnummer mit, erhältst du 20 Mal 5 Euro Rabatt auf deiner Mobilfunkrechnung

Gratis-Kopfhörer: Käufer des Galaxy A53 können in der Samsung-Members-App die In-Ears Galaxy Buds Live gratis anfordern (Gegenwert ca. 100 Euro, Aktion bis 31.3.)

Ein Jahr Netflix gratis: Buchst du zu deinem O₂-Vertrag auch das IPTV-Abo O₂ TV L (9,99 Euro monatlich), erhältst du eine Netflix-Gutschrift über 155,88 Euro, was einem Jahr Netflix Standard entspricht

Ankaufprämie: Gibst du dein altes Gerät in Zahlung (Trade-In), erhältst du 50 Euro garantierte Ankaufprämie, zusätzlich zum Restwert des alten Smartphones. (Aktion bis 31.3., hier)

Insgesamt kannst du das Angebot zum Galaxy A53 damit deutlich verbessern, sowohl im Preis als auch per Zusatz-Optionen und Gratis-Zugaben.