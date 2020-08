FritzBox 7590: Günstiger war sie noch nie, schneller Ausverkauf droht

Bei Saturn startet am Sonntagabend die Aktion „Gutscheinheft“. Dabei gibt es Rabatt auf zahlreiche Produkte. Im Markt musst du für den Rabatt tatsächlich das per Post verschickte Gutscheinheft vorzeigen, online kannst du die Angebote einfach so wahrnehmen. Mit dabei: Einer der beliebtesten und besten WLAN-Router von AVM, der sonst sehr preisstabil ist.

FritzBox 7590 bei Saturn so günstig wie noch nie

Die FritzBox 7590 ist nach wie vor der Flaggschiff-DSL-Router des Berliner Herstellers AVM. Jetzt gibt es die FritzBox 7590 bei Saturn zum Top-Preis von 168,64 Euro. Der Router, einst für über 200 Euro eingeführt, hielt sich in den vergangenen Monaten hartnäckig über oder an der 190-Euro-Marke. Jetzt unterbietet Saturn die Handelskonkurrenz deutlich und schreibt einen echt guten Preis für die FritzBox.

→ Zum FritzBox-Deal

Die FritzBox 7590 ist nicht nur ein schnöder WLAN-Router mit Spitzeneigenschaften (Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 2.533 MBit/s), sondern dient auch als Zentrale für Smart-Home-Geräte und kann sogar als Netzwerkspeicher verwendet werden. Die Fritz-Oberfläche bietet viele Feinheiten und AVM spendiert seinen Routern langanhaltend und nachhaltig Updates, die die Funktionen erweitern. Unter anderem deshalb ist der deutsche Router-Hersteller beliebt.

Weitere Top-Deals bei Saturn

Die FritzBox ist unser Highlight-Angebot der neuen Saturn-Aktion, bei dem akute „Ausverkauft“-Gefahr besteht. Je nachdem, wie viele FritzBoxen Saturn im Lager für die Aktion freigegeben hat. Ansonsten sind viele weitere Angebote bei Saturn online. Darunter viele Notebooks und Tablets, aber auch einige Fernseher. Einen Blick werfen wir noch auf die Smartphone-Highlights, die im Angebot sind (Preise gerundet):

Bestpreise bietet Saturn, insbesondere für das nach wie vor gefragte Huawei P30 Pro und das Google Pixel 3a. Bei den Fernsehern ist vom günstigen LED-TV bis zum hochwertigen OLED-Fernseher einiges von verschiedenen Herstellern dabei. Bei den Tablets wandert unser Blick zum Apple iPad, das in der 32-GB-WLAN-Version für 329,49 Euro angeboten wird. Unter 200 Euro gibt es ein Samsung Galaxy Tab A 10.1 zu kaufen. Auch praktische Gadgets für den Alltag sind in den Angeboten zu finden: Die Fitbit Charge 4, ein beliebter Fitnesstracker, ist für 125 Euro im Saturn-Angebot.

Die Aktion an sich startet online am 2. August um 20 Uhr. Insgesamt dauert sie bis zum 17. August an. Viele Artikel könnten in der Zwischenzeit aber schnell ausverkauft sein.

