Fast 200 Euro günstiger: Garmin-Smartwatch im Mega-Sale

Statt 379 Euro (UVP), stehen aktuell nur 199 Euro auf dem Preisschild für die Garmin Venu bei Saturn. 180 Euro Preisnachlass gibt es beim Smartwatch-Kauf also im Vergleich zum Herstellerpreis. Die Uhr ist zwar schon ein paar Jahre alt und hat bereits einen Nachfolger. Dennoch ist sie – gerade zum Schnäppchenpreis – immer noch ein echter Tipp.

Garmin Venu: Smartwatch mit AMOLED-Display und vielen Funktionen

Die Garmin Venu besticht vor allem durch ihr rundes AMOLED-Display, das die rudimentären Inhalte scharf, farbenfroh und auch im Gegenlicht super darstellen kann. Mit 3,04 Zentimetern Durchmesser plus robustem aber nicht weiter auffälligem Gehäuse ist das Display außerdem ordentlich groß bemessen, ohne die Uhr klobig zu machen. Kurzum: Die Garmin Venu eignet sich sowohl als Sport-Begleiter in jeder Lage, kann aber auch als elegante Armbanduhr getragen werden, ohne dass Business-Hemden am Arm Beulen werfen.

Gesteuert wird sie per Touch-Gesten und über zwei Buttons an der rechten Seite des Uhrengehäuses. Standardmäßig mit dabei ist ein Gummiarmband, das sich aber auch einfach wechseln lässt. Auf der Unterseite sind die Sensoren, die allerhand Daten aufnehmen. Die Garmin Venu ist eine der wenigen Smartwatches in ihrer Preisklasse, die umfängliche Gesundheitsdaten bis hin zum Blutsauerstoffgehalt ausliest.

Ebenfalls unten angesiedelt: Der magnetische Ladestecker zum Aufladen. Im Sinne der Bequemlichkeit ein Manko: Garmin setzt hier auf ein eigenes, proprietäres Steckermodell. Du kannst sie also nicht mit USB-C laden, sondern musst den Garmin-Stecker benutzen. Der hat zwar Vorteile in der Haptik und Technik – aber du musst ihn auch immer dabei haben. Kabellos aufladbar ist die Venu nicht.

Ein paar Tage kommt die Uhr aber auch ohne Aufladung zurecht – je nachdem wie durchgängig du sie benutzt sind es sogar bis zu 5 Tagen Laufzeit, die Garmin hier verspricht.

Keine eSIM, aber viele Standalone-Funktionen

Um eine Standalone-Smartwatch handelt es sich bei der Venu nicht. Du kannst also keine eSIM aktivieren und selbst online gehen. Aber in Kombination mit dem Smartphone bietet sie umso mehr Möglichkeiten – und kann eben auch ohne. Der 4 GB große Speicherplatz erlaubt es, Spotify-Playlisten zu speichern, die du unterwegs auch ohne Smartphone mit Kopfhörern hören kannst. Mit Garmin Pay kannst du eine NFC-Zahlungsmethode aktivieren.

Die Unterseite der Garmin Venu mit Sensoren und Ladebuchse.

Ist dein Smartphone in Bluetooth-Reichweite, synchronisiert sich die Uhr laufend und zeigt die Push-Nachrichten auf dem kleinen Display an. Der Effekt: Du holst dein Smartphone viel seltener heraus, um unwichtige Nachrichten zu checken. Das spart am Ende durch weniger Displayzeit mehr Handy-Akku als es durch die laufende Bluetooth-Verbindung verbraucht.

Die Uhr misst Schritte, Bahnen, Fahrradkilometer und vieles mehr. Für Fitness- und Sportaktivitäten aller Art ist sie wie gemacht. Wasserdicht fürs Schwimmen und Staubdicht ist sie obendrein, was sie zum echten Allrounder macht. Das integrierte GPS-Modul zeichnet deine Strecken auf, auch wenn du dein Smartphone nicht mit dabei hast.

Diese Daten werden über die Sensorik erhoben und interpretiert:

Distanz

Herzfrequenzzonen

Kalorienverbrauch

Puls

Schlafdauer

Schlafphasen/-qualität

Schritte

Stresslevel

Gehst du tiefer ins Detail und spielst die Stärken der Garmin Connect App komplett aus, wird die Uhr sogar zum Personal Trainer auf dem Weg zu deinem nächsten Halbmarathon oder sonstigen Zielen. In App und Uhren-Betriebssystem eingebunden ist auch ein eigener Garmin-App-Store, der viele Outdoor- und Hobby-Apps beinhaltet. Außerdem kannst du hier neue Uhren-Widgets und -Designs erstehen.

Bei Saturn und MediaMarkt ist die Garmin Venu in den Farben Schwarz-Schiefergrau sowie Beige-Roségold zum Angebotspreis von 199 Euro erhältlich.