E-Bike-Schnäppchen für deutlich unter 800 Euro: Nur für kurze Zeit bei MediaMarkt

Das E-Bike „Allegro City R Citybike“ ist aktuell bei MediaMarkt 48 Prozent günstiger (zum UVP) und somit für nur 777 Euro erhältlich. Das ist für ein E-Bike ein ziemlich guter Preis, da es nur selten Angebote weit unter 1.000 Euro gibt. Das motorisierte Fahrrad richtet sich somit an Nutzer mit kleinem Geldbeutel, die aber gerne die Vorteile eines Pedelecs genießen möchten. Für den Preis darfst du zwar keine Hightech-Bauteile erwarten, aber an diese Zielgruppe richtet sich das Angebot auch nicht.

E-Bike für weit unter 1.000 Euro: Darum ist das Angebot so stark

Wer am Berg wohnt, nicht jedes Mal verschwitzt am Arbeitsplatz ankommen möchte oder einfach schneller von A nach B kommen möchte, wird ein E-Bike lieben lernen. Nicht selten zahlst du jedoch mehr als 1.000 oder sogar 2.000 Euro für einen elektrischen Drahtesel. Nach oben hin setzt der Markt hier ohnehin keine Grenzen. Bei diesem MediaMarkt-Angebot, das nur bis zum 8. November läuft, kannst du allerdings jetzt auch schon deutlich günstiger in die E-Bike-Welt einsteigen.

Das E-Bike von Allegro ist in einem schlichten Schwarz angestrichen und hat den Akku geschickt unter dem Gepäckträger verbaut. Bei der Radgröße kannst du zwischen 26 und 28 Zoll wählen – der Preis ändert sich dadurch nicht. Es wird zwar als Damen-Rad beworben, was dem tiefen Einstieg zu verdanken ist. Aber außer diesem Merkmal, welches auch bei jedem Hollandrad zu finden ist, sieht daran nichts explizit feminin aus. Somit ist es für Frauen und Männer gleichermaßen gut geeignet.

Gut zu wissen: Betrunken auf dem E-Bike? So viel Promille darfst du haben

120 Kilometer Reichweite und Shimano-Schaltung: Auch per 0-Prozent-Finanzierung

Schauen wir uns einmal die technischen Daten im Schnelldurchlauf an. Wie bei E-Bikes üblich, unterstützt dich auch der Motor dieses Modells bei einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Möchtest du schneller fahren, ist deine eigene Muskelkraft gefragt. Der Akku bietet eine Kapazität von 360 Wh und ermöglicht somit eine Reichweite von rund 120 Kilometern mit einer Ladung. Je nach Steigung kannst du zwischen fünf Unterstützungsstufen und sechs Gängen (Shimano Tourney Schaltung) wählen.

Was die Federung angeht, solltest du nicht viel erwarten, da das E-Bike eher für asphaltierte Straßen in der Stadt oder auf Feldwegen gedacht ist. Das Fahrrad wiegt darüber hinaus 25 Kilogramm und hat Scheinwerfer und Rücklicht direkt integriert. Eine Rücktrittbremse ist nicht verbaut. Das E-Bike-Angebot bei MediaMarkt für 777 Euro gilt nur noch bis Dienstag, den 8. November. Hinzu kommen außerdem 29,90 Euro für die Lieferung. Alternativ kannst du das Pedelec auch per 0-Prozent-Finanzierung über 10 Monatsraten abbezahlen. Hier liegst du bei Kosten von 77,70 pro Monat (zzgl. Lieferkosten).

Bei dem Angebot von MediaMarkt handelt es sich um den aktuellen Bestpreis. Das heißt: Momentan ist kein anderer Anbieter günstiger. Wenn du schnell bist, kannst du dir das E-Bike aber auch bei Amazon kaufen. Hier sparst du dir die Versandkosten, jedoch sind nur noch wenige Produkte auf Lager.