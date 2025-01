Einen richtig preiswerten DSL-Anschluss zu finden, ist im Tarifdschungel der zahlreichen verfügbaren Internetprovider oft gar nicht so einfach. Umso schöner ist es da, wenn ein Anbieter ein rundum attraktives Angebot schnürt. Bei Congstar ist genau das jetzt der Fall. Denn dort kannst du ab sofort einen DSL-Anschluss zum Top-Preis bestellen und musst bis zum 10. März 2025 nicht einmal einen einmaligen Anschlusspreis bezahlen. Schon seit August vergangenen Jahres bietet die Discount-Marke der Deutschen Telekom wieder DSL-Tarife in Eigenregie an.

Congstar Zuhause: DSL ohne Mindestvertragslaufzeit und jetzt auch ohne Anschlusspreis

Offiziell sind bei Congstar zwei DSL-Tarife zu haben. Congstar Zuhause 100 Flex mit 100 Mbit/s im Down- und 40 Mbit/s im Upstream für 35 Euro im Monat – sowie Congstar Zuhause 250 Flex mit 250 Mbit/s im Download und ebenfalls 40 Mbit/s im Upload für 45 Euro monatlich. Überall dort, wo derart schnelle DSL-Leitungen aktuell nicht verfügbar sind, bietet Congstar oft als Ergänzung den Tarif Congstar Zuhause 50 Flex an. Dafür sind mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und maximal 20 Mbit/s im Upstream 30 Euro monatlich zu bezahlen. Zu beachten ist: Congstar DSL kommt ohne Festnetz-Telefonie aus. Anders als bei der Telekom kannst du also keine Festnetznummer(n) nutzen, du erhältst nur einen entbündelten DSL-Anschluss.

Im Rahmen einer jetzt gestarteten Sonderaktion entfällt in allen drei Tarifen der normalerweise anfallende Einrichtungspreis in Höhe von 50 Euro. Zusätzlich zeichnen sich die DSL-Tarife von Congstar dadurch aus, dass es keine Vertragslaufzeit gibt. Du kannst deinen DSL-Anschluss also monatlich kündigen und bist dadurch nicht lange gebunden.

Im Vergleich zu den DSL-Tarifen der Deutschen Telekom sparst du monatlich zudem richtig viel Geld. Ein DSL-50-Anschluss kostet bei der Telekom für Neukunden – nachdem der Rabatt für die ersten sechs Monate abgelaufen ist – nämlich derzeit 42,95 Euro. Für einen DSL-100-Anschluss verlangt die Telekom monatlich 47,95 Euro, für eine 250er-DSL-Leitung sogar 54,95 Euro im Monat. Du zahlst bei Congstar also Monat für Monat bis zu 13 Euro weniger.

Jetzt Verfügbarkeit checken

Unter www.congstar.de hast du die Möglichkeit, zu prüfen, ob du das DSL-Angebot der Telekom-Tochter bei dir zu Hause nutzen kannst, um nicht nur bares Geld bei der monatlichen Grundgebühr zu sparen, sondern auch beim Einrichtungspreis. Einen möglicherweise vorhandenen DSL-Router kannst du mit Congstar DSL übrigens weiter nutzen. Oder ein neues Gerät gleich mitbestellen: eine FritzBox 7530 AX für 99 Euro. Im freien Handel kostet dieser Router derzeit sonst rund 150 Euro aufwärts.

