Preis halbiert! Diese Kopfhörer kosten nur noch ein Bruchteil ihres einst hohen Preises

Auf der Suche nach neuen Kopfhörern? Gerade in Richrtung Winter sind Over-Ears hier nicht nur beim Klang führend – sie sorgen auch für warme Ohren. Wer nach den Besten guckt, kommt an Marken wie Bose, Sennheiser oder Sony kaum vorbei. Aus diesem erlauchten Kreis haben es nun Over-Ears von Bose an die Spitze der Schnäppchen-Charts geschafft.

Mit Noise-Cancelling: Starke Over-Ears mit ANC zum halben Preis

Um glatt 50 Prozent reduziert Amazon die 400-Euro-Hörer QuietComfort SC von Bose. Die Edel-Kopfhörer bringen alles mit, was der Ottonormalhörer von heute so braucht – und ehrlich gesagt auch ein Stück mehr. 24 Stunden Akkulaufzeit sprechen eine deutliche Sprache – und damit der Hör-Marathon auch nicht unangenehm wird, setzt Bose auf die soften Ohrpolster, die mit marktführend sind.

Ein stabiles ANC gehört zu solchen Over-Ears ebenso dazu, wie die Option für Sound-Ästheten, die Kopfhörer auch per Kabel (2,5-mm-zu-3,5-mm-Kabel ist mit dabei) zu benutzen. Jetzt bekommst du die Over-Ears für 179 Euro – zumindest, wenn du Prime-Kunde bist. Seitdem sie auf dem Markt sind, waren sie noch nie günstiger. Ein einziges Mal – am Prime Day im Juli – gab es sie zunm gleichen Preis. Der Deal-Check reckt den Daumen also nach oben.

Das Angebot ist Teil der Amazon Prime Deal Days und dürfte morgen (Mittwoch, 9.10.24) wieder enden – wenn es nicht sogar vorher vergriffen ist. Zuletzt gab es die Hörer schon im Warm-Up-Deal – allerdings für 10 Euro mehr. Dafür aber für alle. Wer kein Prime-Kunde ist, zahlt weiterhin rund 190 Euro.

Der geneigte Amazon-Kunde bewertet die Kopfhörer mit 4,6 Sternen und die Redaktion bei Amazon vergibt das Gütesiegel „Amazons Tipp“. Verkauft wird direkt aus den Amazon-Lagern heraus. Hier sitzt also kein Marketplace-Zwischenhändler mit im Boot.

Prime Deal Days am 8. und 9. Oktober

Am Dienstag und Mittwoch kommen Prime-Kunden auf ihre Kosten und finden exklusive Angebote vor. So gibt es diverse Amazon-Geräte mit bis zu 65 Prozent Nachlass. Und auch für Amazon Music, Audible und Kindle gibt es gerade wieder Aktionen, die mit Gratis-Monaten die Schwelle zum Einstieg herabsetzen. Weitere Deals rund um den zweiten Prime Day des Jahres findest du bei uns im Deal-Bereich.