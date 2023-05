Bosch Professional Werkzeug im Ausverkauf: Amazon bietet krasse Rabatte auf blaue Serie

Die Bosch Professional-Reihe zeichnet sich nicht nur durch die markante blaue Farbe aus, sondern überzeugt ebenso mit einer äußerst hochwertigen Qualität – sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch. Bei Amazon kommst du im Rahmen der „Bosch Pro Tage“ aktuell teilweise zu halben Preisen an gute Elektrogeräte. So kostet etwa ein Bohrhammer nur noch 152,99 Euro. Generell gibt es zahlreiche tolle Deals zu entdecken.

Vom Bohrhammer bis zum Akkuschrauber – Bosch-Werkzeug im Angebot

Fangen wir doch auch direkt mit dem Bohrhammer GBH 2–26 F an. Für 152,99 Euro bekommst du hierbei einen 830 Watt starken Bosch Professional Allrounder für den täglichen Einsatz. Mit dem richtigen Zubehör erhältst du so nämlich ein äußerst vielseitig einsetzbares Werkzeug. Der kabelgebundene Bohrhammer besitzt etwa einen Drehstopp für Meißelarbeiten. Beim Hammerbohren kommst du dank einer Schlagenergie von 2,7 J hingegen maximal 26 mm tief in Beton. Die elektronische Drehzahlregelung lässt dich stets sauber arbeiten. Im Werkzeugkoffer ist dabei neben dem Bohrhammer noch ein Zusatzhandgriff, ein Tiefenanschlag, ein Maschinentuch, ein Schnellwechselbohrfutter sowie ein Wechselfutter SDS-plus enthalten. All das bekommst du mit einem Rabatt von 43 Prozent auf den UVP momentan für 152,99 Euro bei Amazon.

→ Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-26 F für 152,99 Euro

Bist du eher auf der Suche nach einem Akku-Werkzeug? Dann wirf einen Blick auf den Bosch Professional Bohrschrauber GSR 18V-60 FC mit 1.900 Umdrehungen pro Minute. In der L-Boxx bekommst du für 232,99 Euro vier Aufsätze (Bohrfuttervorsatz, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, SDS Hammeraufsatz) inklusive. Vor allem der Bohrhammer-Aufsatz kann sich sehen lassen. Hiermit machst du den Schrauber nämlich im Handumdrehen zu einem vollwertigen Bohrhammer. Generell bist du mit dem FlexiClick-System äußerst vielseitig unterwegs. Die Aufsätze können dadurch nämlich in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden. Ein passender Akku ist leider nicht im Lieferumfang enthalten, aber ebenfalls separat im Angebot erhältlich.

→ Bosch Professional Bohrschrauber GSR 18V-60 FC für 232,99 Euro

Und auch der Akkuschrauber Bosch GO ist mit einem Rabatt von 19 Prozent im Angebot. Der handliche Schrauber wiegt gerade einmal 0,31 kg und punktet mit einer herausragenden Handhabung. Die Arbeit mit dem Werkzeug könnte ebenfalls nicht leichter sein. Sobald du das Gerät gegen Arbeitsmaterial drückst, geht’s bereits los. Die Leistung von bis zu 360 Umdrehungen/min ist bei der kompakten Größe ebenfalls beachtlich. Für 54,99 Euro bekommst du dabei den Akkuschrauber samt 25-teiligem Bit-Set und einem USB-Ladekabel.

→ Akkuschrauber Bosch GO für 54,99 Euro

Klein, aber oho: Der Bosch Go Akkuschrauber

Top-Produkte zum kleinen Preis – Weitere Empfehlungen

Falls dir die oben genannten Werkzeuge nicht zusagen, gibt es aber selbstverständlich noch viele weitere tolle Bosch Professional Deals zu entdecken. Zu den weiteren Highlights zählen:

Generell lohnt sich selbstverständlich ebenso ein Blick auf die Aktionsseite zu den Bosch Pro Tagen bei Amazon. Vom simplen Maßband bis hin zu Elektrowerkzeug gibt es hier wirklich fast alles im Angebot.