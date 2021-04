Galaxy Note 10: Günstiger war Samsungs Stift-Smartphone noch nie

Das Samsung Galaxy Note 10 ist bei MediaMarkt und Saturn im Angebot: Der Händler setzt das Smartphone mit integriertem Bedien-Stift „S Pen“ von 555 Euro auf 466 Euro herunter. Günstiger war das Smartphone mit seinem 256-GB-Speicher noch nie, der Einführungspreis des High-End-Smartphones aus dem Herbst 2019 lag gar bei 949 Euro. Technisch ist das Handy über beinahe jeden Zweifel erhaben (Hier geht’s zum Test). Wermutstropfen: 5G ist in diesem Handy noch kein Standard. Kenner schätzen an Samsungs Note-Serie die große Display-Fläche und die Bedienung per Stift, der sogar einen eigenen Steckplatz im Handy hat.

Übrigens: Auch bei otto.de gibt es ein interessantes Samsung-Smartphone im Angebot: Das beliebte Galaxy A51 kostet hier aktuell 229,99 Euro.

Bosch Professional: „Blaue“ Serie bei Amazon günstiger

Heimwerker aufgepasst: Bei Amazon sind heute Bosch-Werkzeuge aus der blauen Serie im Angebot. Die Bosch-Professional-Tools mit Akkubetrieb sind sehr beliebt und im Amazon-Angebot sind jetzt zahlreiche Werkzeuge vom Akku-Schlagbohrschrauber bis zur Paneelsäge reduziert. Die jedoch kostet auch im Angebot noch fast 600 Euro.

Ein interessantes Angebot: Die Akku-Flex „Bosch Professional Biturbo Akku Winkelschleifer GWX 18V-15 SC“ für 233,99 Euro. Wichtig: Das Werkzeug hat standardmäßig meist keinen Akku mit dabei. Der Universal-Bosch-Akku mit 18 Volt ist in verschiedenen Stärken ab 29 Euro separat erhältlich und kann flexibel im gesamten System verwendet werden.

Philips Fernseher mit Ambilight zum Schnapszahlpreis

Ein neuer Fernseher gefällig? Bei Otto gibt es aktuell einen 58-Zöller von Philips zum Schnapszahlpreis von 555 Euro. Der Fernseher stellt Inhalte in 4K-Qualität dar und besitzt das besondere Philips-Feature „Ambilight“. Hierfür sind in den Seitenrändern des Fernsehers LEDs eingelassen, die den Bildinhalt als farbiges Licht synchronisiert in die direkte Umgebung des Fernsehers tragen. Das sorgt für eine coole Atmosphäre rund um das TV-Gerät. Dieses Feature bietet kein anderer Fernseher-Hersteller so direkt integriert an. Es ist zudem ein absolutes Kaufargument, das normalerweise eher in teureren Modellen zum Einsatz kommt. Neukunden von otto.de können per Gutscheincode noch mal 15 Euro extra sparen.

