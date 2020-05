Alle Tagesangebote von Amazon findest du auf dieser Seite. Die besten stellen wir dir jetzt vor.

Fernseher von Philips und Samsung

Aus der TV-Welt sind heute sowohl Fernseher von Philips (mit Ambilight) sowie TV-Geräte von Samsung (bis 82 Zoll) im Tagesangebot bei Amazon.

Philips-Fernseher mit Ambilight unter 350 Euro

Mit dem Philips-exklusiven Feature Ambilight, versprüht dein Fernseher beim Streamen, zocken oder auch beim Fußballgucken eine besondere Atmosphäre, da in den Seiten eingelassene Leuchtdioden die Farbwelt aus dem Bildschirm nach außen weitertransportieren.

Jetzt ist ein Ambilight-Fernseher bei Amazon für 339,99 Euro erhältlich. Absoluter Knallerpreis für das Gerät, das mit 50 Zoll Bildschirmdiagonale (126 Zentimeter) nicht einmal extrem klein ist.

Daneben bietet das TV-Modell mit der Bezeichnung Philips 50PUS6704/12 4K-Auflösung, HDR 10+ Dolby Vision und die Smart-TV-Oberfläche Saphi. Hier kannst du die wichtigsten Streaming-Apps direkt installieren, darunter YouTube, Netflix und Amazon Prime Video. (Preisvergleich)

Auch zwei weitere Philips-Fernseher sind heute im Angebot bei Amazon:

Samsung-Fernseher bis 82 Zoll deutlich reduziert

Auch Samsung hat einige seiner LED-TV-Modelle reduziert. Hingucker ist dabei sicherlich der 82-Zoll-Fernseher UE82RU8009 mit seiner Bildschirmdiagonale von 2,07 Meter. Für 1.409 Euro immer noch teuer – aber im Vergleich ein Schnäppchen. Anderswo kostet das TV-Monster immer noch deutlich über 1.500 Euro (mit Versand).

→ 82 Zoll: Samsung RU8009 für 1.409 Euro

Kompromiss ist der 899 Euro teure 75-Zoll-Fernseher. Mit 1,89 Metern Bildschirmdiagonalen ist das ebenfalls ein richtig großes TV-Gerät, der Preis ist hier aber deutlich niedriger. Technisch ist dieser TV aber auch einen Regalboden unter dem größeren Modell anzusiedeln.

→ 75 Zoll: Samsung RU7179 für 899 Euro

Ansonsten sind diese kleineren Modelle zu kleinen Preisen zu haben:

Auch hier gibt es noch technische Unterschiede, die begründen, warum der leicht größere Fernseher günstiger ist, als der kleinere: Die 8er-Serie (RU8009) ist bei der Hardware-Ausstattung (Prozessor, Bildtechnologie) besser bestückt als die 7er-Reihe (RU7419 oder 7179). Alle Modelle entstammen der Samsung-TV-Serie von 2019.

Fitbit Fitnesstracker und Sportuhren

Die beliebte Marke für Fitnesstracker, Fitbit, ist mit einigen Produkten in den Amazon-Tagesangeboten vertreten. Die Inspire-Tracker gibt es in verschiedenen Farben, Bundles und Ausführungen günstiger.

PlayStation Plus: 12-Monats-Abo reduziert

Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate im Voraus kostet heute bei Amazon 41,99 Euro und ist im Rahmen der Aktion „Days of Play“ weiterhin günstiger. Normalpreis im PlayStation Store: 59,99 Euro. Mit dem Abo hast du Zugriff auf exklusive Angebote, Cloud-Speicher und das wohl prominenteste Feature: Jeden Monat gibt es zwei Vollversionen gratis für alle PS Plus Mitglieder.

Außerdem ist PS Plus notwendig um Spiele online im Multiplayer zu spielen. Willst du FIFA also online gegen deine Freunde oder im FUT-Modus spielen, brauchst du ohnehin ein PS Plus Abo. In diesem Deal kaufst du den Code bei Amazon und kannst ihn sofort abrufen und in deinem PlayStation-Konto einlösen.

Jetzt weiterlesen PlayStation Plus Mitgliedschaft: Alles rund um das Abo von Sonys PlayStation

Auch die schmalere Version ist im Angebot: Die 3-Monats-Mitgliedschaft für PlayStation Now kostet bei Amazon 19,99 Euro.

Was ist sonst noch bei Amazon im Angebot?

Die Galaxy-Angebote vom Vortag sind Geschichte – allerdings läuft die „Mehrwertsteuer-Aktion“ bei der Konkurrenz noch einige Tage lang. Diese Tagesdeals gelten heute bei Amazon:

Viele weitere Deals und die Blitzangebote, die teilweise nur wenige Stunden verfügbar sind, findest du auf der Angebote-Seite von Amazon. Prime-Kunden sparen den Versand und haben teilweise früher Zugriff auf einige der Deals. Zum Testen ist Amazon Prime für einen Monat lang gratis.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.