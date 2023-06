Amazon räumt die Lager: Bosch Akku-Schlagbohrschrauber fast zum halben Preis

Immer wieder tauchen gute Werkzeug-Angebote von Bosch und Co. bei Amazon auf. Und jetzt gibt’s den Bosch Akku-Schlagbohrschrauber (PSB 1800 LI-2) endlich wieder richtig günstig. Von zuletzt 234 Euro rutscht er nun auf nur noch knapp 120 Euro und ist damit um fast 50 Prozent günstiger. Der Akku-Schlagbohrschrauber wird in einem handlichen Tragekoffer und mit zwei Akkus geliefert. So macht die Batterie auch bei größeren Handwerker-Projekten nicht schlapp. Alle Details zum Deal findest du hier.

Akku-Schlagbohrschrauber von Bosch: Das bietet das Werkzeug

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei dem Akku-Schlagbohrschrauber (PSB 1800 LI-2) um ein Kombi-Werkzeug, mit dem du sowohl elektrisch schrauben, als auch bohren kannst. Dabei bietet der Schlagbohrschrauber 20 Drehmomentstufen, eine Bohrstufe und 2 Gänge. Und natürlich lässt sich auch die Drehrichtung ändern, um etwa ohne Kraftaufwand Möbel und mehr auf- oder abzubauen.

Doch mit dem Bosch Akku-Schlagbohrschrauber geht eben noch mehr. So kannst du mit dem entsprechenden Bohr-Aufsatz auch Löcher in Holz oder Beton bohren. Möchtest du dich ins Mauerwerk hinein fräsen, lässt sich auch eine Schlagfunktion dazuschalten, um mit noch mehr Kraft zu arbeiten. Selbst großartig viel Kraft aufwenden musst du dabei nicht.

Weiterhin cool: Im Lieferumfang sind gleich zwei Akkus enthalten, wodurch sich die Arbeitszeit am Stück verlängern lässt. Ist der eine Akku in Benutzung, kann der zweite schon wieder in dem mitgelieferten Ladegerät aufladen. Übrigens sind die Akkus mit allen 18V-Geräten der „Bosch Home & Garden“-Reihe kompatibel. Du kannst sie also auch etwa für eine Bosch Stichsäge, Heckenschere oder einen Akkusauger verwenden.

Akku-Schlagbohrschrauber zum Bestpreis? So gut ist der Deal wirklich

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Preis. Der Bosch Akku-Schlagbohrschrauber (PSB 1800 LI-2) ist derzeit bei Amazon für 120,62 Euro erhältlich und damit 48 Prozent rabattiert (UVP: 234,14 Euro). Dadurch gibt’s das praktische Akku-Werkzeug für Haus und Garten aktuell hier am günstigsten. Der Preis ist aber auch im Zeitverlauf richtig gut, denn so günstig war der Akkuschrauber in den vergangenen Monaten noch nie (siehe Preisverlauf bei günstiger.de).