Aldi Notebook für unter 500 Euro: Top oder Flop?

Ab morgen steht bei Aldi Nord und Aldi Süd ein Einsteiger-Notebook zum Sonderpreis zur Verfügung. Das Medion Akoya E15410 (MD63980) basiert ab Werk auf Windows 11 und bietet klassische Hardware für Normalnutzer. Der Rechner könnte aber für viele Menschen, die einen solide ausgestatteten Laptop für das Homeoffice suchen, ein interessantes Angebot darstellen. Zeit, sich den neuen Aldi Deal genauer anzusehen.

Aldi Notebook von Medion mit Windows 11

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Der Bildschirm des Medion Akoya E15410 ist 15,4 Zoll (ca. 39 Zentimeter) groß und bietet eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Herzstück ist ein schon Mitte 2019 vorgestellter Intel-Prozesor: der Intel Core i5-10210U. Diese CPU basiert auf vier Kernen mit 6 MB Cache, die im Basistakt mit bis zu 1,6 GHz arbeiten. Das ist eine vergleichsweise langsame Arbeitsgeschwindigkeit. Per Turbo-Boost-Technologie sind jedoch vorübergehende Beschleunigungen auf bis zu 4,2 GHz möglich. Außerdem sind an Bord des neuen Medion-Notebooks noch 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher zu finden. Auch das ist beides alles andere als herausragend.

Zur weiteren Ausstattung des Medion Akoya E15410 gehören Intel UHD-Graphics (also ein Standard-Grafikchip), Dual-WLAN (2,4 und 5 GHz) sowie Bluetooth 5.1 Schnittstelle. Allerdings sind WLAN-Verbindungen nicht auf Basis des neuen WLAN-Standards WiFi 6 möglich. Maximal wird der WLAN-Standard 802.11ac unterstützt. Der Akku des rund 1,7 Kilogramm schweren Notebooks soll mit seiner Kapazität von 45 Wh Energie für bis zu 6,5 Stunden liefern. Gut für Excel-Junkies: Die Tastatur ist mit einem separaten Ziffernpad ausgestattet. Dafür muss man aber auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichten.

HD-Webcam, Mikrofon und zwei Lautsprecher runden das Angebot an Extras ab. Auch ein Kartenleser für MicroSD-Karten ist an Bord. Zudem ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort- und Ladefunktion. Dazu gesellt sich weit weiterer USB-C-Anschluss in Standardausführung, zwei USB-A-Ports sowie ein HDMI-Anschluss. Auch ein klassischer LAN-Port für den Anschluss eines Netzwerkkabels fehlt nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ist das neue Medion Notebook Akoya 15410 ein Schnäppchen?

Der Preis für das neue Medion-Notebook mit Windows 11, das ab dem 3. Januar 2022 mit drei Jahren Garantie bei Aldi Nord und Aldi Süd zu haben ist, liegt bei 499 Euro. Schon allein daran lässt sich ablesen, dass es sich um einen Laptop mit eher überschaubarer Ausstattung handelt. Denn solide Mittelklasse-Rechner kosten eher zwischen 800 und 1.000 Euro.

Trotzdem ist der neue Aldi-Rechner für den Schreibtisch ein preislich attraktives Angebot. Denn vergleichbar ausgestattete Rechner wie der Lenovo V15-IML oder das Huawei MateBook D15 kosten mit aktuell mindestens 549 respektive 609 Euro ungleich mehr. Das auf ähnlicher Hardware basierende Samsung Galaxy Book Ion 15 steht sogar erst ab 899 Euro zur Verfügung.

Aus rein preislicher Sicht ist das Notebook von Medion also eine gute Wahl. Und zwar für alle, die klassische Bürotätigkeiten erledigen müssen. Sie werden von dem kleinen Rechner nicht enttäuscht sein. Nicht geeignet ist der Laptop hingegen für Gaming und auch für regelmäßige Bild- und Videobearbeitungen sollte man im Regal lieber eine, wenn nicht sogar zwei Preisklassen weiter nach oben greifen. Denn sowohl 8 GB Arbeitsspeicher als auch 256 GB SSD-Speicher sind in diesem Zusammenhang doch recht knapp bemessen.

Jetzt weiterlesen Kostenfalle PC – so viel Strom verbraucht dein Computer wirklich