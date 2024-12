Aldi-Kracher: TV-Schnäppchen zu Spitzenpreisen kaufen

Der Lebensmittel-Discounter Aldi sorgt auch im Endspurt des großen Weihnachts-Sales 2024 für Aufsehen. Denn jetzt sind verschiedene Flachbildfernseher mit 55 Zoll großer Bildschirmdiagonale zum knallhart reduzierten Sonderpreis erhältlich. Die Fernseher von Grundig, Xiaomi und Philips basieren alle auf Android als Betriebssystem und sind mit einem integrierten Triple-HD-Tuner ausgestattet. Sie sind also gleichermaßen an Kabel- und Satellitenanschlüssen nutzbar, aber auch über eine mit dem TV-Gerät verbundene DVB-T-Zimmerantenne. Gleichzeitig eignen sich die Smart-TVs natürlich ebenso fürs Streaming via Netflix, Disney+ und Co.

Grundig-Fernseher für 379 Euro bei Aldi kaufen

Für 379 Euro bietet Aldi jetzt den Grundig-Fernseher 55 VCE 223 an. Das LED-Display löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf (4K / UHD) und unterstützt verschiedene Technologien zur Bildoptimierung wie HDR 10, HLG oder Micro Dimming. Die Audio-Ausgangsleistung liegt bei 32 Watt, unterstützt durch einen eigens von Grundig entwickelten Sound-Algorithmus. Externe Geräte lassen sich unter anderem über drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse mit dem Fernseher verbinden. Auch Bluetooth, WLAN und ein LAN-Anschluss sind nutzbar.

Xiaomi-Fernseher mit QLED-Display

Etwas teurer: das Xiaomi Smart TV Q1E Modell, das Aldi jetzt für 429 Euro anbietet. Dieser Fernseher basiert auf einem QLED-Display mit 4K-Auflösung, welches auch Dolby Vision unterstützt. Über die Stereo-Lautsprecher ist eine Audio-Ausgangsleistung von 30 Watt inklusive Dolby-Audio-Unterstützung nutzbar, ansonsten ist die Ausstattung aber in weiten Teilen mit dem Grundig-Fernseher identisch. Du kannst also auch bei diesem Fernseher auf eine Bluetooth-Schnittstelle zugreifen und ihn kabellos oder kabelgebunden mit dem Internet verbinden.

Aldi gewährt 33 Prozent Rabatt auf Philips-Fernseher

Exklusiv bei Aldi erhältlich ist der Philips-Fernseher 55PUS7409/12. Mit einem Preis von 499 Euro ist er zwar im Vergleich mit den beiden oben genannten TV-Modellen teurer, dafür liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) aber auch bei 749 Euro. Das liegt unter anderem an der Pixel Precise Ultra HD Engine von Philips, welche die Bildqualität für scharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen optimiert. Dolby Atmos sorgt zudem für Sound, der an ein Kinoerlebnis heranreichen soll. Zudem reduziert VRR die Eingangsverzögerungen, was den Fernseher auch für Gaming-Anwendungen ideal macht.

Bei allen Fernsehern liegt die Versandkostenpauschale bei 18,90 Euro. Den fälligen Gesamtpreis kannst du mit Kreditkarte (Visa / Mastercard), über Paypal oder mit Apple Pay bezahlen. Außerdem über den Zahlungsdienstleister Klarna. Dann ist auch eine zinsfreie Ratenzahlung in drei Intervallen möglich. Den höchsten Stromverbrauch musst du übrigens beim Xiaomi-Fernseher einkalkulieren.

