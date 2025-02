Aldi-Kracher: Riesigen 4K-UHD-Fernseher zum Top-Preis kaufen

Genau genommen ist der 65-Zoll-Fernseher ab sofort im Onlineshop von Aldi erhältlich. Das Modell LT-65VDQ3455 stammt von dem japanischen Hersteller JVC und bietet ein QLED-Display mit 4K-UHD-Auflösung. QLED ist eine weiterentwickelte LCD-Technik, bei der du Bilder in einer besseren Qualität sehen kannst – mit mehr Farben und stärkerem Kontrast. Bei dem jetzt von Aldi angebotenen TV-Modell kommen zudem weitere Technologien zur Bildverbesserung zum Einsatz. Etwa Dolby Vision, Micro Dimming und HDR.

QLED-Fernseher bei Aldi kaufen – das steckt drin

Der Fernseher selbst basiert auf dem Betriebssystem Vidaa OS und macht das Aufrufen vieler bekannter Apps direkt auf dem Gerät möglich. So kannst du über den Fernseher auf die bekanntesten Mediatheken und Streamingdienste zugreifen. Dank integriertem Triple-HD-Tuner ist der TV-Empfang auf allen gängigen Wegen möglich, ohne einen zusätzlichen Receiver anschließen zu müssen. Möchtest du doch externe Geräte mit dem Fernseher verbinden, stehen dafür unter anderem drei HDMI- und zwei USB-Ports zur Verfügung.

JVC-Fernseher LT-65VDQ3455

Zugang zum Internet ist über WLAN oder einen LAN-Anschluss möglich. Ist der Fernseher mit dem weltweiten Datennetz verbunden, kannst du auch einen integrierten Webbrowser nutzen, um im Internet zu surfen. Und ein Mediaplayer macht es möglich, zum Beispiel von einem angeschlossenen USB-Stick aus Fotos und Videos auf dem Fernseher zu betrachten. Die Audio-Ausgangsleistung gibt der Hersteller mit 2 × 12 Watt an. Den Stromverbrauch im SDR-Modus mit 85 Kilowattstunden (kWh), im HDR-Modus mit 145 kWh; jeweils gerechnet auf 1.000 Nutzungsstunden.

Was kostet der Fernseher?

Angeboten wird der Fernseher regulär zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von knapp 580 Euro. Davon zieht Aldi jetzt aber 19 Prozent ab und bietet den Riesen-TV so für nur 469 Euro an. Einmalig kommen 45,90 Euro Lieferkosten hinzu, weil der Fernseher vergleichsweise sperrig ist. Dafür stimmt eine Spedition mit dir aber den genauen Liefertermin ab. In anderen Webshops ist das von Aldi angebotene TV-Modell derzeit nicht erhältlich. Die in weiten Teilen fast baugleiche Variante LT-65VUQ3455 kostet inklusive Lieferkosten laut Preisvergleich mindestens 550 Euro. Das Aldi-Angebot ist also ein echter Preiskracher.