Aldi Cyber Week: Die Preise der Hardware-Schnäppchen sind da

Schnäppchenjäger aufgepasst, Aldi ruft die Cyber Week mit ganz besonderen Preiskrachern aus. Nachdem zunächst ein Geheimnis um die Preise gemacht wurde, sind die genauen Konditionen zu den ab dem 30. November beziehungsweise teilweise erst ab dem 3. Dezember gültigen Hardware-Schnäppchen jetzt bekannt. Wir haben für dich die interessantesten Angebote herausgesucht.

Aldi Cyber Week Angebote: Computer

Über den Online-Shop von Aldi („Aldi liefert“) und zum Teil auch in den Filialen von Aldi Nord stehen ab dem 3. Dezember eine ganze Reihe an Computern zur Verfügung. Dass sie vergleichsweise preiswert sein werden, davon ist auszugehen. Schon sicher ist die Hardware-Ausstattung. Und sie zeigt, dass Aldi neben Einsteiger- und Mittelklasse-Geräten auch wieder einmal die Zielgruppe der Gamer ins Visier nimmt. Denn auch zwei Rechner der Erazer-Gaming-Reihe wird es geben.

Medion Akoya S15450 Notebook

Klar im Bereich der Mittelklasse-Notebooks zu verorten: das 1,8 Kilogramm leichte und auf Windows 10 Home basierende Medion Akoya S15450. Der Laptop mit 15,6 Zoll großem Full-HD-Display ist mit einem Intel Core i5-1135G7 Prozessor ausgestattet, verfügt über 512 GB SSD-Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher. Unter anderem für das Home-Office interessant: Schnelles WiFi 6 (sofern es auch dein Router unterstützt) und integrierte Bluetooth-Funktion in Version 5.1, damit du auch einen kabellosen Kopfhörer für Videokonferenzen verwenden kannst. Laut Medion-Homepage liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 599 Euro, Aldi Nord verkauft das Notebook zu einem Preis von 581 Euro.

Medion Akoya E11202 Notebook

In einer völlig anderen Liga spielt das ebenfalls auf Windows 10 Home (S-Modus) basierende und mit einem nur 11,6 Zoll Display ausgestattete Medion Akoya E11202. Denn Aldi will mit diesem Laptop vor allem das E-Learning fördern. Und dafür braucht es in aller Regel keine besonders hochgezüchtete Hardware. Entsprechend ist dieses lüfterlose Notebook auch nur mit einem Intel Celeron N3450 Prozessor ausgestattet, verfügt gerade einmal über 64 GB Flash-Speicher und 4 GB RAM. Für den Zugang zum Internet ist hier WiFi 5 an Bord, verbunden mit dem Zugriff auf eine Bluetooth 4.2 Schnittstelle. Aktueller Verkaufspreis im Fachhandel: 249 Euro. Bei Aldi kannst du den Schul-Laptop für 193 Euro kaufen.

Medion Akoya E27401 All-in-One PC

PC und Monitor in einem Gerät. Das verspricht der All-in-One PC Medion Akoya E27401, der schon ab dem 30. November über die Aldi-Homepage zum Kauf angeboten wird. Auch dieses Gerät auf Basis von Windows 10 Home soll vor allem Menschen ansprechen, die viel im Home Office arbeite aber keine rechenintensiven Aufgaben zu erledigen haben. Denn die Ausstattung des E27401 ist ziemlich überschaubar.

Bemerkbar macht sich das vor allem beim Prozessor. Hier setzen Medion und Aldi nämlich auf die Einsteiger-CPU Intel Core i3-1005G1. Der Monitor selbst löst in Full-HD-Qualität auf und ist 27 Zoll groß. Vollkommen solide: 256 GB Speicherplatz und 8 GB RAM. Das ist für die Arbeit zu Hause in der Regel ausreichend. Denn sollte der interne Speicher einmal knapp werden, kannst du immer noch eine externe Festplatte anschließen; die im Rahmen der Cyber Week übrigens ab dem 3. Dezember auch im Angebot ist (von Toshiba mit 2 TB Speicherkapazität).

Wichtig: Der Medion Akoya E27401 ist nichts für Gamer. Und auch regelmäßige Bild- und Videobearbeitung empfehlen wir mit diesem Gerät eher weniger. Dafür ist die Prozessor-Leistung, sondern auch des Grafikchips einfach zu schwach.

Der Preis? Er dürfte sich aber bei circa 550 Euro einpendeln, war unsere Vermutung. Denn die besser ausgestatteten Schwestermodelle mit i5- und i7-Prozessor kosten bei Medion aktuell 730 beziehungsweise 975 Euro. Wobei letztgenanntes Modell auch über mehr SSD-Speicher und RAM verfügt. Und tatsächlich: Aldi Nord bietet den All-in-One-PC für 551,93 Euro an.

Medion Erazer Defender E10 Gaming Notebook

Gaming-Fans müssen sich aber nicht ärgern, denn auch für sie hat Aldi die passende Hardware im Angebot. Und zwar ebenfalls schon ab dem 30. November im Online-Shop von Aldi Nord. Zum Beispiel den Gaming-Laptop Medion Erazer Defender E10. Das Gerät stand im Oktober in besserer Ausstattung schon einmal bei Aldi zur Verfügung. Damals für 1.231 Euro. In der jetzt vorgestellten Ausführung dürfte der Preis bei unter 1.000 Euro liegen. Konkret sind es am Ende sogar nur rund 920 Euro, wie Aldi jetzt verraten hat.

Mit Blick auf CPU und Grafikkarte steckt in dem Rechner aber immer noch mehr Power als bei der oben genannten Hardware. Denn als zentrale Recheneinheit nutzt dieser Rechter den Intel Core i5-10300H und als Grafikkarte ist die Nvidia GeForce GTX 1650 verbaut. Der Prozessor verfügt über 8 MB Cache und arbeitet im Grundtakt mit 2,5 GHz. Die maximal mögliche Turbo-Taktfrequenz liegt bei 4,5 GHz.

Die Grafikkarte verfügt über 4 GB Grafikspeicher, was für Spiele in Full-HD-Qualität ausreichend ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Rechner ohnehin nur über ein 17,3 Zoll großes Full-HD-Display verfügt. Zur weiteren Ausstattung des Laptops zählen unter anderem ein 1 TB großer SSD-Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher.

Medion Erazer Engineer X10 Gaming PC

Und dann wäre da noch die Highend-Maschine Medion Erazer Engineer X10. Bei diesem Gaming-PC musst du in Sachen Leistung nur kleinere Kompromisse machen. Denn an Bord ist so ziemlich alles, was das Gaming-Herz erfreuen kann. Vielleicht nicht bis zum letzten Quäntchen ausgereizt, aber das spielt im Grunde für die breite Masse kaum eine Rolle.

Was steckt also drin? Zum Beispiel der Intel Core i7-10700 als zentrale Recheneinheit. Mit 2,9 GHz Grundtakt und bis zu 4,8 GHz Turbo-Taktfrequenz. Zudem sind satte 16 MB CPU-Cache nutzbar. Wenig Kompromisse musst du auch bei der Grafikkarte eingehen. Denn die Nvidia GeForce RTX 2070 Super verfügt über 8 GB GDDR6 Videospeicher. Außerdem an Bord: 1 TB SSD-Speicher, eine 2 TB große Festplatte und 16 GB Arbeitsspeicher. Der Preis dürfte am Ende vermutlich bei etwa 1.500 bis 1.600 Euro liegen, war unsere Vermutung. Tatsächlich sind es sogar nur 1.308,53 Euro.

Alle Rechner bietet Aldi übrigens mit drei Jahren Garantie an. Und wenn du sie online bestellst, kommen sie versandkostenfrei per Post zu dir nach Hause.

Fitness-Tracker und Smartwatch bei Aldi Nord

Im Rahmen der Cyber Week kannst du dich bei Aldi Nord zudem ab dem 3. November über zwei Angebote aus dem Wearables-Segment freuen. Denn zum einen bietet Aldi die Huami-Smartwatch GTS zum Kaufen an, zum anderen den Fitness-Tracker Galaxy Fit 2 von Samsung.

Huami GTS Smartwatch

Eine Smartwatch im Design der Apple Watch, die aber längst nicht soviel kostet, ist die Huami Amazfit GTS. Die bis zu 50 Meter wasserdichte Armbanduhr aus dem Hause der Xiaomi-Tochter ist mit einem rechteckigen, 1,65 Zoll großen Display ausgestattet und kann mit Android-Smartphones ab Version 5 und iPhones ab Version iOS 10 gekoppelt werden. Du hast Zugriff auf 12 vorinstallierte Sportmodi und der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.

Der Preis für die Smartwatch mit Silikonarmband liegt im Online-Fachhandel derzeit bei rund 100 Euro. Unsere Vermutung war, dass davon auszugehen sei, dass Aldi die Uhr deswegen zu einem Preis zwischen 80 und 90 Euro anbieten könnte. Und das hat sich bestätigt. Der von Aldi ausgerufene Preis liegt bei 87,29 Euro. Aktueller Bestpreis!

Samsung Galaxy Fit 2

Du brauchst keine Smartwatch? Dir reicht ein Fitness-Armband aus? Dann hat Aldi auch für dich das passende Angebot. Denn zu haben ist ab dem 3. November auch das Samsung Galaxy Fit 2, ein Fitnesstracker mit 1,1 Zoll großem AMOLED-Display und noch mehr nutzbaren Sportprofilen. Fünf davon erkennt das Armband automatisch, mehr als 90 kannst du manuell starten.

Zu haben ist das Samsung Galaxy Fit 2 zu Preisen ab knapp 50 Euro. Unsere Vermutung war, dass Aldi dieses Wearable für 40 bis 45 Euro anbietet, vielleicht sogar die 40-Euro-Schwelle knapp unterbietet. Letztere Hoffnung hat sich leider nicht bestätigt, aber der von Aldi aufgerufene Preis von 43,64 Euro ist trotzdem ein Ausrufezeichen; allerdings kein Bestpreis. Bei einigen Online-Shops bekommst du das Fitness-Armband schon ab knapp 43 Euro. Die rote Variante ist aktuell zum Beispiel bei Saturn sogar für nur 33 Euro zu haben (Black Friday Deal) – allerdings mit einer recht langen Lieferzeit.

Erst vor wenigen Tagen haben wir das Samsung Galaxy Fit 2 im Test ausführlich vorgestellt. Überzeugen konnte das Fitness-Armband unter anderem mit seinem tollen Display und einer langen Akkulaufzeit.

jetzt weiterlesen Samsung Galaxy Fit 2 im Test: Leicht, günstig und ein großes Manko

Weitere Hardware-Angebote in der Cyber Week von Aldi

Du hast Lust auf noch mehr Aldi-Schnäppchen? Kein Problem! Denn auch Bluetooth-Kopfhörer, Saugroboter, ein mobiler LTE/WLAN-Hotspot, ein 3-in-1-Drucker und ein LTE-fähiger Tablet-PC von Medion sind bei Aldi im Rahmen der Cyber Week zu Sonderpreisen zu haben.

Apple AirPods 2019 und Mi Band 4 bei Aldi Süd

Bei Aldi Süd und Aldi Nord kannst du unterdessen ab dem 27. November die zweite Generation von Apples Airpods kaufen. Die Bluetooth-Kopfhörer (In-Ear) kosten in den Süd-Filialen 111 Euro, während im Norden nur 107 Euro fällig werden. Günstiger geht es derzeit nicht. Trotzdem solltest du stets die Preise vergleichen. Denn Amazon ist beispielsweise nicht viel teurer, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Für 19,39 Euro verkaufen Aldi Süd und Aldi Nord unterdessen einen preiswerten Fitness-Tracker aus dem Hause Xiaomi: das Mi Band 4. Der Preis liegt noch einmal 5 Euro unter jenem Preis, den Aldi für das gleiche Produkt im August verlangte. Und: Es ist ein aktueller Bestpreis! Teilweise war das Fitness-Armband in den vergangenen Wochen aber auch schon preiswerter zu haben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gibt inzwischen schon das Xiaomi Mi Band 5.

jetzt weiterlesen Aldi lässt es krachen: Voll funktionsfähiges Handy für unter 10 Euro

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.