Im Angebot sind Fernseher von LG, Philips, Sony und Samsung. Die Preisstufen reichen dabei vom erschwinglichen LED-TV für unter 400 Euro bis hin zum OLED-Fernseher für 3.000 Euro (immerhin statt 7.000 Euro).

Wir haben jetzt schon die Informationen für alle Deals und zeigen, in welcher Stunde du wo welchen Fernseher zu welchem Preis ergattern kannst. Die Preise gelten jeweils für nur 60 Minuten.

Außerdem ist heute die Mehrwertsteuer-Aktion mit Rabatt auf fast alles von Samsung gestartet.

Fernseher-Deals bei Saturn: OLED mit bis zu 4.000 Euro Rabatt

Diese TV-Angebote gibt es heute bei Saturn. Start der Aktion ist um 11:00 Uhr mit dem ersten Deal. Saturn nimmt nur LG-Modelle ins Angebot. Weiter unten findest du bei MediaMarkt eine größere Marken-Auswahl.

Die Saturn-TV-Deals unter der Lupe

In Sachen Preis-Leistung fällt zunächst der Deal ab 12:00 Uhr ins Auge: Für nur 10 Euro mehr, erhältst du einen um 6 Zoll größeren LG-Fernseher als im ersten Deal ab 11 Uhr. Allerdings muss das von der Größe natürlich bei dir zu Hause passen und im ersten Deal ist ein technologisch besserer Fernseher (NanoCell) im Programm.

Ähnlich schwierig wird es auch zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr. Von 13:00 Uhr an gibt es den technologisch besseren NanoCell-Fernseher (55 Zoll) zum gleichen Preis wie eine Stunde später den um 10 Zoll größeren LCD-Fernseher. NanoCell ist klassischem LCD insbesondere bei Kontrast und Farbreinheit überlegen, vergleichbar ist NanoCell mit Samsungs QLED.

Das in tatsächlichen Zahlen ausgedrückt höchste Sparpotenzial bieten die beiden OLED-Fernseher am Nachmittag. Insbesondere das Modell aus der edlen Signature-OLED-Serie wird ansonsten mit einem UVP von rund 7.000 Euro geführt. Der Marktpreis des Modells liegt bei rund 4.300 Euro. Du sparst also auch in diesem Vergleich am Nachmittag satte 1.300 Euro. Kompromiss ist da der normale OLED-Fernseher (ebenfalls 65 Zoll) eine Stunde früher. Wie bei allen Modellen, bietet Saturn auch hier den klaren Bestpreis.

Fernseher Angebote bei MediaMarkt mit Philips, Sony, Samsung und LG

Auch MediaMarkt hat von 11:00 bis 17:00 Uhr stündlich neue TV-Angebote auf Lager. Hier ist die Markenauswahl aber deutlich größer als bei Saturn. Neben LG gibt es bei MediaMarkt auch Modelle von Samsung, Sony und Philips.

Die MediaMarkt TV-Deals im Kurz-Check

Auch hier ein kurzer Blick auf die Verhältnisse: Ins Auge springt der Deal von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Der LG-Fernseher mit 75 Zoll (189 Zentimeter) ist der größte Fernseher der gesamten Aktion beider Händler. Wenn du also ein möglichst großes TV-Gerät ins Auge gefasst hast, bist du hiermit gut bedient. Der Preis von 899 Euro ist zudem Bestpreis. Auch der Samsung-Fernseher ist preislich nicht zu verachten: Ab 16:00 Uhr gibt es hier 50 Zoll, also 125 Zentimeter, für unter 400 Euro.

Cool: Der Philips-Fernseher in der ersten Stunde der Aktion ist einerseits technisch hochwertig dank OLED-Bildschirm und bietet das Philips-exklusive Feature Ambilight. Leuchtdioden im Rand erweitern das farbliche Geschehen auf dem Bildschirm in die Umgebung und sorgen so für eine tolle Atmosphäre rund um den Fernseher – und lassen ihn so sogar größer erscheinen.

Insgesamt bietet auch bei MediaMarkt die OLED-Kategorie das höchste Sparpotenzial – in Zahlen. Denn die Geräte bleiben die teuersten. Das hat natürlich seinen Grund: Während die anderen Technologien mit Hintergrundbeleuchtung und diversen Filtern für das Bild sorgen, leuchtet bei OLED jedes Pixel selbst. Das sorgt für maximalen Kontrast, da Pixel, die schwarze Farbe anzeigen sollen, keinen schwarzen Filter bekommen, sondern einfach nicht leuchten. Deshalb bietet OLED den tiefsten möglichen Schwarzwert.

Alle Deals nur 60 Minuten gültig, keine Versandkosten

Versandkosten entstehen bei keinem Fernseher Angebot, da sie alle den Mindesteinkaufswert für freien Versand (59 Euro) übersteigen. Die Aktion gilt so lange wie beschrieben, also je TV-Modell eine Stunde. Es ist aber möglich, dass einzelne Modelle derart gefragt sind, dass sie schon vorher ausverkauft sind.

