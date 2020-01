Grundsätzlich gilt: Eine Internet Flatrate für Handy oder Tablet sollte abseits von DSL, Kabel-Internet und Glasfaser-Anschlüssen mindestens 1 GB Highspeed-Datenvolumen beinhalten – tendenziell mehr. Die Buchung von nur wenigen Megabyte (MB) mag zwar günstiger sein, ist aber im Zeitalter von YouTube-Videos, Internetseiten mit vielen Fotos und anderen datenintensiven Anwendungen kaum noch zu empfehlen. Die Möglichkeit, SMS verschicken zu können, kann bei Datentarifen (anders als bei Allnet Flats für Smartphone oder Handy) eher vernachlässigt werden. Dafür kannst du besser weiter dein Handy nutzen.

Wer einen Internet Flat Tarif für Handy oder Tablet bucht, möchte in der Regel auch LTE nutzen. Das ist aber nicht bei allen Tarifen möglich. Stattdessen bieten auch heute noch einzelne Tarife nur Zugriff auf UMTS beziehungsweise HSDPA. Und das bedeutet in erster Linie eins: Langsamere Internet-Verbindungen. Denn UMTS und HSDPA bieten im Zusammenspiel zwar bis zu 42,2 Mbit/s im Downstream, doch LTE ist mit aktuell bis zu 500 Mbit/s um ein Vielfaches schneller.

Auch wichtig: LTE Tarife bieten mehr Spielraum in jener Mobilfunk-Zelle, in die sich das Handy oder Tablet einbucht. Wer also eine Tablet Flat sucht oder eine SIM-Karte für mehr mobiles Datenvolumen auf dem Dual-SIM-Smartphone, der sollte sich im besten Fall für einen Tarif entscheiden, der nicht nur UMTS und HSDPA zulässt, sondern auch LTE. Und in Zukunft spielt auch 5G eine immer bedeutendere Rolle. Erste 5G-Tarife sind bereits verfügbar. Aber teuer.

Darüber hinaus immer eine Überlegung wert: Muss ein Tarif zwingend eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten enthalten oder reicht bei Abschluss des Vertrags auch ein Tarif mit nur einem Monat Laufzeit aus? Nicht immer sind Tarife mit kurzer Laufzeit viel teurer als ein Angebot mit langfristiger Bindung. Wer sich für eine kurze Laufzeit entscheidet, kann sich mitunter auch für eine SIM-Karte mit Prepaid Internet Flat entscheiden.

Wer sich für einen Datentarif im Netz der Deutschen Telekom entscheidet, sollte aufpassen. Nicht alle Tarife sind mit LTE ausgestattet. Und das kann Folgen haben. Denn in vielen Regionen Deutschlands wird das UMTS-Netz bereits zurückgebaut. Ein Surf-Tarif ohne LTE ist in diesen Regionen praktisch unbrauchbar.

Die maximal mögliche LTE-Geschwindigkeit in Surf-Tarifen im Netz der Telekom liegt aktuell bei bis zu 300 Mbit/s wird allerdings nur in Originaltarifen der Telekom angeboten. Für andere Flatrate Tarife bleibt in aller Regel nur der Zugriff auf das UTMS-Netz der Telekom oder eine langsamere LTE-Geschwindigkeit.

Schade für Powersurfer: In der Regel ist bei Flatrates im Telekom-Netz mit Blick auf das monatliche Highspeed-Datenvolumen bei 10 GB das Ende der Fahnenstange erreicht. Der neue Telekom-Rundum-Sorglos-Tarif namens MagentaMobil XL bietet für rund 80 Euro eine tatsächliche Daten-Flat ohne Limit an. Bis zu 200 GB Datenvolumen pro Monat gibt es bei congstar. Allerdings gebunden an eine feste Adresse, also praktisch nicht mobil nutzbar.

Grundsätzlich gilt: Die vielfach ausgezeichnete Netzqualität der Deutschen Telekom gibt es ähnlich wie bei auf DSL basierenden Anschlüssen nicht zum Schnäppchenpreis. Vor allem mit Blick auf Daten-Flats, die im Telefónica-Netz (O2) angeboten werden, fallen die Preise für Internet-Flats im Telekom-Netz vergleichsweise hoch aus.

Vergleichstabelle der Internet-Flat-Tarife im Telekom Netz:

(1) ab dem 25. Nutzungsmonat teurer – rechtzeitige Kündigung empfehlenswert

Diese Tabelle liefert nur einen Überblick zu ausgewählten Tarifen, die über das Netz von der Deutschen Telekom angeboten werden. Für einen vollständigen Vergleich zu Tarifen für mobiles Internet steht der Tarifrechner von inside digital zur Verfügung.

In den meisten Flat-Tarifen für mobiles Internet für das Handy oder Tablet wird die zur Verfügung stehende Download- und Surf-Geschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf GPRS-Niveau reduziert, sobald das monatlich zur Verfügung stehende Highspeed-Datenvolumen verbraucht ist. Zum Teil ist es nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens in den Datentarifen möglich, neues Highspeed-Volumen für die Flatrates kostenpflichtig nachzubuchen.

Günstigste Internet-Flat im Telekom-Netz: sparhandy.de Internet Flat 4.000

Wer vor allem auf den Preis schaut findet bei sparhandy.de aktuell die zumindest für 24 Monate günstigste mobile Internet-Flat im Telekom-Netz. Für knapp 10 Euro im Monat sind 4 GB Datenvolumen inklusive. Wer häufiger im mobilen Internet surft und zwischendurch immer mal wieder auch bandbreiten-intensivere Anwendungen nutzen möchte, sollte sich aber besser für eine Flatrate mit 6 GB oder sogar 10 GB Highspeed-Datenvolumen entscheiden. Auch derartige Tarife sind inzwischen bei verschiedenen Flatrate Anbietern zu haben.

Aufruf: Der Mobilfunk-Markt ist ständig in Bewegung und nicht alle Tarifänderungen werden der Redaktion mitgeteilt. Sollten Sie einen sich veränderten oder sogar einen ganz neuen Daten-Flat-Tarif im Telekom-Netz kennen, freut sich die Redaktion über einen entsprechenden Hinweis.

Neben der Deutschen Telekom bietet auch Vodafone Datentarife mit vielfach beworbener D-Netz-Qualität an. Internet Flat Tarife im Vodafone-Netz sind aber genauso wie jene Angebote im Netz der Deutschen Telekom vergleichsweise selten zu finden.

Die aktuelle Höchstgeschwindigkeit im Vodafone-LTE-Netz liegt bei 500 Mbit/s im Downstream und wird für viele Tarife im Laufe der kommenden Monate Schritt für Schritt weiter erhöht – auf bis zu 1 Gbit/s; also deutlich schneller als über DSL. Langsam nähert sich das Vodafone-LTE-Netz damit dem langfristig angestrebten Gigabit-Zeitalter an. Auch einige Provider vermarkten schon jetzt Flatrate-Tarife im Vodafone-Netz bei denen LTE mit der aktuellen Spitzengeschwindigkeit nutzbar ist.

Vergleichstabelle der Internet-Flat-Tarife im Vodafone Netz:

(1) Preis erhöht sich nach 24 Monaten zum Teil deutlich – Kündigung mindestens 3 Monate vor Vertragsende empfehlenswert

(2) Gegen Aufpreis auch mit 1 Monat Laufzeit erhältlich.

Hinweis: Diese Tabelle liefert nur einen Überblick zu ausgewählten Tarifen, die über das Netz von Vodafone angeboten werden. Für einen vollständigen Vergleich zu Tarifen für mobiles Internet steht der Tarifrechner von inside digital zur Verfügung.

In den meisten Flat-Tarifen für mobiles Internet wird die zur Verfügung stehende Download- und Surf-Geschwindigkeit anders als bei den meisten Tarifen basierend auf DSL für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf GPRS-Niveau reduziert, sobald das monatlich zur Verfügung stehende Highspeed-Datenvolumen verbraucht wurde. Zum Teil ist es bei den Flatrates nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens möglich, neues Highspeed-Volumen kostenpflichtig nachzubuchen. Genauere Details zu den Tarifen sind den jeweiligen Tarif-Datenblättern auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter zu entnehmen.

Günstigste Internet Flat im Vodafone-Netz: freenetMobile freeSurf 1000

Die günstigste Internet Flatrate für mobiles Internet im Vodafone-Netz ist bei einem Mobilfunk-Discounter zu haben. Eine Internet-Flat mit 3 GB Highspeed-Datenvolumen ist derzeit bei freenetmobile im Angebot und kostet weniger als 5 Euro pro Monat. Auch die zweite Daten-Flat von freenet Mobile, die bis zu 8 GB Highspeed-Datenvolumen beinhaltet, ist im Vergleich zum Wettbewerb sehr günstig.

Unterboten werden diese Flatrate Tarife im Rahmen von zeitlich befristeten Sonderaktionen nur von einigen anderen Discount-Anbietern, die in erster Linie auf den Preis abzielen, aber oft in Bezug auf Service wenig zu bieten haben.

Wer bei der persönlich genutzten Flatrate viel Wert auf besonders schnelle Datenverbindungen legt, sollte eine Internet Flat direkt bei Vodafone abschließen. Wer hingegen in erster Linie auf den Preis achtet, ist nach aktuellem Stand der Dinge bei freenetmobile oder anderen Discountern und deren Angeboten an der richtigen Adresse.

Neben der Deutschen Telekom bietet auch Vodafone das unbeschränkte Datenvolumen an. Ähnlich wie der Telekom-Tarif, liegt der Preis für den unbegrenzten Tarif bei rund 80 Euro. Die Redaktion von inside digital hat alle Informationen zum Tarif Vodafone Red XL in einer separaten Meldung zusammenfasst.

Aufruf: Der Mobilfunk-Markt ist ständig in Bewegung und nicht alle Tarifänderungen werden der Redaktion mitgeteilt. Sollten Sie einen veränderten oder sogar einen neuen Internet Flat-Tarif im Vodafone-Netz kennen, freut sich die Redaktion schon jetzt über einen entsprechenden kurzen Hinweis.

Die preislich attraktivsten Angebote für Datentarife bieten jene Provider, die Zugriff auf das Netz von Telefónica Deutschland haben. Allerdings eilt dem Netz von Telefónica auch ein eher mäßiger Ruf voraus. Vor allem in ländlichen Gebieten ist die Netzabdeckung häufig weniger gut als bei Telekom und Vodafone.

Vergleichstabelle der Internet-Flat-Tarife im Telefónica Netz:

(1) Gegen Aufpreis auch mit nur 1 Monat Laufzeit buchbar.

(2) Preis erhöht sich nach 24 Monaten zum Teil deutlich – Handyvertrag rechtzeitig kündigen

(3) Vorsicht: Tarif mit Datenautomatik

Hinweis: Diese Tabelle liefert nur einen Überblick zu ausgewählten Tarifen, die über das Netz von Telefónica Deutschland angeboten werden. Für einen vollständigen Vergleich zu Tarifen für mobiles Internet steht der Tarifrechner von inside digital zur Verfügung.

Bei allen Internet-Flats, die im Netz von Telefónica Deutschland verfügbar sind, handelt es sich um LTE-Datentarife. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle allerdings, dass das LTE-Netz von Telefónica noch vergleichsweise schlecht ausgebaut ist und gegenwärtig nur maximal 225 Mbit/s im Downstream bei Flatrate Datentarifen gestattet. Erst in Zukunft spielt im O2-Netz auch 5G eine Rolle.

Folge: Vodafone und Telekom sind nicht nur bei der Verfügbarkeit in weniger dicht besiedelten Gebieten Deutschlands, sondern auch bei der Geschwindigkeit vielerorts deutlich weiter als Telefónica Deutschland (O2).

Anders als bei Allnet-Flatrates im O2-Netz für Smartphones wird bei Daten-Tarifen in den meisten Fällen auf eine so genannte Datenautomatik in den Tarifen verzichtet. Kommt sie doch zum Einsatz – das ist etwa bei Yourfone oder anderen Marken aus dem Hause Drillisch der Fall -, wird die Surfgeschwindigkeit der Flatrate nach Verbrauch des monatlich zur Verfügung gestellten Datenvolumens nicht automatisch reduziert, sondern bis zu drei Mal um ein im Tarifdatenblatt festgelegtes Datenvolumen erweitert. Kostenlos geschieht das allerdings nicht, sondern ist pro zusätzlichem Daten-Snack mit bei Vertragsabschluss einzukalkulierenden Extra-Kosten verbunden. Erst wenn die dritte Daten-Erweiterung verbraucht ist, erfolgt in diesen Tarifen eine Reduzierung der Bandbreite auf GPRS-Niveau.

Günstigste Internet-Flat im Telefónica-Netz: Internet Flatrate S von Aldi Talk

Wer mit 1 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat auskommt, surft aktuell am günstigsten mit dem Tarif Internet Flatrate S vom Anbieter Aldi Talk – mit bis zu 21,6 Mbit/s im Downstream.

Wer besonders viel mobiles Datenvolumen pro Monat für Handy oder Tablet wünscht, erhält bei 1&1 eine Flatrate mit bis zu 12 GB Highspeed-Datenvolumen für knapp 25 Euro monatlich. Sogar bis zu 25 GB bietet Ay Yildiz bei seiner Flatrate an. Allerdings werden dafür auch knapp 40 Euro pro Monat fällig. Bis zu 50 GB kosten bei Ortel Mobile knapp 80 Euro. Zum Vergleich: O2 verlangt für seine Flatrate mit 10 GB Highspeed-Volumen 20 Euro monatlich, 20 GB gibt es für knapp 30 Euro.

Hinweis: Der Mobilfunk-Markt ist ständig in Bewegung und nicht alle Tarifänderungen werden der Redaktion mitgeteilt. Sollten Sie einen veränderten oder sogar einen neuen Flat-Tarif für mobiles Internet im Telefónica-Netz kennen, freut sich die Redaktion schon jetzt über einen entsprechenden kurzen Hinweis. Vielen Dank!

