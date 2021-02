Der größte Preiskampf unter den großen Hersteller findet in der Preisklasse der besten Smartphones bis 300 Euro statt. Doch auch wenn du bereit bist, bis zu 400 Euro für dein neues Handy auszugeben, hast du die Qual der Wahl. Denn nicht nur etablierte Hersteller wie Apple, Samsung oder Sony buhlen hier munter um die Gunst der Kunden, sondern auch aufstrebende Marken aus China wie Oppo, OnePlus, Realme oder Xiaomi.

Empfehlung der Redaktion

Aktuelle Empfehlung unsererseits: das Realme X3 SuperZoom. Für unter 400 Euro bekommst du nicht nur 12 GB RAM, sondern auch satte 256 GB Speicherplatz. Das ist in der aktuellen Bestenliste der Top-Handys unter 400 Euro beides ein Alleinstellungsmerkmal. Das Display fällt mit einer diagonalen Abmessung von 6,6 Zoll ziemlich groß aus, die Quad-Kamera auf der Rückseite liefert eine Auflösung von 64 + 8 + 8 + 2 Megapixel. Der Prozessor taktet mit knapp 3 GHz, gehört allerdings nicht zu Qualcomms heißestem Eisen im Feuer. Denn der Snapdragon 855+ wurde schon Mitte 2019 neu vorgestellt. Viele weitere Details zum Realme X3 SuperZoom findest du in unserem Testbericht.

Realme X3 SuperZoom Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 855+ Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 202 g Farbe Weiß, Türkis Einführungspreis 499 € Marktstart Juni 2020

Aber auch einen Blick auf das Xiaomi Mi 10T möchten wir dir ans Herz legen. Denn in diesem Smartphone kommt sogar der Qualcomm Snapdragon 865 zum Einsatz, der seit Anfang 2020 in Smartphones verbaut wird. Dazu gesellen sich 128 GB Speicherplatz, 6 GB RAM und eine Triple-Kamera (64 + 13 + 5 Megapixel). Im Test des Xiaomi Mi 10T wusste nicht nur das hochwertige Äußere zu gefallen, sondern auch die gute Performance und das 144-Hertz-Display – auch ohne AMOLED-Panel.

Xiaomi Mi 10T Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 218 g Farbe Schwarz, Silber Einführungspreis 499 € Marktstart Oktober 2020

Übrigens: Wenn du dir ein Handy bis 400 Euro kaufen möchtest, lautet die Kernbotschaft: Achte nicht nur auf ausreichend Leistung, sondern auch auf den Speicherplatz. Ein Smartphone, das weniger als 128 GB Speicher bietet, sollte in deinen Überlegungen eigentlich keine Rolle spielen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Apple. Doch dazu weiter unten mehr.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Smartphones bis 400 Euro von verschiedenen Herstellern. Mit dabei sind auch Marken wie Sony, LG, und Oppo und Motorola, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest.

Solltest du an dieser Stelle Smartphones von Huawei und Honor vermissen: Empfehlenswerte Modelle für 300 bis 400 Euro, die maximal ein Jahr alt sind, können wir dir aktuell nicht empfehlen. Entsprechend glänzen beide Smartphone-Marken an dieser Stelle aktuell durch Abwesenheit. Das Huawei P40 kostet derzeit in der Regel noch etwas mehr als 400 Euro, ist aber auch nur ohne Google-Dienste nutzbar.

Samsung: Beste Smartphones unter 400 Euro

Für die vielen Samsung-Fans auf der Welt hat sich in der Mittelklasse vor allem die A-Klasse etabliert. Wenn du dir ein Handy für unter 400 Euro kaufen möchtest, solltest du dir bei Samsung aktuell aber vor allem das Galaxy M51 näher ansehen. Satte 7.000 mAh bietet hier nämlich der Energiespeicher, was außergewöhnlich viel ist. Die restliche Ausstattung ist für die Mittelklasse typisch: 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und Full-HD-Display (6,7 Zoll). Auf der Rückseite ist eine Quad-Kamera (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel) nutzbar.

Samsung Galaxy M51 Software Android 10 Prozessor Samsung Exynos 9611 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 7.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 360 € Marktstart September 2020

Soll es doch ein A-Klasse-Modell sein, dann empfehlen wir dir aktuell einen Blick auf das Galaxy A71. Das Kamera-Setup (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel) ist identisch zum Galaxy M51, der Akku aber deutlich kleiner (4.500 mAh). Beim Prozessor setzt Samsung auf den Qualcomm Snapdragon 730, der in der Spitze einen Hauch langsamer arbeitet. Zudem ist das Galaxy A71 sehr viel leichter. Es bringt nur 179 Gramm auf die Waage, während es beim Galaxy M51 213 Gramm sind.

Samsung Galaxy A71 Software Android 10 Prozessor Snapdragon 730 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 179 g Farbe Schwarz, Weiß, Silber, Türkis Einführungspreis 469 € Marktstart Januar 2020

Zweite Alternative aus dem Hause Samsung: das Galaxy Note 10 Lite. Es ist inzwischen mehr als 200 Euro günstiger als zum Zeitpunkt seiner Einführung und bietet neben einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display auch die Möglichkeit, mit einem kleinen Eingabestift bedient zu werden. Die Triple-Kamera auf der Rückseite löst mit 12 + 12 + 12 Megapixeln auf.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Software Android 10 Prozessor Samsung Exynos 9810 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 199 g Farbe Einführungspreis 599 € Marktstart Januar 2020

Xiaomi: Beste Smartphones unter 400 Euro

Eine (vor allem preisliche) Empfehlung aus dem Hause Xiaomi ist neben dem oben genannten Mi 10T für unter 400 Euro aktuell das Modell Mi Note 10 Lite. Es ist in zahlreichen Webshops schon für unter 350 Euro zu haben, verfügt über ein knapp 6,5 Zoll großes AMOLED-Display und verfügt neben 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz über den Qualcomm Snapdragon 730G als Herzstück. Rückseitig ist eine Quad-Kamera verbaut (64 + 8 + 5 + 2 Megapixel), der Akku mit einer Kapazität von 5.260 mAh ziemlich groß.

Xiaomi Mi 10T Lite Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.820 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht Farbe Grau, Blau, Weiß Einführungspreis Mi 10T Lite (64 GB): 280 €, Mi 10T Lite (128 GB): 350 € Marktstart Oktober 2020

Sony: Bestes Smartphone unter 400 Euro

Auch Sony mischt mit einer Neuveröffentlichung in der Topliste der besten Handys unter 400 Euro mit. Zwar ist das Sony Xperia 10 II im direkten Vergleich mit der hier genannten Konkurrenz vor allem mit Blick auf Prozessor und Arbeitsspeicher unterlegen, doch die gute Kamera-Performance des Smartphones macht einiges wieder wett.

Sony Xperia 10 II Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6 Zoll, 1.080 x 2.520 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.600 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 151 g Farbe Einführungspreis 369 € Marktstart Mai 2020

Motorola: Bestes Handy unter 400 Euro

Und auch von Motorola kannst du dir ein Smartphone für unter 400 Euro sichern, dem wir eine Empfehlung aussprechen möchten. Auf Basis des Qualcomm Snapdragon 765 ist es in der Lage, auch in 5G-Netzen zu funken. Und das OLED-Display ist nicht nur riesig (6,7 Zoll), sondern mit seinen abgerundeten Kanten auch ein echter Hingucker. Die Kamera auf der Rückseite setzt sich aus vier Einheiten zusammen: 64 Megapixel Hauptkamera, 16 Megapixel Weitwinkel, 8 Megapixel Teleobjektiv und einem ToF-Sensor für Tiefenschärfe-Informationen.

Motorola Edge Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032x9024 (108,6 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 190 g Farbe Einführungspreis 599 € Marktstart Mai 2020

Oppo: Bestes Smartphone unter 400 Euro

Oppo bietet unterdessen für unter 400 Euro zum Beispiel das Reno 4 5G an. Inklusive 5G-Unterstützung ist es eines der vergleichsweise kompakteren Modelle in dieser Smartphone-Bestenliste. Denn der 6,4 Zoll große AMOLED-Bildschirm gehört im direkten Vergleich mit unseren restlichen Empfehlungen tatsächlich zu den kleineren Vertretern. Auf der Rückseite kannst du neben einer 48-Megapixel-Hauptkamera auch eine 8-Megapixel-Weitwinkel-Kamera und eine 2-Megapixel-Kamera für Tiefenschärfe-Effekte nutzen.

Oppo Reno4 5G Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP54 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 183 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 599 € Marktstart Oktober 2020

Realme: Bestes Handy bis 400 Euro

Alternativ zum oben genannten Realme X3 SuperZoom kannst du dich in der Preisklasse zwischen 300 und 400 Euro auch am Realme X50 5G orientieren. Das 5G-fähige Handy ist eines der preiswertesten Modelle in dieser Übersicht, überzeugt aber trotzdem mit einer sehr guten Leistung. Auch 128 GB Speicherplatz sind ordentlich, allerdings gibt es keine Möglichkeit, das Datendepot per MicroSD-Karte zu erweitern. Auf der Rückseite hast du Zugriff auf eine Quad-Kamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel), das Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.

Realme X50 5G Software Android 10 Prozessor Snapdragon 765G 5G Display 6,57 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 202 g Farbe Grün, Blau Einführungspreis 349 € Marktstart Juli 2020

Apple: Das beste iPhone unter 400 Euro

Und dann wäre da noch Apple. Für unter 400 Euro ein neues iPhone zu kaufen, ist allerdings kein einfaches Unterfangen. Vor allem dann nicht, wenn du mit einem der neueren Modelle liebäugelst. Die Folge: Empfehlenswert ist in der Preisklasse bis 400 Euro aktuell allenfalls das iPhone 8. Und das auch nur mit großen Einschränkungen. Denn streng genommen kann dieses Smartphone weder optisch (große Display-Ränder) noch technisch (kleines Display, nur eine Kamera auf Rückseite, 2 GB RAM) mit aktuellen Android-Smartphones in der gleichen Preisklasse mithalten.

Apple iPhone 8 Software iOS 12.0 Prozessor Apple A11 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 2 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Silber, Gold, Rot Einführungspreis 64 GB: 799 €, 256 GB: 969 € Marktstart 22.09.2017