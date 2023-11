Wichtige Smartphone-Updates: Fiese Fehler verschwinden

So mischt natürlich Samsung wieder weit vorne bei den neuesten Smartphone-Updates mit. Für viele Handys des koreanischen Herstellers wurden in den vergangenen Wochen neue Firmwares veröffentlicht. So können etwa Nutzer der A-Klasse-Modelle Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G oder Galaxy A72 den Oktober-Patch für das Betriebssystem Android installieren. Schon einen Schritt weiter ist Samsung bei den Modellen Galaxy A03s, Galaxy A21s, Galaxy A52, Galaxy A52s 5G und Galaxy A54 5G. Hier ist auch die Installation des November-Updates bereits möglich.

Aber nicht nur in der A-Klasse, sondern auch für andere Serien aus dem Samsung-Kosmos steht der November-Patch für Android zum Schließen neu entdeckter Sicherheitslücken schon zur Verfügung. Etwa für die Foldable-Smartphones Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4 oder Galaxy Z Fold 5. Ebenso für verschiedene S-Klasse-Modelle wie das Galaxy S21, Galaxy S22 oder Galaxy S23 sowie für das Galaxy S20 FE und das Galaxy S21 FE 5G. Auch für die Galaxy-Note-20-Serie und das Galaxy Note 10 Lite hat der Rollout des November-Updates bereits begonnen.

Weniger gute Nachrichten gibt es derweil für alle Nutzer des Samsung Galaxy A20s und Galaxy A30s. Für diese Smartphones wird Samsung ab sofort nur noch zwei Updates pro Jahr bereitstellen. Gleiches gilt für das Galaxy M22 und das Galaxy M52 5G. Für das erste Foldable von Samsung, das Galaxy Fold aus dem Jahr 2019, wird es ab sofort sogar gar keine Updates mehr geben. Das zum Start seinerzeit mehr als 2.000 Euro teure Falt-Smartphone wird also schon nach vier Jahren aufs Abstellgleis geschoben.

Besser sieht es für Nutzer der Galaxy-S23-Serie aus. Für Nutzer dieser Smartphones steht ein finales Upgrade auf Android 14 inklusive One UI 6.0 zur Verfügung. Klar ist unterdessen auch: Das Samsung Galaxy S20 und das Galaxy Note 20 werden kein Upgrade auf Android 14 erhalten. One UI 5.1.1 wurde jüngst für das Samsung Galaxy A51 bereitgestellt.

Google: Pixel-Smartphones erhalten neue Firmware

Verschiedene Smartphones von Google kannst du seit wenigen Tagen ebenfalls schon mit dem November-Patch für Android nutzen, sofern das Upgrade auf Android 14 bereits installiert wurde. Es beinhaltet aber auch verschiedene Fehlerbehebungen. So kann es bei Pixel-Smartphones ohne das neueste Update zum Beispiel passieren, dass die NFC-Funktion nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf dem Google Pixel 7 Pro der Bildschirm ungewollt grün zu flackern beginnt.

Auf dem Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro soll die neue Firmware auch ein Problem beseitigen, das phasenweise ein Bildschirmruckeln auslöste. Die wohl wichtigste Fehlerbeseitigung betrifft ebenfalls Nutzer des Pixel 8 und Pixel 8 Pro, die ihre Geräte nach einem Update auf Android 14 teilweise in einer Neustartschleife wiederfanden. Eine Nutzung der Smartphones war entsprechend nicht mehr möglich. Dieses Problem soll das Update bei den meisten Nutzern bei einer Installation über das Pixel Repair Tool beheben. Teilweise müssen Nutzer aber trotz des Notfall-Updates einen Datenverlust verkraften, wie einschlägigen Foren zu entnehmen ist.

OnePlus patcht verschiedene Smartphones

Neue Updates hat es auch von OnePlus gegeben. Zum Beispiel für das OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Für dieses Smartphone kannst du in Form von OxygenOS 13.1.0.622 jetzt den November-Patch für Android installieren. Gleiches gilt für das OnePlus Nord 2T in Form von OxygenOS C.30. Für das OnePlus Nord 2 wurde schon vor einigen Tagen über OxygenOS 13 F.48 der Oktober-Patch bereitgestellt.

Ebendiesen Oktober-Patch können zudem alle Nutzer des OnePlus 8T installieren. Dafür steht neu OxygenOS 13.1.0.582 zur Verfügung. Für das OnePlus 10T trägt die entsprechende Firmware die Versionsnummer OxygenOS 13.1.0.587, für das OnePlus 10 Pro liefert OxygenOS 13.1.0.597 das entsprechende Update. Für das OnePlus 11 ist zudem das große Update auf OxygenOS 14 angelaufen – zunächst aber nur in Indien. In Europa steht bisher nur das Update auf OxygenOS 13.1.0.596 zur Verfügung, das ebenfalls den Oktober-Patch für Android beinhaltet.

Außerdem dürfen sich alle Nutzer des Sony Xperia 1V und des Sony Xperia 10V freuen. Für sie steht ab sofort nämlich das Update auf Android 14 zur Verfügung. Wer das Huawei Nova 9 nutzt, kann eine Aktualisierung auf EMUI 13 durchführen. Für das Microsoft Surface Duo 2 steht der Oktober-Patch für Android zur Installation bereit.

Mit einem Update hat obendrein Nothing überrascht. Sowohl für das Nothing Phone (1) als auch für das Nothing Phone (2) steht seit einigen Tagen Nothing OS 2.0.4 bereit. Neu lässt sich damit auf dem Nothing Phone (1) unter anderem ein Foto-Widget mit den persönlichen Lieblingsfotos nutzen und der Hersteller verspricht eine optimierte WLAN-Leistung. Beim Nothing Phone (2) wurde ein Problem mit der Lautstärke behoben, das in verschiedenen Szenarien auftreten konnte. Zudem will der Hersteller nach eigenen Angaben die Zoom-Leistung der Kamera verbessert haben.

Und Apple hat nicht nur das recht große Update auf iOS 17.1 mit neuen Funktionen verteilt, sondern kurze Zeit später auch schon eine Aktualisierung auf iOS 17.1.1 nachgereicht. Dieses Update beseitigt einige kurzfristig neu entdeckte Fehler. Älteren iPhone-Modellen wurde unterdessen ein Update auf iOS 15.8 respektive iOS 16.7.2 spendiert.

Jetzt weiterlesen Kein Android 14: Xiaomi schließt manche Nutzer vom Update aus